Paris-Bercy: Letzte Tickets für ATP-Finals werden vergeben

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy machen sich sechs Spieler noch Hoffnungen für die Qualifikation für die ATP Finals.

Diese Woche findet in Paris-Bercy das letzte ATP-Masters-1000-Turnier der Saison statt. Das bedeutet auch gleichzeitig den Schlussspurt um die letzten Tickets für die ATP Finals in Turin. Mit Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Taylor Fritz sind fünf Spieler sicher qualifiziert. Um die letzten drei Plätze kämpfen derzeit noch sechs Spieler, darunter Novak Djokovic.

Der siebenmalige Sieger in Paris-Bercy ist dieses Jahr allerdings nicht dabei. Trotzdem müssten diese Woche einige Szenarien eintreffen, damit Djokovic seine Teilnahme bei den ATP Finals entrissen wird. Ob Djokovic aber bei einer erfolgreichen Qualifikation in Turin aufschlagen wird, ist noch völlig unklar. Laut Gerüchteküche will sich der „Djoker“ bereits früh auf die Saison 2025 vorbereiten, um seinen 25. Grand-Slam-Titel zu fixieren.

Wie ist die Ausgangslage in Paris-Bercy?

So sieht derzeit das ATP Race, die sogenannte Jahresrangliste aus:

Platz 6: Novak Djokovic 3.910 Punkte

Platz 7: Casper Ruud 3.855 Punkte

Platz 8: Andrey Rublev 3.720 Punkte

Platz 9: Alex de Minaur 3.555 Punkte

Platz 10: Grigor Dimitrov 3.150 Punkte

Platz 11: Tommy Paul 3.145 Punkte (bereits ausgeschieden)

Platz 12: Stefanos Tsitsipas 3.015 Punkte

Tsitsipas muss zwingend den Titel in Paris-Bercy gewinnen, um noch eine Chance auf die Teilnahme an den ATP Finals zu haben. Grigor Dimitrov braucht mindestens die Finalteilnahme. Alex de Minaur braucht mindestens das Viertelfinale. Casper Ruud würde an Djokovic mit einem Sieg im Auftaktmatch (gegen Jordan Thompson) und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale vorbeiziehen. Sollte Djokovic nicht mehr aus den Top 8 verdrängt werden und er sich gegen eine Teilnahme an den ATP Finals, wo er Titelverteidiger ist, entscheidet, dann reicht auch Platz neun im ATP Race für die Qualifikation.