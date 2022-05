French Open 2022: Preisgelder, Teilnehmer, TV & Streams

Am kommenden Sonntag beginnen die French Open in Paris. Das Turnier findet vom 22. Mai bis zum 5. Juni statt. Aktuell laufen bereits die Qualifikationsspiele. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Turnier.

Wann und wo finden die French Open 2022 statt?

Die French Open werden in diesem Jahr vom 22. Mai bis zum 5. Juni ausgetragen. Im Moment läuft bereits die Qualifikation für das Turnier. Wie jedes Jahr messen sich die weltbesten Spielerinnen und Spieler beim Sandplatz-Grand Slam im Stade Roland Garros in Paris. Die größten Plätze der Anlage sind der Court Philippe Chatrier, der Court Suzanne Lenglen und der Court Simonne Mathieu. Seit 2020 besitzt der Court Philippe Chatrier ein schließbares Dach, sodass auch bei Regen gespielt werden kann. Die Champions bekommen wie jedes Jahr 2000 Weltranglistenpunkte für ihren Triumph.

Seit 1980 beauftragen die Verantwortlichen von Roland Garros jedes Jahr Künstler, um das offizielle Turnierposter zu designen. Die Französin Louise Sartor ist erst die zweite weibliche Künstlerin, der diese Ehre zuteil wird:

Wie hoch ist das Preisgeld bei den French Open 2022?

Die Preisgelder bei den French Open steigen in diesem Jahr um mehr als 6,8 Prozent im Vergleich zu 2019, als das Turnier vor der Corona-Pandemie zuletzt unter normalen Bedingungen organisiert wurde. Insgesamt geht es im Stade Roland Garros um Preisgelder in Höhe von 43,6 Millionen Euro, die gleichwertig in den Damen- und Herrenkonkurrenzen verteilt werden.

Damen- und Herreneinzel

Champion 2.200.000 € Finale 1.100.000 € Halbfinale 600.000 € Viertelfinale 380.000 € Achtelfinale 220.000 € 3. Runde 125.800 € 2. Runde 86.000 € 1. Runde 62.000 € 3R Quali 31.000 € 2R Quali 20.000 € 1R Quali 14.000 €

Damen- und Herrendoppel (pro Team)

Champion 580.000 € Finale 290.000 € Halbfinale 146.000 € Viertelfinale 79.500 € 3. Runde 42.000 € 2. Runde 25.000 € 1. Runde 15.500 €

French Open 2022: Teilnehmerfeld der Herren

Erwartungsgemäß finden sich zum Höhepunkt der Sandplatzsaison alle Top-Spieler in Paris ein. Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Novak Djokovic führt das Feld an und fährt nach seinem Triumph beim Masters-Turnier in Rom mit ordentlich Rückenwind nach Paris. Nach längerer Verletzungspause ist auch Daniil Medvedev wieder am Start. Matteo Berrettini setzt nach der Operation an seiner Schlaghand im März noch immer aus. Die Deutschen Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Oscar Otte und Peter Gojowczyk sind aktuell im Hauptfeld des Turniers vertreten. Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff haben aus dem Turnier zurückgezogen. Yannick Hanfmann, Mats Moraing, Philipp Kohlschreiber, Cedrik-Marcel Stebe und Daniel Masur spielen das Qualifikationsturnier, wobei Hanfmann, Moraing und Kohlschreiber bereits ausgeschieden sind.

Die Setzliste der Herrenkonkurrenz:

French Open 2022: Teilnehmerfeld der Damen

Auch bei den Damen sind alle Top-Stars vertreten. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist nach ihrer Serie von 28 Matchsiegen in Folge die absolute Favoritin auf den Titel in Paris. Doch auch Vorjahressiegerin Barbora Krejcikova, die Weltranglistendritte Paula Badosa und die Siegerin des Masters-Turniers in Madrid Ons Jabeur machen sich Hoffnung auf den Turniersieg. Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria sind die deutschen Vertreterinnen im Hauptfeld. Jule Niemeier, Tamara Korpatsch, Nastasja Schunk, Katharina Gerlach und Laura Siegemund können durch eine erfolgreiche Qualifikation die Gruppe der deutschen Spielerinnen im Turnier erweitern.

Die Setzliste der Damenkonkurrenz:

French Open: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

Im letzten Jahr konnte Novak Djokovic seinen zweiten French Open-Titel holen. Der Triumph in Paris war sein 19. Grand Slam-Titel. Im Endspiel setzte er sich nach einem 0:2-Satzrückstand gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Alleiniger Rekordsieger bei den Herren ist der Spanier Rafael Nadal, der insgesamt 13 Titel bei Roland Garros gewann. Der letzte Franzose, der je in Paris erfolgreich war, ist Yannick Noah, der den Wettbewerb 1983 für sich entscheiden konnte.

Die Sieger in der Herren-Konkurrenz der letzten 20 Jahre:

Bei den Damen tritt die Tschechin Barbora Krejcikova zur Titelverteidigung an. Ihr gelang im vergangenen Jahr das Kunststück, die French Open sowohl im Einzel als auch im Doppel (mit Katerina Siniakova) zu gewinnen. Mit insgesamt sieben Titeln in Paris ist die US-Amerikanerin Chris Evert Rekordsiegerin.

Die Siegerinnen der Damen-Konkurrenz der letzten 20 Jahre:

2002 Serena Williams Venus Williams 7:5, 6:3 2003 Justine Henin-Hardenne Kim Clijsters 6:0, 6:4 2004 Anastassija Myskina Jelena Dementjeva 6:1, 6:2 2005 Justine Henin-Hardenne Mary Pierce 6:1, 6:1 2006 Justine Henin-Hardenne Svetlana Kusnezova 6:4, 6:4 2007 Justine Henin Ana Ivanović 6:1, 6:2 2008 Ana Ivanović Dinara Safina 6:4, 6:3 2009 Svetlana Kusnezova Dinara Safina 6:4, 6:2 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:62 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:60 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2013 Serena Williams Maria Sharapova 6:4, 6:4 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:75, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:72, 6:2 2016 Garbiñe Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2017 Jeļena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2018 Simona Halep Sloane Stephens 3:6, 6:4, 6:1 2019 Ashleigh Barty Markéta Vondroušová 6:1, 6:3 2020 Iga Swiatek Sofia Kenin 6:4, 6:1 2021 Barbora Krejcikova Anastasia Pavyluchenkova 6:1 2:6 6:4

Wo werden die French Open 2022 übertragen?

Die Übertragungsrechte für die French Open 2022 liegen in diesem Jahr bei Eurosport. Sie können ausgewählte Matches im Free-TV sehen, für eine größere Auswahl bietet sich der Eurosport Player an.