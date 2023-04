Tennis: Wildcard für Struff in Halle

Köln (SID) – Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) wird beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen (17. bis 25. Juni) mit einer Wildcard an den Start gehen. Turnierdirektor Ralf Weber belohnte damit die zuletzt hervorragenden Leistungen von Struff, der unter anderem durch einen Sieg gegen den Weltranglistenvierter Casper Ruud (Norwegen) das Viertelfinale beim Masters in Monte Carlo erreichte.

Struff ist neben Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) der zweite Deutsche im Hauptfeld der Terra Wortmann Open auf den Rasenplätzen in Ostwestfalen. Gemeldet haben außerdem unter anderem Stefanos Tsitsipas (Griechenland/ATP-Nr. 3), Casper Ruud (Norwegen/Nr. 4), Daniil Medwedew (Nr. 5), Felix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 7) und Jannik Sinner (Italien/Nr. 8) sowie Titelverteidiger Hubert Hurkacz (Polen/Nr. 13) und Nick Kyrgios (Australien/Nr. 27).