Wimbledon 2023: Neue Rekorde & die besten Zahlen

Das Grand Slam-Turnier in Wimbledon ist beendet. Viele Rekorde wurden gebrochen. Bemerkenswerte Statistiken gibt es ebenfalls.

Carlos Alcaraz ist mit seinem Sieg bei den All England Championships in die Fußstapfen von Boris Becker getreten. Der 20 Jahre alte Spanier ist der jüngste Champion auf dem heiligen Rasen seit dem dreimaligen Wimbledonsieger. Becker war 17 Jahre und 227 Tage alt, als er im Finale 1985 Kevin Curren aus Südafrika besiegte. Bei seinem Sieg ein Jahr später gegen Ivan Lendl waren es 18 Jahre und 226 Tage. Alcaraz war am Sonntag 20 Jahre und 72 Tage alt.

Weitere Rekorde

Keine Wimbledonsiegern war niedriger platziert als Marketa Vondrousova vor dem diesjährigen Wimbledonturnier. Vor zwei Wochen lag sie noch auf Platz 42 der Weltrangliste. Davor war Venus Williams die schlechtplatzierteste Siegerin (Rang 31, Wimbledon 2007). Christopher Eubanks vollendete 321 Ballwechsel mit einem Winner und brach dadurch den Rekord für die meisten Winner in der Geschichte von Wimbledon. Niemand kam an die 102 Asse heran, die der Amerikaner in seinen fünf Matches servierte.

In der dritten Runde spielten Ana Bogdan und Lesia Tsurenko den längsten Tiebreak der Grand Slam-Geschichte im Damentennis. Tsurenko gewann den Match-Tiebreak beim Stand von 6:6 im dritten Satz mit 20:18. Diese Partie dauerte 3 Stunden und 40 Minuten an, die längste des diesjährigen Frauenwettbewerbs. Das Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic endete nach 4 Stunden und 42 Minuten.

Der Aufschläger Bublik

Alexander Bublik servierte in der Achtelfinalpartie gegen Andrey Rublev die meisten Asse und Doppelfehler während einer einzelnen Partie. 39 Asse und 14 Doppelfehler verbuchte er in der Neuauflage vom Finale in Halle. Bei den Frauen servierten Dalma Galfi und Veronika Kudermetova jeweils 14 Asse in der ersten Runde. Alycia Parks produzierte in der zweiten Runde 13 Doppelfehler.

Wimbledon: Sensation Roman Safiullin

Der überraschende Viertelfinalist Roman Safiullin sorgte ähnlich wie Bublik für die meisten Winner und Unforced Errors in einer Partie. In der ersten Runde stand er Roberto Bautista Agut gegenüber und schlug 89 Winner und 72 Unforced Errors. Trotz 51 Winner verlor Caroline Garcia ihre Drittrundenpartie gegen Marie Bouzkova. Ähnlich ärgerlich darf die Niederlage von Bernarda Pera gegen Viktoriya Tomova in der ersten Runde gewesen sein. Ihr unterliefen in einer engen Partie 67 Unforced Errors.

Wimbledon: Knallharte Aufschläge

Hubert Hurkacz spielte ein gutes Turnier. Vor allem durch seinen konstanten Aufschlag brachte er im Viertelfinale Novak Djokovic unter Bedrängnis. Hurkacz servierte mit 227 km/h den schnellsten Aufschlag des Turniers. Aryna Sabalenka verpasste durch die Halbfinalniederlage gegen Ons Jabeur den ersten Platz der Weltrangliste. Ihren starken Aufschlag stellte sie erneut unter Beweis. Mit 45 Assen servierte sie mit Abstand die meisten Asse und mit 195 Km/h den schnellsten Aufschlag im Frauenwettbewerb.

Kein Ballwechsel wird verloren gegeben

Daniil Medvedev absolvierte ein starkes Turnier in Wimbledon. Seine fast zwei Meter Körperlänge nutzte er aus, um den ein oder anderen unerreichbaren Ball aus den Ecken zu kratzen. Gegen Adrian Mannarino spielte er mit 42 Schlägen die längste Rally des Turniers. Die Siegerin der Frauenkonkurrenz Marketa Vondrousova stellte ähnliche Qualitäten unter Beweis. Im Viertelfinale gegen Jessica Pegula lieferten sich die beiden den längsten Ballwechsel mit 31 Schlägen.

Statistiken aus Wimbledon

Männereinzel: Insgesamt 20 Fünfsatzmatches, 49 Viersatzmatches, 56 Dreisatzmatches

Fraueneinzel: 47 Dreisatzmatches, 76 Zweisatzmatches