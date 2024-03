Tennis-Weltrangliste: Koepfer so gut wie nie

Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer ist nach seinem Viertelfinaleinzug in Acapulco auf Rang 49 der Tennis-Weltrangliste geklettert. Für den 29-Jährigen ist es die beste Platzierung seiner Karriere. Erst zum zweiten Mal steht der Profi aus Furtwangen in den Top 50, im Frühjahr 2021 hatte er für eine Woche den 50. Rang belegt.

Koepfer war in Mexiko erst in der Runde der letzten acht mit 6:7 (2:7), 6:7 (0:7) am Dänen Holger Rune gescheitert und verbesserte sich um neun Positionen. Nach Alexander Zverev (6.) und Jan-Lennard Struff (25.) ist er aktuell die deutsche Nummer drei in dem ATP-Ranking.

Koepfer machte dadurch auch im Race to Olympia einen Sprung nach vorne auf Platz 68. Die besten 56 stehen sicher im Hauptfeld der Olympischen Spiele in Paris. Qualifikationsschluss ist gleich den den French Open in Paris. Hier war Koepfer noch im vergangenen Jahr in der Qualifikation gescheitert.

Angeführt wird die Weltrangliste weiter vom Serben Novak Djokovic vor Carlos Alcaraz (Spanien) und Jannik Sinner aus Italien. Für eine Veränderung in den Top Ten sorgte der Norweger Casper Ruud, der vom elften auf den neunten Platz kletterte. Der Australier Alex De Minaur fiel dadurch auf Rang zehn zurück.

Bei den Frauen blieben die Top Ten unverändert, die Polin Iga Swiatek ist weiter die Nummer eins. Als beste Deutsche belegt Tatjana Maria den 46. Platz.