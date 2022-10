ATP-Challenger/ITF-Turnier in Hamburg

Vom 17. bis 23. Oktober findet in Hamburg ein kombiniertes ATP-Challenger und ITF-60-Damenturnier statt. Hier finden Sie alle Infos zum Ladies & Gents Cup in Hamburg.

Hamburg: Wann und wo wird gespielt?

Die Hauptfeld-Matches beider Veranstaltungen starten am Montag, den 17. Oktober. Die Endspiele finden jeweils am Sonntag, den 23. Oktober statt. Bereits am Wochenende vor dem offiziellen Turnierstart werden die Qualifikationsspiele ausgetragen (15. und 16. Oktober). Gespielt wird auf den Plätzen in der Halle des Hamburger Tennisverbandes im Stadtteil Hamburg-Horn. (Bei den Tennisplätzen 77, 22119 Hamburg).

Herren: Wer spielt beim ATP-Challenger in Hamburg?

Mit dabei sind neben den Deutschen Daniel Masur und Mats Moraing auch der Rothenbaum-Sieger aus dem Jahr 2011, Gilles Simon sowie der Österreicher Dennis Novak und der Niederländer Robin Haase. Einige Deutsche haben die Möglichkeit, sich über die Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen. Außerdem werden drei Wildcards für das Hauptfeld sowie vier Wildcards für die Qualifikation vergeben. Auch in der Qualifikation sind einige bekannte Namen zu lesen. Unter anderem sind der deutsche Meister aus 2021 Henri Squire sowie Rudolf Molleker, Julian Lenz und Nicola Kuhn am Start. Für den Hamburger Marvin Möller besteht die Möglichkeit, per Wildcard in die Quali oder ins Hauptfeld zu kommen.

Mit der Paarung Robin Haase und Daniel Masur bzw. Dustin Brown und Julian Lenz erwarten die Zuschauer auch einige spannende Doppelpartien.

Entry-List Hauptfeld

Setzung Spieler Ranking 1 Gregoire Barrere 119 2 Jelle Sels 141 3 Dennis Novak 145 4 Gilles Simon 174 5 Alexander Ritschard 182 6 Henri Laaksonen 183 7 Daniel Masur 185 8 Altug Celikbilek 230 Jonas Forejtek 238 Oleksii Krutykh 246 Mats Moraing 248 Frederico Ferreira Silva 251 Harold Mayot 254 Kacper Zuk 269 Salvatore Caruso 271 Alexey Vatutin 279 Joao Domingues 290 Billy Harris 295 Benjamin Hassan 303 Robin Haase 304 Evgeny Karlovskiy 309

Entry-List Qualifikation

Setzung Spieler Ranking 1 Matteo Gigante 234 2 Duje Ajdukovic 307 3 Henri Squire 326 4 Elmar Ejupovic 329 5 Raphael Collignon 331 6 Kenny De Schepper 337 7 Rudolf Molleker 355 8 Valentin Royer 361 9 Michael Vrbensky 363 10 Andrew Paulson 375 11 Gauthier Onclin 401 12 Ergi Kirkin 417 Martin Krumich 426 Jerome Kym 427 Julian Lenz 440 Nicola Kuhn 459

Wie viele Punkte erhält der Sieger?

Wie der Name schon verrät, erhält der Sieger der ATP-Challenger-Turniers der Kategorie „80“ 80 Punkte. Der Finalist bekommt 48 Weltranglisten-Punkte. Zudem werden insgesamt 45.730 Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Runde Sieger Finale Halbfinale Viertelfinale Achtelfinale 2. Runde Punkte 80 48 29 15 7 4

Damen: Wer spielt beim ITF-Turnier in Hamburg?

Die beiden Ukrainerinnen Anhelina Kalinina (WTA 47) und Kateryna Baindl (WTA 124) führen das Damenfeld an. Ebenfalls dabei ist die ehemalige Nummer 20 der Damen-Weltrangliste Ana Konjuh sowie die Deutschen Eva Lys, Laura Siegemund, Nastasja Schunk und Mona Barthel. Über die Qualifikation haben weitere deutsche Spielerinnen die Chance, einen Platz im Hauptfeld zu ergattern: Noma Noha Akugue (deutsche Meisterin 2020), Stephanie Wagner, Julia Middendorf, Yana Mordega und Mara Guth.

Position Spielerin WTA-Ranking 1 Anhelina Kalinina 47 2 Kateryna Baindl 124 3 Ysaline Bonaventure 138 4 Anna Blinkova 139 5 Ana Konjuh 143 6 Oksana Selekhmeteva 147 7 Lucrezia Stefanini 158 8 Ekaterine Gorgodze 162 9 Eva Lys 172 10 Alexandra Ignatik 173 11 Despina Papamichail 175 12 Laura Siegemund 179 13 Rebeka Masarova 190 14 Nastasja Schunk 217 15 Isabella Shinikova 225 16 Anastasia Tikhonova 233 17 Ekaterina Makarova 248 18 Mona Barthel 263

Wie viele Punkte gibt es für die Siegerin?

Insgesamt werden bei den Damen 61.400 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Außerdem gibt es auch Punkte für die Weltrangliste. Während die Siegerin 80 Punkte erhält, bekommt die Finalistin 48 Punkte.

Runde Siegerin Finale Halbfinale Viertelfinale Achtelfinale 2. Runde Punkte 80 48 29 15 8 1

Wie kann ich die Matches verfolgen?

Tennisfans aus Hamburg und Umgebung haben die Möglichkeit, die Spiele live und kostenlos beim Hamburger Tennisverband zu sehen. Die Challenger-Matches werden bei Challenger-TV übertragen. Die Damenmatches gibt es im ITF-Stream zu sehen.