Struff übersteht Fünfsatz-Krimi in Melbourne

Jan-Lennard Struff hat mit starken Nerven in einem Fünfsatz-Krimi seine Erstrundenhürde bei den Australian Open genommen. Der 33 Jährige setzte sich nach 3:50 Stunden Spielzeit gegen den Lokalmatador Rinky Hijikata mit 3:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8) durch. Dieser wurde lautstark vom australischen Publikum unterstützt. In der zweiten Runde Struff, an Position 24 gesetzt, auf Miomir Kecmanovic (Serbien).

Im vergangenen Jahr hatte sich Struff noch durch die Qualifikation kämpfen müssen und dann in der ersten Runde gegen den späteren Halbfinalisten Tommy Paul aus den USA verloren. Danach folgte eine starke Saison des langjährigen Davis-Cup-Spielers, der in Melbourne nun an die Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen will.

PURE ELECTRICITY ⚡️ Hijikata and Struff is off to a fifth set on Court 3 🍿#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/ibqe2cODHM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024

Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer waren zuvor an ihrer jeweiligen Auftakthürde gescheitert. Alexander Zverev steigt am Dienstag mit einem Duell gegen den Furtwanger Dominik Koepfer (9.00 Uhr/Eurosport und DAZN) ins Turnier ein.