WTA Finals 2025 in Riad: Alle Infos zu Spielerinnen, Preisgeld & TV

Vom 1. bis 8. November 2025 findet mit den WTA Finals 2025 das Saisonfinale der Damen in Riad (Saudi-Arabien) statt. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Tennisturnier: Spielerinnen, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

Seit wann gibt es die WTA Finals?

Die WTA Finals wurden 1972 eingeführt. Bis 2000 wurde stets in den USA gespielt, darunter von 1979 bis 2000 in New York im Madison Square Garden. In Europa fand das Saisonfinale nur 2001 in München, 2006 und 2007 in Madrid sowie 2011 bis 2013 in Istanbul statt. Besonderheit: Von 1984 bis 1998 wurde das Endspiel bei den WTA Finals über drei Gewinnsätze gespielt. 1990 (Monica Seles gegen Gabriela Sabatini), 1995 (Steffi Graf gegen Anke Huber) und 1996 (Steffi Graf gegen Martina Hingis) gingen die Endspiele über fünf Sätze.

Wo und wann finden die WTA Finals 2025 statt?

Die WTA Finals, das letzte Damentennisturnier auf der WTA-Tour, wird vom 1. bis zum 8. November in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ausgetragen. Die WTA Finals finden zum zweiten Mal in Riad statt, das mindestens bis 2026 der Austragungsort des Turniers sein wird. Gespielt wird in der King Saudi University Indoor Arena.

In welchem Format werden die WTA Finals 2025 gespielt?

Das Format bei den WTA Finals 2025 ist das Gleiche wie bei den ATP Finals. Acht Spielerinnen im Einzel und acht Doppelpaarungen haben sich durch ihre Leistungen im Jahr für das Saisonfinale qualifiziert. Sowohl in der Einzel- als auch in der Doppelkonkurrenz wird im Gruppenmodus gestartet. Es werden jeweils zwei Gruppen á vier Spielerinnen bzw. vier Doppelpaarungen gebildet. Diese treten im Round Robin-Modus, also jeder gegen jeden, an. Die zwei bestplatzierten jeder Gruppe kommenins Halbfinale. Hier trifft die Siegerin jeder Gruppe auf die Zweitplatzierte der anderen Gruppe. Ab dem Halbfinale wird dann im K.o.-Modus gespielt.

WTA Finals 2025: Welche Spielerinnen sind dabei?

Schaut man auf die acht Spielerinnen im Einzel, die bei den WTA Finals 2025 in Riad antreten, zeigt sich, dass sechs Teilnehmerinnen auch im vergangenen Jahr qualifiziert waren: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini und Elena Rybakina. Zudem sind Madison Keys (erstmals seit 2016) und Amanda Anisimova (erste Teilnahme) dabei.

DIE EINZEL-SPIELERINNEN IN DER ÜBERSICHT

Platzierung Spielerin Punkte Erfolge 2025 1 Aryna Sabalenka 9870 Sieg: US Open; Finale: Australian Open/French Open 2 Iga Swiatek 8195 Sieg: Wimbledon/Cincinnati 3 Coco Gauff 6563 Sieg: French Open/Wuhan 4 Amanda Anisimova 5887 Sieg: Doha/Peking; Finale: Wimbledon/US Open 5 Jessica Pegula 5183 Sieg: Charleston/Bad Homburg 6 Elena Rybakina 4350 Sieg: Straßburg/Ningbo 7 Madison Keys 4335 Sieg: Australian Open/Adelaide 8 Jasmine Paolini 4325 Sieg: Rom; Finale: Cincinnati

DIE DOPPEL-PAARUNGEN IN DER ÜBERSICHT

Preisgeld und Punkte bei den WTA Finals 2025

Insgesamt werden rund 15.500.000 US-Dollar ausgeschüttet – 250.000 US-Dollar mehr als letztes Jahr. Darüber hinaus können die Spielerinnen bis zu 1500 Weltranglistenpunkte erspielen. Die genaue Preisgeldverteilung wird erst kurz vor Turnierbeginn bekanntgegeben. So sah die Preisgeldverteilung in den letzten beiden Jahren aus.

PREISGELD-VERTEILUNG

Runde 2024 im Einzel 2023 im Einzel 2024 im Doppel 2023 im Doppel Ersatzspieler 129.433 € 136.123 € 55.471 € 85.077 € Teilnahme Gruppenphase 309.714 € 187.169 € 129.433 € 85.077 € Sieg Gruppenphase 323.582 € 187.169 € 64.716 € 34.031 € Halbfinale-Sieg 1.174.140 € 714.647 € 235.735 € 136.123 € Titel 2.311.300 € 1.395.263 € 480.750 € 289.262 € Titel ohne Niederlage 4.765.901 € 2.858.587 € 1.040.085 € 612.554 €

PUNKTE-VERTEILUNG

Runde Punkte Sieg Gruppenphase 200 Halbfinal-Sieg 400 Titelgewinn 500

Wo werden die WTA Finals 2025 übertragen?

Wie auch vergangenes Jahr werden die WTA-Finals beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Um die Tennis-Spiele verfolgen zu können, ist ein Abonnement notwendig.

Wer ist die Titelverteidigerin bei den WTA Finals?

Im Vorjahr siegte Coco Gauff bei den WTA Finals. Sie gewann in einem dramatischen Endspiel gegen die Chinesin Qinwen Zheng mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:2). Im Doppel siegten Gabriela Dabrowski (Kanada) und Erin Routliffe (Neuseeland). Martina Navratilova ist mit acht Titeln Rekordsiegerin bei den WTA Finals. Steffi Graf gewann das Turnier fünfmal. Angelique Kerber war die letzte deutsche Spielerin, die das Finale erreichte (2016).

DIE SIEGERINNEN DER LETZTEN ZEHN JAHRE IM ÜBERBLICK