Wimbledon: Die deutschen Partien am Montag

Es geht direkt zur Sache auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon: Dort kämpfen am Montag sechs deutsche Profis beim Auftakt des Tennis-Klassikers um den Einzug in die zweite Runde. Während die Stars Alexander Zverev und Angelique Kerber noch einen Tag frei haben und erst am Dienstag einsteigen, steht für den Karlsruher Yannick Hanfmann ein Highlight-Match an.

Dabei fordert der 32-Jährige auf dem 11.393 Zuschauer fassenden Court 1 den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien heraus. Sinner hat in diesem Jahr die Australien Open gewonnen und jüngst mit dem Triumph in Halle/Westfalen auch seine Entwicklung auf Rasen nachgewiesen. Abgesehen Hanfmann erwischte auch die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff (Warstein) erwischte in dem Ungarn Fabian Marozsan keine leichte Aufgabe. Ursprünglich hätte auch Dominik Koepfer am Montag gespielt, jedoch musste er das Turnier kurz vor Beginn absagen.

Die deutschen Matches am Montag in der Übersicht:

Court 1 – Spielbeginn 14.00 Uhr MESZ

3. Match: Yannick Hanfmann (Karlsruhe) – Jannik Sinner (Italien/Nr. 1)

Court 8 – Spielbeginn 12.00 Uhr MESZ

1. Match: Jan-Lennard Struff (Warstein) – Fabian Marozsan (Ungarn)

3. Match: Eva Lys (Hamburg) – Clara Burel (Frankreich)

4. Match: Maximilian Marterer (Nürnberg) – Roberto Bautista Agut (Spanien)

Court 16 – Spielbeginn 12.00 Uhr MESZ

2. Match: Daniel Altmaier (Kempen) – Arthur Fery (Großbritannien)

3. Match: Tamara Korpatsch (Hamburg) – Yuriko Miyazaki (Großbritannien)