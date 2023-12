ATP Next Gen Finals 2023: Spieler, Format und TV

Am Dienstag den 28. November starten die ATP Next Gen Finals 2023 in Jeddah, Saudi- Arabien. Wie das Abschlussturnier der besten ATP-Spieler unter 21 Jahren abläuft, haben wir für Euch zusammengetragen.

ATP Next Gen Finals: Wo wird gespielt?

Von 2017 bis 2022 wurde das Jahresabschlussturnier in Mailand ausgetragen. Die nächsten fünf Austragungen werden in Jeddah, Saudi-Arabien, ausgespielt. Der Spielort ist eine Halle auf dem Gelände des King Abdullah Sports City Stadium, welche die Heimstädte von zwei Erstligafußballmannschaften ist.

ATP Next Gen Finals 2023: Wer spielt?

Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton und Lorenzo Musetti wären qualifiziert gewesen, haben aber auf einen Start verzichtet. Deshalb sieht das Spielerfeld wie folgt aus:

Gruppe grün: Arthur Fils (FRA), Dominic Stricker (SUI), Flavio Cobolli (ITA) und Luca Nardi (ITA)

Gruppe rot: Luca Van Assche (FRA), Alex Michelsen (USA), Hamad Medjedovic (SRB), Abdullah Shelbayh (JOR)

Abdullah Shelbayh bekam eine Wildcard für das Turnier.

ATP Next Gen Finals: Format und Regeln

In den zwei Vierergruppen spielt jeder gegen jeden. Die zwei besten der Gruppe erreichen das Halbfinale. Nach dem Münzwurf findet kein Warm-Up statt. Es wird im Best-of-Five-Modus gespielt, jedoch gehen die Sätze nur bis vier und werden bei 3:3 mit einem Tie-Break beendet. Bei Einstand gibt es einen Entscheidungspunkt. Die Pausen zwischen den Seitenwechseln dauern nur 90 statt 120 Sekunden und zwischen den Ballwechseln hat der Aufschläger nur 15 statt 25 Sekunden Zeit.

ATP Next Gen Finals 2023: Spielplan

Gruppenphase: 28.- 30. November

Nachmittagssession: Match 1: 13 Uhr, Match 2: Nicht vor 14 Uhr

Abendsession: Match 3: 18 Uhr, Match 4 direkt nach Match 3

Halbfinalpartien: 01. Dezember

Match 1: 17 Uhr, Match 2: Nicht vor 19 Uhr

Finale: 2. Dezember 18 Uhr

ATP Next Gen Finals: Preisgeld

In diesem Jahr wird eine Rekordsumme von zwei Millionen Dollar bei den ATP Next Gen Finals ausgeschüttet. Nur durch die Teilnahme hat jeder Spieler 150.000 US Dollar sicher. Jeder Sieg in der Gruppenphase spült weitere 32.500 Dollar ein. Ein Halbfinalsieg bringt weitere 113.500 Dollar ein und der Turniersieg 153.000 Dollar. Schaft es ein Spieler ungeschlagen das Turnier zu gewinnen, kann er mit 514.000 $ nach Hause gehen.

Bisherige Sieger der ATP Next Gen Finals:

Wo kann man die ATP Next Gen Finals 2023 verfolgen?

Die ATP Next Gen Finals werden ausschließlich auf der Streaming-Plattform Tennis TV übertragen.