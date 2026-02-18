Üppige Antrittsgelder: Soviel kassieren Alcaraz & Sinner in Doha

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner starten in dieser Woche beim ATP-500er-Event in Doha – und lassen sich das fürstlich entlohnen.

Wenn alles nach Plan läuft, kommt es am Wochenende zu einem Traumfinale beim ATP-500er-Turnier in Doha. Die beiden Weltranglisten-Führenden, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, laufen nämlich in der Hauptstadt von Katar auf und sind – natürlich – auf Endspielkurs. Beide stehen nach zwei lockeren Auftaktsiegen bereits im Viertelfinale.

Insgesamt sind drei Top-10-Spieler – neben Alcaraz und Sinner noch Alexander Bublik – und einige bekannte Spieler wie Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Jakub Mensik und Karen Khachanov im Feld vertreten. Ursprünglich hatte auch Novak Djokovic, Botschafter von Qatar Airways, seine Teilnahme zugesagt, musste jedoch kurzfristig absagen. Für ein 500er-Turnier ist das dennoch ein erlesenes Teilnehmerfeld, insbesondere weil die beiden Top-Stars der Tour dabei sind.

Alcaraz & Sinner kommen nicht umsonst

Das ATP-Turnier in Doha findet seit 1993 statt und zog schon immer namhafte Spieler an, obwohl es bis einschließlich 2024 „nur“ zur 250er-Kategorie auf der Tour gehörte. Zu den bisherigen Siegern zählen unter anderem Boris Becker, Stefan Edberg, Marcelo Rios, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray und Novak Djokovic. 2025 fand die Premiere als 500er-Turnier statt, die Andrej Rublev für sich entschied. 2026 haben die Veranstalter rund um das Staatsoberhaupt Emir Al Thani, Eigentümer von Paris Saint-Germain und großer Tennisfan, noch einen drauf gelegt.

Denn: Alcaraz und Sinner kommen nicht umsonst nach Katar. Laut Informationen der italienischen Sport-Tageszeitung La Gazzetta dello Sport kassieren die beiden ein Antrittsgeld von jeweils 1,2 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Das Preisgeld für den späteren Doha-Champion liegt bei 529.945 Dollar; der Finalist bekommt 285.095 Dollar. Antrittsgelder werden auf der Profitour schon seit Jahrzehnten gezahlt. Damit lockten die Kataris bereits einige „Big Names“ (s.o.) nach Doha.

Alcaraz & Sinner: ihr neuntes Finale?

Wenn es nun am Samstag zum erhofften Traumfinale zwischen Alcaraz und Sinner kommen sollte, hätten sich die Investitionen der Kataris allemal gelohnt. Es wäre das insgesamt 17. Duell zwischen den beiden Top-Stars. Achtmal standen sie sich schon in einem Endspiel gegenüber.