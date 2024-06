Einer aus fünf: Neuer Sieger bei French Open

Nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Titelverteidiger Novak Djokovic wird es bei den French Open auf jeden Fall einen neuen Sieger geben. Die Viertelfinalisten Alexander Zverev, Alex de Minaur (Australien) sowie die Halbfinalisten Jannik Sinner (Italien), Caspar Ruud (Norwegen) und Carlos Alcaraz (Spanien) sind bislang ohne Sieg in Roland Garros.

Ruud steht nach dem Rückzug von Djokovic bereits im Halbfinale. Dort trifft er am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen Zverev und de Minaur, das am Mittwochabend (nicht vor 20.15 Uhr/Eurosport) ausgetragen wird. Für den Hamburger ist es nach seinem Fünfsatz-Marathon gegen Holger Rune (Dänemark) die zweite Abendsession nacheinander. Er hatte in den drei vergangenen Jahren jeweils das Halbfinale erreicht. Das zweite Halbfinale bestreiten Alcaraz und Sinner.

Ruud kam dem Titel in Roland Garros bislang am nächsten, er hatte in den beiden vergangenen Jahren schon im Finale gestanden. 2022 verlor er es gegen Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) ebenso in drei Sätzen wie im Vorjahr gegen Djokovic. Seit 2005 gab es in Paris insgesamt nur vier verschiedene Sieger: neben Nadal (14) und Djokovic (3) gewann lediglich die Schweizer Roger Federer und Stan Wawrinka (je 1).