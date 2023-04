Monte Carlo: Struff überrascht auch gegen Ruud

Monte Carlo (SID) – Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Masters in Monte Carlo seinen überraschenden Siegeszug fortgesetzt. Mit einem 6:1, 7:6 (8:6) besiegte er den Weltranglistenvierten Casper Ruud (Norwegen). Qualifikant Struff trifft nun im Viertelfinale auf den Sieger des russischen Duells zwischen Andrey Rublev (Nr. 5) und Karen Khachanov (Nr. 9). Am Donnerstagabend kämpft Deutschlands Topspieler Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev (Nr. 3) um einen Platz im Viertelfinale.

Topgesetzt bei dem mit 6,2 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier ist der 22-malige Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien). Titelverteidiger ist Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Rafael Nadal (Spanien) fehlt nach seiner Hüftverletzung weiterhin. Auch sein Landsmann Carlos Alcaraz sagte wegen einer in Miami erlittenen Verletzung an der linken Hand und Problemen an der Wirbelsäule ab.