WTA Berlin: Neuer Turniername in der Hauptstadt

Neuer Name, mit Sicherheit eine neue Siegerin – und auf dem besten Wege zu einem neuen Besucher-Rekord. Wenn vom 15. – 23. Juni im Steffi-Graf-Stadion in Berlin beim LTTC „Rot-Weiß“ e. V. die besten Tennisspielerinnen der Welt antreten, dann geht es um den Titel mit einem neuen Namen.

Das WTA-500-Turnier in der deutschen Hauptstadt heißt ab sofort ecotrans Ladies Open. Das renommierte Logistik-Unternehmen ist vom Presenting-Partner zum Namensgeber und Titelsponsor des Rasen-Spektakels aufgestiegen. Das gaben Edwin Weindorfer, CEO von Veranstalter emotion Group, und ecotrans-Gründer Bartosz Wojsznis am Dienstag auf dem Rasen im Steffi-Graf-Stadion bekannt. Weindorfer: „Es ist eine große Ehre für uns, und wir sind sehr stolz, dass die ecotrans Group unser neuer Hauptsponsor ist.“ Sie unterstützt das Turnier bereits seit vielen Jahren, ist als Logistikpartner unverzichtbar.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Berlin Ladies Open presented by ecotrans Group (@berlinladiesopen)

„Wir sind sehr dankbar, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde, hier als Hauptsponsor aufzutreten“, sagt Wojsznis. Seine ecotrans Group stehe für Mut, Tatkraft und maximale Professionalität. Daher nutzt die emotion-Gruppe die Logistik-Dienstleistungen der ecotrans Group auch bereits für andere Turniere wie zum Beispiel bei den BOSS Open in Stuttgart und bei den Mallorca Championships.

Dienstag wird Angie-Tag

Mut, Tatkraft, maximale Professionalität. Dieser Dreiklang treibt auch Angelique Kerber an. Sie liebt das Spiel auf Rasen, gewann 2018 in Wimbledon. Nun kommt sie nach Berlin. Barbara Rittner,die Turnierdirektorin der ecotrans Ladies Open, ist sicher, dass sich Kerber in starker Verfassung präsentieren wird: „Angelique Kerber ist auf dem Weg zu alter Form, sie liebt das Spiel auf Rasen, es ist ihr Lieblingsbelag.“ Dazu ist sie absoluter Fanliebling. Die Verkaufszahlen für Tickets liegen deutlich über dem Vorjahresniveau, die Anlage rund um das Steffi-Graf-Stadion wird voll. „Wir werden an vielen Turniertagen ausverkauft sein“, ist Weindorfer begeistert darüber, wie groß die Lust der Tennis-Fans aus dem In- und Ausland an den ecotrans Ladies Open ist.

Grand Slam-Teilnehmerfeld

Kerber wird jedoch bei weitem nicht die Einzige Topspielerin auf der Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ e.V. sein. Mit Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Jessica Pegula, Qinwen Zheng, Maria Sakkari und Ons Jabeur sind insgesamt neun der aktuellen Top 10 der Weltrangliste am Start. Weltklasse-Tennis garantiert.