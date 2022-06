ATP Stuttgart: Alle Infos zum Turnier, Preisgeld, Spielern und Streaming

Am kommenden Montag, den 6. Juni, beginnt das ATP-Turnier in Stuttgart. Ab Samstag, den 4. Juni, laufen die Qualifikationsspiele. Alle wichtigen Infos zum Turnier, Preisgeld, Spielern und Streaming finden Sie hier.

Wann und wo findet das ATP-Turnier in Stuttgart 2022 statt?

Das ATP 250er-Turnier in Stuttgart wird vom 6. bis zum 12. Juni auf der Anlage des TC Weißenhof ausgetragen. Am Wochenende zuvor, am 4. und 5. Juni, wird die Qualifikation gespielt. 692.235 Euro Preisgeld werden in diesem Jahr insgesamt ausgeschüttet. Stuttgart blickt auf eine lange Historie von Wettkampftennis zurück: Das erste Internationale Weißenhofturnier fand bereits 1916 statt. Seit 2015 duellieren sich die Weltstars des Tennis in Stuttgart auf Rasen. Zuvor war das Event ein Sandplatzturnier. In diesem Jahr heißt das Turnier erstmals seit 1978 nicht Mercedes Cup, sondern trägt den Namen eines neuen Titelsponsors: Ab 2022 werden in Stuttgart die BOSS Open ausgetragen. Nach den French Open ist das Event eines der ersten Turniere auf Rasen und dient den Spielern als Vorbereitung auf Wimbledon. Anders als beim Grand Slam-Turnier in London dürfen in Stuttgart auch russische und belarussische Spieler an den Start gehen.

Welche Spieler sind beim ATP-Turnier in Stuttgart am Start?

Der neue Titelsponsor hat gleichzeitig auch einen seiner Markenbotschafter mit im Gepäck: BOSS-Model Matteo Berrettini feiert in Stuttgart sein Comeback nach langer Verletzungspause und führt das Teilnehmerfeld als topgesetzter Spieler an. Auch French Open-Viertelfinalist Holger Rune, Aufschlaggigant Reilly Opelka sowie Hubert Hurkacz und Denis Shapovalov malen sich Chancen auf den Titel aus. Weitere Highlights in Stuttgart werden die Matches vom dreimaligen Grand Slam-Champion Andy Murray sowie vom Australier Nick Kyrgios. Der Südafrikaner Lloyd Harris hat aus dem Turnier zurückgezogen.

Die Setzliste für das Turnier sieht wie folgt aus:

Platz auf der Setzliste Name 1 Matteo Berrettini 2 Hubert Hurkacz 3 Denis Shapovalov 4 Reilly Opelka 5 Nikoloz Basilashvili 6 Sebastian Korda 7 Lorenzo Sonego 8 Holger Rune

Daniel Altmaier und Oscar Otte sind als deutsche Vertreter im Hauptfeld mit dabei. Peter Gojowczyk, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Mats Moraing könnten das deutsche Feld nach erfolgreicher Qualifikation erweitern. Auch im Doppel gibt es deutsche Beteiligung: Tim Pütz an der Seite des Neuseeländers Michael Venus und Andreas Mies zusammen mit dem Franzosen Fabrice Martin sind gesetzt. Das Duo Altmaier/Otte, das auch in Paris bereits als Doppel antrat, versuchen als Ungesetzte ihr Glück.

Wer ist der Titelverteidiger?

Beide Finalisten des Vorjahres treten 2022 nicht in Stuttgart an. Sowohl Félix Auger-Aliassime als auch Titelverteidiger Marin Cilic haben beim parallel stattfindenden Turnier im niederländischen ’s-Hertogenbosch gemeldet. Damit ist Matteo Berrettini der einzige Teilnehmer im Feld, der das Turnier in der Vergangenheit bereits gewinnen konnte (2019).

Die Turniersieger der letzten 20 Jahre:

Wo wird das ATP-Turnier in Stuttgart übertragen?

Die Übertragungsrechte liegen in diesem Jahr bei Tennis TV sowie ServusTV. ServusTV Deutschland überträgt ab Montag, den 06. Juni, täglich alle Hauptfeld-Matches von 11:00 – 18:00 Uhr live und exklusiv im Free-TV sowie im Stream bei ServusTV On. Die Halbfinal-Spiele am 11. Juni und das Finale am 12. Juni zeigt der Sender jeweils ab 11:25 Uhr und 14:55 Uhr.