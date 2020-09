French-Open-Auslosung: Lösbare Aufgaben für Zverev und Kerber

Paris (SID) – US-Open-Finalist Alexander Zverev und die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber haben bei den French Open in Roland Garros (ab Sonntag) lösbare Aufgaben zum Auftakt erwischt. Zverev (Hamburg/Nr. 6), Viertelfinalist des Vorjahres, trifft in der ersten Runde erstmals auf den Österreicher Dennis Novak, die Nummer 91 der Weltrangliste.

Die deutsche Topspielerin Kerber (Kiel) war vergangenes Jahr in der ersten Runde an der Russin Anastassija Potapowa gescheitert. Diesmal wird die Nummer 18 der Setzliste zum Auftakt von der jungen Slowenin Kaja Juvan herausgefordert, gegen die sie noch nie gespielt hat. In der dritten Runde droht ein Duell mit Madison Keys (USA/Nr. 12), Zverev könnte im Viertelfinale auf den zwölfmaligen Paris-Champion Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) treffen. – Die Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung:

DAMEN

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 18) – Kaja Juvan (Slowenien)

Julia Görges (Bad Oldesloe) – Alison Riske (USA/Nr. 19)

Tamara Korpatsch (Hamburg) – Amanda Anisimiova (USA/Nr. 25)

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) – Alexandra Sasnowitsch (Belarus)

Andrea Petkovic (Darmstadt) – Zwetana Pironkowa (Bulgarien)

Laura Siegemund (Metzingen) – Kristina Mladenovic (Frankreich)

HERREN

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) – Dennis Novak (Österreich)

Jan-Lennard Struff (Warstein/Nr. 30) – Frances Tiafoe (USA)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) – Cristian Garin (Chile/Nr.20)

Dominik Koepfer (Furtwangen) – Antoine Hoang (Frankreich)