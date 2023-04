BMW Open 2023: Alle Infos zum ATP-Turnier in München

Ab April wird auch in Deutschland aufgeschlagen. Die BMW Open 2023 in München sind das erste von vier deutschen Herrenturnieren. Alle Infos über Austragungsort, Spieler, Preisgeld, TV-Übertragung und mehr erfahren Sie hier.

Wann und wo finden die BMW Open 2023 statt?

Das ATP-Turnier der 250er-Kategorie wird im MTTC Iphitos in München ausgetragen. Der älteste Tennisclub Bayerns ist schon seit 1974 Veranstalter des Sandplatzturniers. Offizieller Turnierbeginn ist am 17. April, nachdem am 15./16. die Qualifikation ausgetragen wurde. Das Endspiel findet am 23. April statt. Das Einzel-Feld besteht aus 28 Teilnehmern, im Doppel sind sechzehn Paarungen mit dabei.

Welche Spieler sind 2023 in München am Start?

Angeführt wird das Teilnehmerfeld 2023 vom Titelverteidiger Holger Rune, der 2022 in München seinen ersten ATP-Titel überhaupt gewann. Ebenfalls dabei ist Top-Ten-Spieler Taylor Fritz sowie die deutsche Nummer eins Alexander Zverev. Wildcards für das Hauptfeld vergab der Veranstalter an die beiden Deutschen Jan-Lennard Struff und Oscar Otte sowie an den US Open-Sieger aus 2020 Dominic Thiem.

Wo werden die BMW Open 2023 im TV übertragen?

Wer die BMW Open 2023 im Fernsehen übertragen wird, steht noch nicht fest. Was aber klar ist: TennisTV zeigt alle Matches im Stream.

BMW Open 2023: Wie viel Preisgeld und Weltranglisten-Punkte gibt es?

Insgesamt werden bei den BMW Open 2023 562.815 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger erhält 85.605 € sowie einen nagelneuen BMW im Wert von ca. 45.000 Euro. Zudem fährt der Titelgewinner 250 Punkte für die Weltrangliste ein. Der Finalist erhält 150 Ranking-Punkte.

Wo gibt es Tickets für die BMW Open 2023?

Tickets sind unter www.bmwopen.de/tickets erhältlich und kosten ab 25 Euro (Qualifikation) bzw. ab 39 Euro (Hauptfeld). Das Viertelfinale und das Finalwochenende (Samstag und Sonntag) sind bereits ausverkauft.

Wer sind die Titelverteidiger in München?

2022 konnte der Däne Holger Rune in München seinen ersten ATP-Titel gewinnen. Er trat gegen Botic van de Zandschulp an, der allerdings beim Spielstand von 3:4 verletzungsbedingt aufgeben musste. Im Doppel-Wettbewerb war das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies gegen Rafael Matos und David Vega Hernandez mit 4:6, 6:4, 10:7 erfolgreich. Rekordsieger der Anlage ist Phillip Kohlschreiber mit drei Titeln (2007, 2012, 2016). Auch Alexander Zverev konnte bereits zweimal triumphieren (2017, 2018).