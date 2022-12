Netflix: Tennis-Doku ab Januar

Im Januar erscheint der erste Teil der Tennis-Dokumentation „Break-Point“ auf Netflix. Zu sehen sind unter anderem Nick Kyrgios, Matteo Berrettini, Paula Badosa und Ons Jabeur. Im Juni sollen weitere Episoden folgen.

Bereits seit Monaten ist bekannt, dass Netflix reichlich Dreharbeiten auf der Tennis-Tour durchführt. Der Online-Streaming-Dienst begleitete verschiedene Spielerinnen und Spieler der WTA- bzw. ATP-Tour hinter den Kulissen der Tennistour und sprach mit ihnen. Nun gab Netflix den offiziellen Starttermin der Serie bekannt. Am 13. Januar 2023 startet Teil eins der Serie. Geplant sind fünf Episoden mit unterschiedlichen Spielern und Turnieren im Fokus.

In Episode eins liegt der Schwerpunkt beispielsweise auf den Australian Open 2022 mit den Doppelsiegern Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis. Dennoch werden auch andere Profis zu sehen und erleben sein.

Netflix has unveiled a first look at its upcoming tennis docuseries — from the producers of ‘F1: Drive to Survive’:

‘BREAK POINT’ part 1 drops January 13th.pic.twitter.com/s7U5G1fNu1

— Front Office Sports (@FOS) December 14, 2022