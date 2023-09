ATP Peking China Open: Spieler, Preisgeld, TV/Stream

In dieser Woche startet das ATP Turnier in Peking. Das Turnier wird zum ersten Mal seit 2019 wieder ausgetragen. Im Peking Olympic Green Tennis Center werden die Profis spielen, wo 2008 die Olympischen Spielen stattfanden.

ATP Peking China Open: Letzte Austragung im Jahr 2019

2020 und 2021 wurde das Turnier wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Im darauffolgenden Jahr sagte der Verband der ATP die Turniere in China ab. Grund dafür war der Fall von der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai. Alle Turniere in China wurden 2022 abgesagt.

ATP Peking China Open: Turnierformat

Bei den Männern wird es ein 500er Turnier mit einem 32er Starterfeld geben. Die erste Runde startet am Donnerstag, den 28. September und das Finale wird am 04. Oktober gespielt. Der Diamond Court stellt den Center Court dar. 15.000 Zuschauer können dort Platz finden. Die China Open werden als Freiplatzturnier auf Hardcourt gespielt. Der Center Court verfügt über ein aufschiebbares Dach. Bei den Frauen wird gleichzeitig ein Masters 1000er-Turnier mit 64 Spielerin ausgetragen. Dies startet am 30. September und endet am 08. Oktober.

ATP Peking China Open: Starterfeld

In der Herrenkonkurrenz gehen acht der Top-10 Spieler an den Start. Nur Novak Djokovic und Taylor Fritz fehlen aus der Top 10.

Weitere Deutsche:

Jan-Lennard Struff wird sein zweites ATP Turnier nach seiner Verletzung spielen und trifft in der ersten Runde auf Casper Ruud. Zverev bekommt es mit Diego Schwartzman zu tun. Yannick Hanfmann spielte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld und trifft dort auf Carlos Alcaraz. Im Doppel spielen Kevin Krawietz und Tim Pütz. Auch Alexander Zverev wird zusammen mit Marcelo Melo antreten.

Krasses 500er-Feld‼️‼️ Aus den Top 10 fehlen nur Djokovic & Fritz. 🇩🇪 Partien aus der 1. Runde:

Zverev (8) – Schwartzman

Struff – Ruud (7)#ChinaOpen https://t.co/UCG8gQJELb — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) September 27, 2023

ATP Peking China Open: Sieger der letzten Jahre

Novak Djokovic ist mit sechs Titeln der Rekordsieger des Turniers. Noch nie stand ein Deutscher im Finale dieses Turniers. Die letzte Austragung im Jahr 2019 gewann Dominic Thiem.

ATP Peking China Open: Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Runde Einzel (in €) Punkte Einzel Doppel (in €) Punkte Doppel Sieg 643.306 500 211.305 500 Finale 346.139 300 112.700 300 Halbfinale 184.467 180 57.027 180 Viertelfinale 94.250 90 28.504 90 Achtelfinale 50.311 45 14.758 0 1. Runde im Doppel Erste Runde 26.833 0

ATP Peking China Open: TV/Stream

Das ATP Turnier in Peking kann nur kostenpflichtig live verfolgt werden. Auf Sky und Tennis TV sind die Matches zu sehen.