Madrid: Zverev fordert Alcaraz

Für Alexander Zverev ist es ein „sehr wichtiges Match“, ein echter Härtetest auf dem Rückweg zu seiner Topform. Wenn der Olympiasieger am Dienstag in Madrid auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz trifft, geht es um mehr als nur den Einzug ins Viertelfinale beim hochdotierten Masters in der spanischen Hauptstadt.

„Es wird ein Riesen-Test, darauf freue ich mich“, sagte Zverev nach seinem ungefährdeten Sieg in der dritten Runde über den Qualifikanten Hugo Grenier (6:1, 6:0). Bis zum Beginn der French Open in Paris am 28. Mai drängt die Zeit. Bislang präsentierte sich Zverev nach seinem Comeback noch nicht in der Verfassung des Vorjahres.

2022 hatte er im Finale von Madrid gegen Alcaraz klar verloren. Allerdings revanchierte er sich dann aber im Viertelfinale von Roland Garros und durfte sich berechtigte Hoffnungen auf seinen ersten Grand-Slam-Titel und Platz eins der Weltrangliste machen. Doch die Knöchelverletzung im Halbfinale gegen Rafael Nadal stoppte Zverev.

Alcaraz: „Sascha ist ein wirklich guter Spieler“

Einen Top-Spieler wie Alcaraz hat er seitdem nicht wieder geschlagen. Zuletzt in München verlor er zum Auftakt gegen Außenseiter Christopher O’Connell aus Australien. In Madrid, wo er 2018 und 2021 triumphiert hatte, ist er trotz Oberschenkelproblemen in der ersten Runde noch im Rennen. Gegen Grenier fühlte er sich „wunderbar“.

Mit mehr Selbstvertrauen und Rückenwind geht jedoch Alcaraz in die fünfte Begegnung mit Zverev (Bilanz 1:3). „Ich will mein großartiges Niveau vor meinen Heim-Zuschauern zeigen“, kündigte der 19 Jahre alte Spanier an. „Ich habe tolle Erinnerungen an das Finale aus dem letzten Jahr. Aber ich muss sehr fokussiert sein. Ich weiß, dass Sascha ein wirklich guter Spieler ist. Ich muss alles zeigen.“

Nach Verletzungssorgen war Alcaraz zuletzt in Barcelona auf die Tour zurückgekehrt und hatte das Sandplatzturnier prompt gewonnen. Wie 2022 peilt er das Double in Spanien an. Dafür muss er zunächst aber Zverev (26) aus dem Weg räumen.

Die Deutschen in Madrid

Neben Zverev sind in Madrid noch zwei weitere deutsche Starter im Rennen. Jan-Lennard Struff war zwar bereits in der Qualifikation ausgeschieden, rückte aber als Lucky Loser ins Hauptfeld, wo er nun im Achtelfinale steht. Nach Siegen über Lorenzo Sonego, Ben Shelton und Dusan Lajovic trifft er am Dienstag auf Pedro Cachin aus Argentinien. Auch der 24-jährige Daniel Altmaier rutschte als Lucky Loser in die Hauptkonkurrenz und steht ebenfalls im Achtelfinale. Er bekam es gleich zweimal mit einem deutschen Gegner zu tun. In der zweiten Runde schlug er Oscar Otte, in der Dritten Yannick Hanfmann. Sein nächster Gegner am Dienstag Jaume Munar aus Spanien.