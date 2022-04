Stuttgart: Alle Infos zum Turnier, Spielerinnen und Streaming

Am 18. April beginnt der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Alle wichtigen Informationen zur diesjährigen Ausgabe des Turniers finden Sie hier.

Wann und wo findet der Porsche Tennis Grand Prix 2022 statt?

Austragungsort des Porsche Tennis Grand Prix 2022 ist die Porsche Arena in Stuttgart. Seit 2006 findet das Turnier in der baden-württembergischen Landeshauptstadt statt – zuvor wurde das WTA-Turnier in Filderstadt ausgetragen. Vom 18. April bis zum 24. April misst sich die Weltelite des Damentennis indoor auf deutschem Boden. Bereits ab dem 16. April laufen die Qualifikationsspiele. 2020 musste das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie komplett ausfallen und 2021 ohne Publikum ausgetragen werden. In diesem Jahr können sich Spielerinnen und Fans in Stuttgart allerdings wieder auf ein volles Haus freuen: Der Ticketverkauf läuft auf Hochtouren.

Das WTA-Turnier der 500er-Kategorie ist eines der ersten Turniere, die die europäische Sandplatzsaison einleiten. Es dient den Spielerinnen als Vorbereitung für den Asche-Grand Slam: Roland Garros in Paris. Das Teilnehmerfeld des Turniers kann allerdings jedem Grand Slam-Turnier Konkurrenz machen.

Stuttgart: Welche Spielerinnen sind 2022 am Start?

Die Teilnehmerliste des Porsche Tennis Grand Prix liest sich wie die Setzliste bei einem Grand Slam-Turnier: neun Top-10-Spielerinnen und 15 Top-20-Spielerinnen (Stand: 5. April) kämpfen in Stuttgart um den Titel. Die Fußstapfen sind groß: Vorjahressiegerin (im Einzel und Doppel!) Ashleigh Barty tritt nach ihrem überraschenden Karriereende im März nicht mehr zur Titelverteidigung an. Dadurch wird ihre Nachfolgerin an der Spitze der Weltrangliste, Iga Swiatek, zur Favoritin des Turniers. Swiatek kommt nach ihrem Doppelsieg beim „Sunshine-Double“ in Indian Wells und Miami mit ordentlich Rückenwind nach Deutschland.

Bevor sie jedoch im Siegerinnen-Porsche nach Hause fahren kann, muss sie sich in Stuttgart gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Außerdem geht es um insgesamt über 700.000 Dollar Preisgeld. Welche topgesetzten Spielerinnen sind am Start?

Das Turnier ist bei den Spielerinnen der WTA-Tour äußerst beliebt: Seit dem Umzug des Turniers nach Stuttgart wurde es bereits zehnmal zum beliebtesten Turnier der 500er-Kategorie gewählt.

Wo wird der Porsche Tennis Grand Prix 2022 übertragen?

Die Übertragungs- und Streamingrechte für das Turnier liegen bei Eurosport und dem Tennis Channel. Außerdem werden alle Qualifikationsmatches sowie die meisten Hauptfeldmatches kostenlos als Livestream auf Porsche Tennis TV ausgestrahlt.