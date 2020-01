Australian Open: Das sind die Wettfavoriten!

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres steht in den Startlöchern! Die Tennis-Asse schlagen ab 20. Januar in Melbourne auf. Und die Buchmacher von bet-at-home.com liefern Titelquoten mit Topspin zum Mega-Event „Down Under“. Wir werfen einen Blick auf die Sieganwärter.

Gelingt Novak Djokovic die Titelverteidigung?

Auch in diesem Jahr ist Novak Djokovic der Mann, den es bei den Australian Open zu schlagen gilt. Der serbische Superstar gewann nicht weniger als vier der vergangenen sechs Majors. Zudem verhalf er seinem Land mit starken Leistungen zum Titel bei der Premiere des ATP Cup. Deshalb ist der Titelverteidiger erneut Topfavorit für die Buchmacher von bet-at-home.com (Titelquote: 2.25). Auf dem Papier ist die Nummer 1 der Weltrangliste sein größter Herausforderer. Rafael Nadal zeigte beim Nationenbewerb ebenfalls auf. Der Spanier peilt nun seinen erst zweiten Erfolg in Melbourne an (5.00). Aufgrund seiner Erfahrung muss man auch Roger Federer auf der Rechnung haben. (10.25) Der Schweizer legte nach den ATP Finals eine Pause ein, deshalb steht hinter seiner Form ein Fragezeichen. Der absolute Durchbruch ist Daniil Medvedev in diesem Jahr zuzutrauen. (8.75) Der junge Russe erreichte bei den letztjährigen US Open erstmals das Finale bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Chancen stehen gut, dass er auch in Australien weit kommt. Zudem hat auch der griechische Jungstar Stefanos Tsitsipas das Potential, „Down Under“ für eine Überraschung zu sorgen (11.00). Beim optimalem Turnierverlauf zählt auch Local Hero Nick Kyrgios zum erweiterten Kreis der Sieganwärter (26.00). Die Hoffnungsträger aus Österreich und Deutschland hingegen haben bestenfalls Außenseiterchancen. Dominic Thiem (16.50) zeigte sich in der Vorbereitung nicht immer konstant, während Alexander Zverev (29.00) derzeit sogar eine Formkrise durchlebt.

Endet die Durststrecke von Serena Williams?

Bei den Damen rechnen sich mehrere Top-Spielerinnen Chancen auf den Titel aus. Für die Bookies von bet-at-home.com gilt die siebenfache Gewinnerin Serena Williams als aussichtsreichste Kandidatin (Titelquote: 4.95). Zuletzt unterstrich sie ihre Top-Form: Beim WTA-Event in Auckland holte die US-Amerikanerin ihren ersten Titel nach fast drei Jahren. Nun will sie ihren ersten Major-Triumph seit 2017 nachlegen. Gute Chancen auf den Sieg gibt der Wettanbieter auch Titelverteidigerin Naomi Osaka (8.00). In der Vorbereitung war die Japanerin noch nicht so konstant wie erwartet, aber sie hat auf alle Fälle das Potential, den Pokal erneut in die Höhe zu stemmen. Auf jeden Fall sollte man Lokalmatadorin Ashleigh Barty auf der Rechnung haben (8.75). Die Weltranglistenerste, die 2019 in Paris ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewann, will mit den Fans im Rücken ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auch die zweifache Major-Siegerin Simona Halep zählt zum engsten Kreis der Favoritinnen (10.00). Ein Triumph bei den Australian Open fehlt der spielstarken Rumänin noch in ihrer Sammlung. Darüber hinaus steht auch Brisbane-Siegerin Karolina Pliskova hoch im Kurs (11.50). Die Tschechin erreichte im Vorjahr das Finale und will nun den nächsten Schritt machen. Lediglich als Außenseiterin reist die deutsche Nummer 1 Angelique Kerber nach Melbourne (26.00). Das Erreichen der zweiten Turnierwoche wäre bereits ein Erfolg.