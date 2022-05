French Open Qualifikation: So spielen die Deutschen

Am Sonntag, den 22. Mai beginnen die French Open in Paris. In der Woche zuvor laufen die Qualifikationsspiele für das Hauptfeld. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden, wie die deutschen Vertreter in der Quali abschneiden.

French Open Qualifikation: Infos und Preisgelder

In dieser Woche spielen 128 Herren und 128 Damen im Einzel um jeweils 16 Plätze im Hauptfeld der diesjährigen French Open. Die Qualifikation wird bereits auf der Anlage der French Open, dem Stade Roland Garros, ausgetragen und im Eurosport Player übertragen. Bereits in der Quali geht es um Preisgelder im fünfstelligen Bereich. Wer sich erfolgreich durch die Qualifikation kämpft und ins Hauptfeld des Turniers einzieht, darf sich über ein stolze Summe von 62.000 € freuen, selbst wenn er oder sie die erste Runde verliert:

1. Runde Hauptfeld 62.000 € 3. Runde Qualifikation 31.000 € 2. Runde Qualifikation 20.000 € 1. Runde Qualifikation 14.000 €

French Open Qualifikation: Die deutschen Herren

Bei den Herren sind in der Qualifikation insgesamt sechs deutsche Spieler am Start: Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann, Philipp Kohlschreiber, Cedrik-Marcel Stebe, Daniel Masur und Mats Moraing. Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Oscar Otte und Peter Gojowczyk stehen durch ihre Weltranglistenposition direkt im Hauptfeld von Roland Garros. Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff haben aus dem Turnier zurückgezogen.

So schneiden die deutschen Herren in der Qualifikation ab:

Maximilian Marterer: ausgeschieden

1. Runde gegen Jurij Rodionov 6:4, 3:6, 5:7

Yannick Hanfmann: ausgeschieden

1. Runde gegen Ramkumar Ramanathan 3:6, 2:6

Philipp Kohlschreiber: ausgeschieden

1. Runde gegen Enzo Couacaud 4:6, 6:7

Cedrik-Marcel Stebe:

1. Runde gegen Kacper Zuk 3:6, 6:1, 6:4

2. Runde gegen Juan Manuel Cerundolo 7:6, 6:3

3. Runde gegen Chun-Hsin Tseng

Daniel Masur:

1. Runde 7:6, 6:4 gegen Jack Sock

2. Runde gegen Jesper De Jong 4:6, 6:4, 7:6

3. Runde gegen Geoffrey Blancaneaux

Mats Moraing: ausgeschieden

1. Runde gegen Alessandro Giannessi 6:7, 0:6

French Open Qualifikation: Die deutschen Damen

Insgesamt sind fünf deutsche Damen in der French Open-Qualifikation vertreten: Jule Niemeier, Laura Siegemund, Tamara Korpatsch, Katharina Gerlach und Nastasja Schunk. Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria stehen direkt im Hauptfeld.

So schneiden die deutschen Damen in der Qualifikation ab:

Jule Niemeier:

1. Runde gegen Alexandra Cadantu-Ignatik 6:1, 6:1

2. Runde gegen Jessika Ponchet 6:4, 6:0

3. Runde gegen Moyuka Uchijima, zweites Spiel nach 10 Uhr auf Court 7, Donnerstag, 19. Mai

Laura Siegemund:

1. Runde gegen Anastasia Zakharova 6:3, 6:0

2. Runde gegen Xiyu Wang 6:3, 6:3

3. Runde gegen Cristina Bucsa, zweites Spiel nach 10 Uhr auf Court 13, Donnerstag, 19. Mai

Tamara Korpatsch: ausgeschieden

1. Runde gegen Lucie Nguyen Tan 6:0, 6:0

2. Runde gegen Joanne Zuger 2:6, 6:4, 4:6

Katharina Gerlach: ausgeschieden

1. Runde gegen Coco Vandeweghe 7:6, 6:4

2. Runde gegen Yuki Naito 6:2, 3:6, 3:6

Nastasja Schunk:

1. Runde gegen Laura Pigossi 7:5, 3:6, 6:3

2. Runde gegen Veronica Cepede Royg 6:3 6:1

3. Runde gegen Hailey Baptiste