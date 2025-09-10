WTA-Tour: Diese Tennisschläger spielen die Profis

Wir nehmen die Tennisschläger der aktuellen Elite auf der WTA-Tour unter die Lupe und zeigen, welche Hersteller, Modelle und individuellen Anpassungen die Spielerinnen präferieren.

Auf der WTA-Tour belegen Wilson Tennisschläger mit einem Anteil von etwa 31 bis 43 Prozent klar Spitzenposition auf der Tour, dicht gefolgt von Yonex (19 bis 29 Prozent). Bei den Frauen dominieren Modelle wie der vielseitige Wilson Blade 98 oder der Power- und Spin-starke Yonex EZONE 98/VCORE. In diesem Artikel nehmen wir die Schläger der aktuellen Elite der WTA-Weltrangliste genau unter die Lupe und zeigen, welche Hersteller, Modelle und individuellen Anpassungen die Spielerinnen präferieren.

Die Profi-Tennisschläger der Damen

Die kraftvolle Belarusin Aryna Sabalenka setzt auf einen individuell angepassten Wilson Blade 98 V9, mit dichtem 18×20-Saitenbild und zusätzlichem Gewicht, um ihre explosive Grundliniendynamik zu maximieren. Durch die individuellen Anpassungen – vor allem beim Gewicht – erhält sie zusätzliche Stabilität, um auch bei hohen Schlaggeschwindigkeiten verlässlich agieren zu können.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Aryna Sabalenka:

Wilson Blade 98 V9

Gewicht: 324g

Schwunggewicht: 326g

Balance: 32,7 cm

Besaitungsmuster: 18×20

Saite: Luxilon Alu Power

Die Weltranglistenerste Iga Świątek wechselte diesen Sommer von ihrem bewährten T-Fight 300 ISO auf den Tecnifibre T-Fight 300 ID. Dieser Schläger setzt auf die Technologiespezifika „ISO-FLEX“ und eine überarbeitete „RS Section“, die Rahmensteifigkeit und -ergonomie optimal kombinieren. Das dichte 16×19-Saitenbild begünstigt kraftvolle, spinlastige Grundschläge.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Iga Swiatek:

Tecnifibre T-Fight 300 ID

Kopfgröße: 630 cm²

Gewicht: 328g

Balance: 32 cm

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Razer Code Weiß

Coco Gauff nutzt den Head PT 339.2, ein Pro-Stock-Modell mit weicherem Layup, das auf dem älteren Head Speed MP-Mold basiert – äußerlich im Design getarnt als „Head Boom MP“. Sie spielt inzwischen hauptsächlich mit einem 16×19-Saitenbild, ehe sie zuvor auch eine 18×20-Variante genutzt hatte. Bespannt wird der Rahmen mit Luxilon Alu Power bei rund 24 kg.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Coco Gauff:

HEAD PT 339.2

Kopfgröße: 645 cm²

Gewicht: 335g

Schwunggewicht: 345g

Balance: 32,4 cm

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Luxilon Alu Power

Amanda Anisimova vertraut auf einen Wilson Steam 100 BLX Pro-Stock-Schläger. Obwohl Anisimova offiziell den Wilson Blade 100 V9 bewirbt, nutzt sie dieses ältere Modell, das sich durch einen dickeren Rahmen und höhere Steifigkeit von den Blades unterscheidet. Der Schläger ist nicht mehr im Handel erhältlich, wird jedoch von mehreren WTA-Spielerinnen verwendet.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Amanda Anisimova:

Wilson Steam 100 BLX

Balance: 32,4 cm

Besaitungsmuster: 16×20

Saite: Luxilon Alu Power

Mirra Andreeva greift ebenfalls zu einem Wilson Steam 100 BLX Pro-Stock-Modell, das äußerlich dem Blade Wilson-Rahmen ähnelt, technisch jedoch auf reiner Power basiert – vergleichbar mit einem Pure-Drive-ähnlichen Rahmen, der häufig auf der WTA-Tour eingesetzt wird. Zudem nutzt Andreeva vier Streifen Lead Tape am Schlägerkopf und bespannt ihr Racket mit einem Vollbett aus Luxilon 4G, was dem Rahmen zusätzliche Stabilität verleiht.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Mirra Andreeva:

Wilson Steam 100 BLX mold

Saite: Luxilon 4G

Die US-Amerikanerin Madison Keys vertraut auf den Yonex EZONE 98 (8. Generation), ein Modell, das für seine Kombination aus Power und Kontrolle bekannt ist. Bespannt wird der Schläger mit Yonex Poly Tour REV 125 in einer 16×19-Saitenkonfiguration, was für zusätzlichen Spin sorgt und die Ballkontrolle verbessert.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Madison Keys:

Yonex EZONE 98

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Yonex Poly Tour Rev 125

Jessica Pegula wechselte 2017 ebenfalls auf den Yonex EZONE 98, nachdem sie zuvor mehrere Jahre den Babolat Aero Pro Drive gespielt hatte. Die Entscheidung für den Wechsel fiel, als sie begann, ihr Spiel aggressiver zu gestalten und gleichzeitig mehr Spin-Kontrolle einbauen wollte. Über die Jahre hinweg hat sie sich Stück für Stück an das EZONE gewöhnt, das ihre Entwicklung von einer reinen Grundlinienspielerin zu einer All-Court-Spielerin unterstützt.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Jessica Pegula:

Yonex EZONE 98

Gewicht: 320g

Saite: Luxilon Alu Power

Jasmine Paolini nutzt einen Yonex VCORE 100 der 2021er Generation in der auffälligen „Tango Red“-Farbgebung. Die 100 sq.in.-Kopfgröße bieten eine großzügige Schlagfläche, die Fehlerverzeihung und einen großen Sweetspot ermöglichen. Dank des 16×19-Saitenbildes und der Aero-Fin-Technologie lässt sich der Ball mit hoher Geschwindigkeit und Spin kontrolliert beschleunigen.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Jasmine Paolini:

Yonex 2021 Tango Red VCORE 100

Kopfgröße: 645 cm²

Balance: 32 cm

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Yonex Poly Pro Tour

Qinwen Zheng setzt auf einen Wilson Pro Tour 95 Pro-Stock-Rahmen, der sich durch seine klassischen 95 sq.in.-Kopfgröße, ein 16×20-Saitenbild und eine Länge von 27,25 Zoll auszeichnet. Dieses Modell, das früher unter den Namen nTour und hTour bekannt war, bietet eine präzise Ballkontrolle und unterstützt ihren kraftvollen, spinorientierten Spielstil.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Qinwen Zheng:

Wilson Pro Tour 95

Kopfgröße: 612 cm²

Gewicht: 309g

Balance: 32,5 cm

Besaitungsmuster: 16×20

Saite: Luxilon 4G

Neben Jasmine Paolini nutzt auch Elena Rybakina seit langem den Yonex VCORE 100 der 7. Generation, der äußerlich dem aktuellen VCORE 2023-Modell entspricht. Allerdings basiert ihr Schläger auf dem älteren VCORE SV 100 aus dem Jahr 2018, einem Modell, das für sein festes Gefühl und direktes Feedback bekannt ist. Zudem bespannt sie den Schläger mit der Yonex POLYTOUR Fire 125 Saite mit etwa 25kg.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Elena Rybakina:

Yonex VCORE SV 100

Saite: Yonex Poly Tour Fire

Ekaterina Alexandrova spielt aktuell den Wilson Blade 98 v9. Dieser Wechsel von ihrem früheren Racket, dem Wilson Pro Staff 97 v13, erfolgte, um mehr Spin und Kontrolle in ihr Spiel zu integrieren. Bespannt wird der Schläger mit der Luxilon 4G Saite.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Ekaterina Alexandrova:

Wilson Blade 98

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Luxilon 4G

Die junge Dänin Clara Tauson setzt auf einen Yonex Percept 100, nachdem sie in ihrer Juniorenzeit schon mit verschiedenen Modellen experimentierte. Die Wahl fiel auf Yonex, weil der Rahmen ihre aggressive Grundlinienstrategie unterstützt und gleichzeitig genug Kontrolle bietet.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Clara Tauson:

Yonex PERCEPT 100

Kopfgröße: 645 cm²

Balance: 32 cm

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Yonex Poly Tour Rev

Elina Svitolina hat im Verlauf ihrer Karriere mehrmals den Schläger gewechselt. Zu Beginn ihrer Profikarriere spielte sie mit Wilson-Schlägern, insbesondere mit dem Wilson Blade 98 V9. Dieses Jahr entschied sich die Ukrainerin jedoch zu einem Wechsel zu einer bis dahin noch eher unbekannten Tennismarke – Diadem. Seitdem spielt sie den Diadem Axis 98.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Elina Svitolina:

Diadem Axis 98

Kopfgröße: 632 cm²

Gewicht: 335g

Balance: 31,5 cm

Besaitungsmuster: 16×20

Naomi Osaka ist seit ihrem Durchbruch auf der WTA-Tour eng mit Yonex verbunden und schlägt aktuell mit dem EZONE 98 auf. Der Wechsel vom Wilson Blade hin zu Yonex markierte für sie eine entscheidende Phase ihrer Karriere: Mit dem EZONE gewann sie vier Grand-Slam-Titel und prägte eine neue Generation von aggressiven Grundlinienspielerinnen. Besonders geschätzt wird an diesem Modell der große Sweetspot.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Naomi Osaka:

Yonex EZONE 98

Kopfgröße: 632 cm²

Schwunggewicht: 324g

Saite: Yonex Poly Tour Strike

15. Karolína Muchová

Karolína Muchová vertraut seit Jahren auf den Head Speed MP (Pro-Stock TGT 339.2), der offiziell als Graphene 360+ Speed MP im Handel erhältlich ist. Mit seinem 100 Quadratzoll großen Schlägerkopf, einem Gewicht von rund 318 Gramm besaitet und dem offenen 16×19-Saitenbild bietet er die Mischung aus Power und Kontrolle, die zu ihrem aggressiven Grundlinienspiel passt.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Karolina Muchova:

Head Speed MP TGT 339.2

Kopfgröße: 645 cm²

Gewicht: 318g

Schwunggewicht: 328g

Balance: 33 cm

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Luxilon 4G

Daria Kasatkina hat sich 2022 für einen bemerkenswerten Schritt entschieden: Sie wechselte vom Traditionsmodell Tecnifibre T-Rebound 275 Dual Shape zu einem Artengo TR990 Power Pro, nachdem sie zuvor mehrere Rackets im Blindtest geprüft hatte und sofort auf den Power-Kontroll-Mix dieses Rahmens vertraute.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Daria Kasatkina:

Artengo TR990 Power Pro

Kopfgröße: 645 cm²

Gewicht: 300g

Bei Belinda Bencic ist seit ihrer Juniorenzeit der Yonex EZONE 100 fester Bestandteil ihres Equipments. Auch bei der Bespannung bleibt sie ihrer Linie treu: Im Schläger kombiniert sie die Yonex Poly Tour HS 125 auf den Längssaiten mit Naturdarm in den Quersaiten, gespielt meist bei einer Spannung von 27 bis 28 Kilogramm, abhängig von Belag und Turnierbedingungen.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Belinda Bencic:

Yonex EZONE 100

Kopfgröße: 645 cm²

Gewicht: 317g

Balance: 33 cm

Besaitungsmuster: 16×19

Saite Yonex Poly Tour HS 125

Emma Navarro, der aufstrebende US-Star, greift auf ein Yonex VCORE 98 im Look der 2021er Generation zurück – ein Pro-Stock-Modell, das technisch auf der VCORE SV-Basis beruht, aber kosmetisch entsprechend angepasst wurde. Als Bespannung verwendet sie konsequent die Yonex Poly Tour Rev 125 Saite, was ihre Aggressivität am Grundlinie mit zuverlässigem Spin unterlegt.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Emma Navarro:

Yonex VCORE 98

Kopfgröße: 632 cm²

Gewicht: 305g

Balance: 31,5 cm

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Yonex Poly Tour Rev 125

Ganz frisch in den Rängen der WTA-Top 20 taucht Diana Shnaider auf. Sie schwingt einen Yonex EZONE 100, dem sie mit reichlich Lead-Tape am Kopf zusätzliches Schwunggewicht und Durchschlagskraft verleiht. Für die Besaitung vertraut die Linkshänderin auf Yonex Poly Tour Fire, eine runde, stramme Polyestersaite mit leicht gedämpften Eigenschaften.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Diana Shnaider:

Yonex EZONE 100

Kopfgröße: 645 cm²

Gewicht: 330g

Balance: 33 cm

Besaitungsmuster: 16×19

Saite: Yonex Poly Tour Fire

Paula Badosa, Spaniens aktuelle Nummer eins, vertraut auf einen überraschenden Mix aus bewährter Optik und technischer Substanz: Unter einem Blade-Cosmetic verbirgt sich in Wahrheit ein Wilson Steam 100 Pro-Stock mit leicht verlängerter Länge und offenem 16×20-Saitenbild. In unregelmäßiger, aber teils hoch angesetzter Bespannung nutzt sie eine durchgängige Alu Power Saite für kraftvolle und präzise Schläge.

Das sind die Fakten zum Tennisschläger von Paula Badosa:

Wilson BLX Steam 100

Kopfgröße: 632 cm²

Gewicht: 325g

Balance: 32,4 cm

Besaitungsmuster: 16×20

Saite: Luxilon Alu Power

Insgesamt wird deutlich, dass die Schlägerwahl der WTA-Spielerinnen 2025 vor allem auf Wilson- oder Yonex-Modelle fällt, doch ebenso wie bei den Herren finden sich individuelle Anpassungen und überraschende Entscheidungen – etwa der Griff zu Artengo, Diadem oder speziellen Pro-Stock-Varianten.