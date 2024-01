Sensationelles Comeback: Sinner triumphiert in Melbourne

Jannik Sinner strubbelte sich fassungslos durch die rot-blonden Haare, klopfte auf sein großes Kämpfer-Herz und ließ sich mit erhobenen Armen vom Publikum feiern. Der Südtiroler ist am Ziel seiner Träume angekommen und hat erstmals einen Grand-Slam-Titel gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich in einem packenden Endspiel von Melbourne nach einem furiosen Comeback mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 gegen Daniil Medvedev durch. Mit diesem Sieg versetzte Sinner sein Heimatland Italien durch den ersten Major-Titel seit 48 Jahren in Ekstase.

Für Sinner ist es nach dem Davis-Cup-Triumph im November das nächste große Highlight seiner jungen Karriere. Nie zuvor hatte er in einem Grand-Slam-Finale gestanden. Der Weltranglistenvierte, der im Halbfinale Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, kann sich über rund 1,9 Millionen Euro und den Norman Brookes Challenge Cup freuen.

Medvedev hingegen verlor auch sein drittes Finale in Melbourne. Bereits 2021 (gegen Djokovic) und 2022 (gegen Rafael Nadal) war er leer ausgegangen. Auch gegen Nadal hatte er eine 2:0-Satzführung verspielt. Der Russe hatte im Halbfinale Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev in einem Fünfsatz-Krimi besiegt. Nun muss er nach seinem Triumph bei den US Open 2021 weiter auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel warten.

So lief das Finale bei den Australian Open 2024

Es war das erste Männer-Finale am Yarra River seit 2005, das ohne die Beteiligung von Djokovic, Roger Federer oder Rafael Nadal über die Bühne ging. Sinner ging als leichter Favorit in die Partie, nachdem er sich im Turnierverlauf in herausragender Form präsentiert hatte. Medvedev hingegen hatte in sechs Spielen dreimal über fünf Sätze gehen müssen.

Jannik Winner 🏆@janniksin claims his first Grand Slam title after overcoming a five-set thriller against Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3!@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/Gdq7KkEZ7H — ATP Tour (@atptour) January 28, 2024

Sinner hatte seine letzten drei Spiele gegen Medvedev allesamt gewonnen. Doch zu Beginn der Partie sahen die 15.000 Zuschauer in der vollbesetzten Arena den Russen im Vorwärtsgang. Medvedev startete abgebrüht und breakte Sinner früh. Nach nur 36 Minuten sicherte er sich den ersten Satz. Auch in der Folge wirkte Sinner in seinem ersten Major-Endspiel nervös, machte ungewohnt viele einfache Fehler. Medvedev (27) nutzte das eiskalt aus, spielte beinahe fehlerlos und ließ sich auch von der lautstarken Zuschauer-Unterstützung für Sinner nicht aus der Ruhe bringen.

Im dritten Satz wachte Sinner auf. „Man merkt, Medvedev ist nicht mehr ganz so spritzig“, sagte Boris Becker bei Eurosport und erinnerte an das Endspiel vor zwei Jahren gegen Nadal. „Natürlich geht dir dieses Gespenst durch den Kopf.“ Und Sinner blieb dran, holte sich den vierten Satz und war dann nicht mehr aufzuhalten. Nach fast vier Stunden Spielzeit nutzte er seinen ersten Matchball zum Sieg.