BMW Open in München: Alles zum Turnier, Spielern und Streaming

Vom 25. April bis zum 2. Mai finden die BMW Open in München statt. Die Qualifikationsspiele gehen bereits am 23. April los. Alle wichtigen Informationen zur diesjährigen Ausgabe des Münchner ATP-Turniers finden Sie hier.

Wann und wo finden die BMW Open 2022 statt?

Bereits seit 1974 werden die BMW Open auf den Plätzen des MTTC Iphitos in München ausgetragen. Dieses Jahr ist das ATP-Turnier vom 23. April bis zum 2. Mai auf der Anlage zu Gast. Gespielt wird um insgesamt über eine halbe Million Euro Preisgeld – und einen nagelneuen BMW als Siegerauto.

Nachdem die vergangene Ausgabe der BMW Open 2021 ohne Zuschauer stattfinden musste, wird das Turnier in diesem Jahr wieder vor Publikum ausgetragen werden.

Das Turnier der ATP 250er-Kategorie ist das erste der vier deutschen ATP-Turniere im Jahr. Es dient Weltklassespielern als Vorbereitung für die Masters 1.000-Turniere in Madrid und Rom sowie für Roland Garros, den Höhepunkt der europäischen Sandplatzsaison. Auch die BMW Open werden in München auf Asche ausgetragen. Sie versprechen mit zwei Top-10-Spielern und zahlreichen ehemaligen Turniersiegern Spannung in der bayrischen Landeshauptstadt.

Welche Spieler sind bei den BMW Open 2022 am Start?

Die beiden Top-10-Spieler Alexander Zverev (GER) und Casper Ruud (NOR) führen das Teilnehmerfeld der BMW Open 2022 an. Ihre Mission: Die Titelverteidigung von Nikoloz Basilashvili zu verhindern. Der Vorjahressieger aus Georgien, der im Finale von 2021 den Deutschen Jan-Lennard Struff knapp in zwei Sätzen bezwang, schlägt auch 2022 wieder auf der Münchner Asche auf. Neben Zverev halten Struff, Daniel Altmaier und der bayrische Lokalmatador Philipp Kohlschreiber die deutsche Flagge hoch. Kohlschreiber, Turniersieger von 2007, 2012 und 2016, erhielt von den Organisatoren eine Wildcard.

WILDCARD Philipp Kohlschreiber! Wir freuen uns sehr, dich in gut drei Wochen auf unserem Center Court zu sehen, Kohli!🤩 Seid ihr dabei, wenn unser dreimaliger Champion zum sage und schreibe 17. Mal bei den #bmwopenbyamex aufschlägt?🙏 pic.twitter.com/eiJm3bHnTI — BMW Open by American Express (@BMWOpen2022) April 1, 2022

Außerdem mit von der Partie: Aufschlaggigant Reilly Opelka (USA), Hot-Shot Alexander Bublik (KAZ), Sandplatzspezialist Cristian Garin (CHL) und Dauerbrenner Daniel Evans (GBR).

Wo werden die BMW Open 2022 übertragen?

Die Übertragungs- und Streamingrechte liegen in diesem Jahr beim Bayrischen Rundfunk sowie bei ran. Die Spiele auf dem Centercourt des MTTC Iphitos werden von Montag, den 26. April bis Sonntag, den 2. Mai per Livestream auf BR24sport.de und ran.de ausgestrahlt. Der bayrische Rundfunk überträgt zudem ein Halbfinale (1. Mai) sowie das Finale (2. Mai) des ATP-Turniers live im Fernsehen.