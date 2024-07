Mail aus Wimbledon – wie stark ist Zverev?

Nach dem Sieg gegen Roberto Carballes Baena steht Alexander Zverev in Runde zwei. Bislang kam er in Wimbledon noch nicht über das Achtelfinale hinaus. Spielt er dieses Jahr um den Titel mit? Die Analyse.

tennis MAGAZIN beantwortet die wichtigen Fragen in Sachen Alexander Zverev in Wimbledon.

Insgesamt war es ein gelungener Auftritt von Alexander Zverev. Sein Lächeln nach dem Match beim On-Court-Interview sprach Bände. Zverev schlug 18 Asse. 74 Prozent seiner ersten Aufschläge landeten im Feld – eine sehr gute Quote. Zverev verzeichnete 46 Winner. Carballes Baena war allerdings auch ein dankbarer Auftaktgegner. Der Spanier ist die Nummer 64 der Welt. Ein echter Maßstab war er nicht. Mit Zverevs Tempo war er teilweise komplett überfordert. Positiv: Zverev verschwendete in der Auftaktpartie über knapp zwei Stunden keine unnötige Energie. Dass er gleich im ersten Spiel ein 0:40 aus Sicht des aufschlagenden Spaniers nicht nutzte – geschenkt.

Ja. Seit Dienstag vor dem Turnier ist er in Wimbledon. Die Vorbereitung in Halle mit dem verlorenen Halbfinale gegen Hubert Hurkacz war gut. Er hat intensiv trainiert. Kommt sein Aufschlag wie gegen Carballes Baena, ist er schwer zu breaken. Die Grundschläge wirken solider. Die Rückhand ist ohnehin sein Paradeschlag. Beim Touch am Netz ist noch Luft nach oben. Seine Beinarbeit ist wesentlich besser als noch im letzten Jahr. Die flach abspringenden Bälle bereiten ihm weniger Probleme.

Ja. Alleine die Setzliste macht das Leben leichter. Als Nummer vier läuft er zumindest auf dem Papier Richtung Halbfinale. Allerdings ist Wimbledon das einzige Turnier unter den Grand Slams, bei dem sich vieles nicht planen lässt. Ist das Gras trocken oder feucht, das Dach geschlossen oder offen? Mit dem Stuttgart-Sieger Jack Draper, dem zuletzt stark spielenden Italiener Lorenzo Musetti, Taylor Fritz oder Stefanos Tsitsipas gibt es Spieler, die Zverev in der aktuellen Form auf Sand und Asche schlagen würde, aber Rasen ist ein tückischer Belag. Trotzdem: Die Chancen, dass Zverev das Halbfinale erreicht, stehen so gut wie nie.

“First time that I feel like I’m here to maybe win the title..I also do think this is the most open Wimbledon that we maybe have in 20 yrs. There’s multiple guys who have a decent chance of going deep & very decent chance of winning the tournament.”

