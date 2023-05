French Open 2023: Die Quali-Gegner der Deutschen

Am Montag, den 22. Mai startet die Qualifikation der French Open 2023. Mit dabei sind neun deutsche Profis. Wer, wann gegen wen spielt, erfahrt ihr hier.

Die Auslosung für das einzige Grand Slam-Turnier auf Sand fand bereits am Sonntag, dn 21. Mai statt. Denn nur einen Tag später ab 10 Uhr beginnen die ersten Matches der Qualifikation. Drei deutsche Herren sowie sechs deutsche Damen haben die Chance, sich über die Quali einen Platz im Hauptfeld zu erspielen.

Die Erstrunden-Gegner der deutschen Herren:

Yannick Hanfmann – Mattia Bellucci (ITA) // Dienstag

Yannick Hanfmann reist als Masters-Viertelfinalist in Rom in Paris an. Als Qualifikant spielte er sich unter die letzten acht Spieler in Italiens Hauptstadt. Weil die Punkte aus Rom ihm wie gewöhnlich erst ab Montag gutgeschrieben werden, muss Hanfmann in der Paris-Quali ran. Sein Gegner aus Italien ist 21 Jahre alt und belegt aktuell Platz 165 im ATP-Ranking. Der Linkshänder qualifizierte sich in Melbourne Anfang des Jahres erstmals für ein Grand Slam-Hauptfeld, schied aber in der ersten Runde aus. Im Anschluss scheiterte er häufig recht früh bei verschiedenen Challenger-Turnieren, so auch in der Qualifikation beim Masters-1000-Turnier in Rom.

🤯 From qualies to the last 1️⃣6️⃣! Hanfmann moves past Cecchinato 6-4 4-6 6-3 to reach his best ever result in a Masters 1000! 👊 #IBI23 | @atptour pic.twitter.com/TZdy4XjN3m — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 15, 2023

Dominik Koepfer – Zsombor Piros (HUN) // Dienstag

Auch Dominik Koepfer reist mit Erfolg im Gepäck in Paris an. Zwei Tage vor Start der Quali in Paris sicherte sich der 29-Jährige seinen zweiten Challenger-Titel der Saison. Damit steht er nach seiner Arm-Verletzung wieder kurz vor dem Einzug in die Top 100. Auch Koepfers Gegner Zsombor Piros aus Ungarn, aktuell Nummer 121 der Welt, spielte dieses Jahr erfolgreich auf der Challenger-Tour. Er gewann im April zwei Titel auf Sand, in Split, Kroatien, und Oerias, Italien. Zuletzt musste er aber beim Challenger-Turnier in Prag in der ersten Runde verletzt aufgeben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dominik Koepfer (@dominik.koepfer)

Maximilian Marterer – Dan Added (FRA, WC) // Montag, ab 10 Uhr

Aktuell belegt Maximilian Marterer Platz 148 im ATP-Ranking. Auf Sand scheint der Deutsche in diesem Jahr noch nicht richtig in Fahrt gekommen zu sein. Sowohl in Barcelona, Madrid als auch in Rom scheiterte er jeweils in der Qualifikation. Sein Erstrunden-Gegner Dan Added profitierte von einer Wildcard für die Quali. Er steht aktuell auf Platz 251 im Ranking. Zuletzt erreichte Added beim Challenger-Turnier in St. Brieuc in Frankreich (Hartplatz) im März das Endspiel. Auf Sand gewann er in dieser Saison zwei Matches: In der ersten Runde beim ITF-Turnier in Santa Margharita di Pula, Italien, und in der Qualifikation des Challenger-Events in Aix-en-Provence gegen die Nummer 746 der Weltrangliste.

Die Erstrunden-Gegnerinnen der deutschen Damen:

Eva Lys – Carolina Alves (BRA) // Montag, ca. 12:45 Uhr

Eva Lys, 144 der Weltrangliste, spielt zum ersten Mal bei den French Open mit. Zuletzt hatte die 21-Jährige mit einer Verletzung zu kämpfen, weshalb sie auch in der ersten Quali-Runde in Madrid gegen Dayana Yastremska aufgeben musste. Bis zum Start der French Open erholte sich Lys aber und bereitete sich unter anderem mit drei Bundesligaspielen für den Club an der Alster in Hamburg vor. Ihre Erstrunden-Gegnerin steht momentan an Rang 224 im WTA-Ranking. Zuletzt spielte sie in Bogota Anfang April auf der WTA-Tour. Hier qualifizierte sie sich für das Event der 250er-Kategorie und schaffte es bis in die zweite Runde. Dort scheiterte sie an Tatjana Maria. Im Anschluss gewann die Brasilianerin ein ITF-Turnier in Spanien.

Laura Siegemund – Sara Bejlek (CZE) // Dienstag

Während Laura Siegemund im Doppel an Platz 30 im WTA-Ranking steht, kämpft die 35-Jährige aktuell wieder um den Anschluss im Einzel. Dort steht sie aktuell auf Platz 113, womit sie als an Nummer sechs gesetzte Spielerin in die Quali geht. Zuletzt fuhr sie beim Masters in Madrid drei Siege ein, als sie sich durch die Qualifikation kämpfte und in der ersten Runde Nadia Podoroska aus Argentinien schlug. In der zweiten Runde scheiterte sie an der Top-50-Spielerin Petra Martic. Sara Bejlek aus Tschechien ist die erste Gegnerin der Deutschen in der Quali. Die 17-Jährige ist Linkshänderin und spielte zuletzt vermehrt auf ITF-Level. Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres qualifizierte sie sich, traf aber in der ersten Hauptfeld-Runde auf ihre an 20 gesetzte Landsfrau Barbora Krejcikova und musste sich klar in zwei Sätzen geschlagen geben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Laura Siegemund (@laurasiegemund)

Mona Barthel – Alice Tubello (FRA) // Dienstag

Um Mona Barthel war es in den letzten Wochen und Monaten verhältnismäßig ruhig. Das lag vermutlich daran, dass die 32-Jährige vermehrt auf der ITF-Tour unterwegs war. Dort erreichte sie im Januar ein Endspiel und im März das Halbfinale in Ricany, Tschechien. Knapp 140 Plätze in der Weltrangliste trennen Barthel (WTA 198) und ihre Erstrunden-Gegnerin Alice Tubello (WTA 342). Auch die 22-Jährige Französin ist fast ausschließlich auf der iTF-Tour unterwegs. Hier erreichte sie im Januar diesen Jahres einmal das Viertelfinale. Für die Quali in Paris erhielt sie vom Veranstalter eine Wildcard.

Tamara Korpatsch – Mirjam Bjorklund // Dienstag

Noch im November vergangenen Jahres stand Tamara Korpatsch unter den Top 100. Mit Rang 116 musste die 28-Jährige also bei den French Open in der Quali an. Wie sie bei Instagram mitteilte, reist sie mit einem Sieg für den Club an der Alster nach Paris, sie fühlt sich also fit. Ihre Gegnerin aus Schweden (WTA 160) qualifizierte sich in diesem Jahr erstmals für ein Masters-Turnier in Miami. Als ungesetzte Spielerin schlug die in der Qualifikation zwei gesetzte Gegnerinnen und gewann auch ihr Erstrunden-Match. Auf Sand hat die 24-Jährige aber im Vorfeld der French Open keine Partie für sich entscheiden können

Noma Noha Akugue – Emma Lene (FRA) // Montag, ab 10 Uhr

Für die 19-Jährige Noma Noha Akugue, Deutsche Meisterin 2020, sind die French Open 2023 das erste Grand Slam-Turnier überhaupt. Dank ihres Rankings (WTA 215) schaffte sie erstmals den Cut für die Qualifikation. Dort bekommt sie es in ihrem ersten Match mit der 23-Jährigen Französin Emma Lene zu tun, die aktuell auf Platz 418 der Weltrangliste belegt. Die Französin erhielt vom Veranstalter eine Wildcard für die Qualifikation.

Die Nummer 220 der Weltrangliste, Katharina Hobgarski, spielte in den vergangenen Monaten ebenfalls vermehrt auf der ITF-Tour. Hier erreichte sie in Santa Margherita di Pula, Italien, in zwei aufeinanderfolgenden Wochen zweimal das Viertelfinale auf Sand. Ihre Gegnerin aus Belgien ist an 25 gesetzt und stand 2021 bereits unter den Top 100. Die 25-Jährige aus Belgien stand Anfang Mai im Endspiel des 125er-Turniers in Saint Malo, Italien. In den Wochen zuvor spielte sie vermehrt auf der ITF-Tour und stand hier in drei Finals, wovon sie zwei gewann.