French Open: Alcaraz im Halbfinale

Wimbledonsieger Carlos Alcaraz hat wie im Vorjahr das Halbfinale der French Open in Paris erreicht. Der 21 Jahre alte Spanier setzte sich am Dienstagabend in Roland Garros überzeugend 6:3, 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Weltranglistenneunten Stefanos Tsitsipas durch.

Alcaraz hatten den zunächst sehr fehlerhaft spielenden Griechen von Beginn an im Griff. Nur im zweiten Satz und phasenweise im dritten konnte Tsitsipas das Duell auf Augenhöhe gestalten. Nach 2:15 Stunden war die Abendsession auf dem Court Philippe-Chatrier bereits zu Ende.

In der Runde der letzten Vier trifft Alcaraz auf Jannik Sinner, der am Montag als erster Profi aus Italien Platz eins im ATP-Ranking übernehmen wird. Der 22 Jahre alte Südtiroler gewann sein Viertelfinale gegen Grigor Dimitrow (Bulgarien) souverän 6:2, 6:4, 7:6 (7:3).

Um den letzten verbleibenden Platz im Halbfinale kämpfen am Mittwochabend (20.15 Uhr/Eurosport) Alexander Zverev und Alex de Minaur (Australien). Der Sieger trifft auf Casper Ruud aus Norwegen, Finalist der beiden vergangenen Jahre.

Ruud erreicht das Halbfinale kampflos. Er hätte gegen den bisherigen Weltranglistenersten und Titelverteidiger Novak Djokovic gespielt, der am Dienstag wegen eines Innenmeniskusrisses im rechten Knie seinen Rückzug vom Turnier bekanntgab.