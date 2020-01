Australian Open: Lösbare Aufgaben für Kerber und Zverev – Struff gegen Djokovic

Melbourne (SID) – Die besten deutschen Tennisprofis Angelique Kerber und Alexander Zverev haben für ihre Auftaktspiele bei den Australien Open (20. Januar bis 2. Februar) lösbare Aufgaben zugelost bekommen. Kerber, Siegerin in Melbourne 2016, spielt gegen eine noch nicht feststehende Qualifikantin. Zverev bekommt es in der ersten Runde mit Marco Cecchinato aus Italien (76. der Weltrangliste) zu tun.

Pech hatte der zu Jahresbeginn beim ATP Cup stark aufspielende Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner trifft auf Titelverteidiger, Rekordsieger und Turnierfavorit Novak Djokovic (Serbien), der hinter Vorjahresfinalist Rafael Nadal (Spanien) an Nummer zwei gesetzt ist. Ein möglicher Gegner von Djokovic im Halbfinale könnte Roger Federer (Schweiz/3.) sein.

Zverev steht in der oberen Hälfte des Tableaus und hat nach dem Auftaktmatch keinen leichten Weg vor sich. Ein möglicher Gegner im Viertelfinale wäre der Weltranglistenvierte Daniil Medwedew (Russland). Bereits zuvor könnte Zverev auf die gesetzten Nikolos Bassilaschwili (Georgien/26.), Andrei Rublew (Russland/17.) und David Goffin (Belgien/11.) treffen.

Kerber plagen aktuell noch Verletzungssorgen. Die an Position 17 gesetzte Kielerin hatte beim WTA-Turnier in Adelaide gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska beim Stand von 3:6, 0:2 aufgeben müssen. Zuvor war sie von einer Physiotherapeutin am unteren Rücken behandelt worden, soll sich nach Angaben der Spielerinnenorganisation WTA jedoch eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen haben.

Bislang stehen nur neun deutsche Tennisprofis im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres, das mit einem Rekordpreisgeld von insgesamt 71 Millionen Australischen Dollar (44 Millionen Euro) dotiert ist. Die bislang feststehenden deutschen Erstrunden-Begegnungen bei den Australian Open im Überblick:

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 17) – Qualifikantin

Tatjana Maria (Bad Saulgau) – Catherine Bellis (USA)

Julia Görges (Bad Oldesloe) – Viktoria Kuzmova (Slowakei)

Laura Siegemund (Metzingen) – Coco Vandeweghe (USA)

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/7.) – Marco Cecchinato (Italien)

Jan-Lennard Struff (Warsteiner) – Novak Djokovic (Serbien/2.)

Cedric-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) – Benoit Paire (Frankreich/21.)

Dominik Koepfer (Furtwangen) – Qualifikant

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) – Maroos Giron (USA)