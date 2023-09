WTA Masters Peking: Spieler, Preisgeld, TV/Stream

Das WTA Masters in Peking wird vom 30. September bis zum 8.Oktober ausgetragen. Die Matches werden im nationalen Tenniszentrum gespielt, wo auch 2008 die Olympischen Spiele stattfanden. Hier findet Ihr die Spielerinnen, das Preisgeld, die Vorjahressieger und wo Ihr das Turnier verfolgen könnt.

WTA Masters Peking: Letzte Austragung 2019

2020 und 2021 wurde das Turnier wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Im darauffolgenden Jahr strich die WTA das Turnier aus ihrem Kalender. Grund dafür war der Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai. Alle Turniere in China wurden 2022 gecancelt.

WTA Masters Peking: Turnierformat

Bei den Damen gibt es ein Feld mit 64 Spielerin. Start ist am 30. September, das Finale wird am 8. Oktober gespielt. Der Diamond Court stellt den Center Court dar, worin 15.000 Zuschauer Platz finden können. Die China Open werden als Freiplatzturnier auf Hardcourt gespielt. Der Center Court verfügt über ein aufschiebbares Dach. Bei den Männern wird es gleichzeitig ein 500er Turnier mit einem 32er Starterfeld geben. Die erste Runde startet am Donnerstag, den 28. September und das Finale wird am 04. Oktober gespielt.

WTA Masters Peking: Starterfeld

Aryna Sabalenka führt die Setzungsliste an. Aus den Top-10 fehlt nur Karolina Muchova.

Deutsche Beteiligung:

Tatjana Maria trifft in der ersten Hauptfeldrunde auf die Italienerin Martina Trevisan. Eva Lys, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch werden in der Einzelqualifikation an den Start gehen. Laura Siegemund wird im Doppel mit Vera Zvonareva spielen.

WTA Masters Peking: Vorjahressiegerinnen

2005 stand Anna-Lena Grönefeld im Finale, sechs Jahre später erreichte Andrea Petkovic ebenfalls das Finale. Bisher konnte keine deutsche Spielerin das Turnier gewinnen.

WTA Masters Peking: Preisgeld

In Peking werden beim diesjährigen Turnier 7.66 Millionen Euro ausgeschüttet.

Runde Einzel in (€) Punkte Sieger 1.413.810 900 Finale 735.181 585 Halbfinale 378.901 350 Viertelfinale 174.387 190 Achtelfinale 87.185 105 2. Runde 49.012 60 1. Runde 30.468 1

WTA Masters Peking: TV/Stream

Die Matches werden auf WTA TV übertragen.