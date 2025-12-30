United Cup 2026: Alle Infos zum Teamwettbewerb

Das Tennisjahr 2026 startet zum vierten Mal mit dem United Cup in Australien. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Turnier: Teilnehmer, Format, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

Wann und wo wird der United Cup 2026 gespielt?

Der United Cup findet vom 2. Januar 2024 bis zum 11. Januar 2026 in den beiden australischen Städten Perth und Sydney statt. In Perth wird in den Gruppen A, C und E gespielt sowie zwei Viertelfinalspiele. In Sydney treten die Gruppen B, D und F an. Zudem finden zwei Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale in Australiens größter Stadt statt. In Perth werden die Spiele in der RAC Arena ausgetragen, die bei Tennis-Events Platz für 13.910 Zuschauer bietet. In Sydney wird die Ken Rosewall Arena genutzt, benannt nach dem mehrfachen australischen Grand-Slam-Sieger. Sie bietet Paltz für maximal 10.500 Zuschauer.

Welches Format wird beim United Cup 2026 gespielt?

18 Nationen spielen beim United Cup 2026. Dabei haben sich fünf Länder durch ihren bestplatzierten Einzelspieler in der ATP-Rangliste qualifiziert, fünf Länder durch ihre bestplatzierte Spielerin in der WTA-Rangliste und acht Länder durch die kombinierte Ranglistenposition ihrer bestplatzierten ATP- und WTA-Spieler. Gewertet werden jedoch nur die Ranglistenpositionen von den Spielern, die ihr Land beim United Cup vertreten.

Zunächst wird in sechs Gruppen mit jeweils drei Nationen gespielt: drei Gruppen in Perth, drei Gruppen in Sydney. Pro Begegnung wird ein Herren-Einzel, ein Damen-Einzel und ein Mixed-Doppel gespielt, alle Spiele im Modus best-of-three. Im Mixed wird der dritte Satz als Match-Tiebreak ausgetragen. Für das Viertelfinale qualifizieren sich die sechs Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite in der jeweiligen Stadt.

UNITED CUP 2025: WELCHE NATIONEN SIND DABEI?

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F USA Kanada Italien Australien Großbritannien Deutschland Spanien Belgien Frankreich Tschechien Griechenland Polen Argentinien China Schweiz Norwegen Japan Niederlande

WELCHE SPIELERINNEN UND SPIELER GEHEN BEIM UNITED CUP 2026 AN DEN START?

Preisgeld und Punkte beim United Cup 2026

Insgesamt werden beim Teamwettbewerb 11.170.000 US-Dollar ausgeschüttet. Die Spielerinnen und Spieler können maximal 500 Punkte für die Weltrangliste sammeln. Die erzielten Punkte variieren auf der ATP-Tour je nach Weltranglistenpositionen der Spieler. Die Punkteaufteilung der ATP ist wie folgt:

Runde Punkte für Sieg gegen Gegner Nr. 1–10 Nr. 11–20 Nr. 21–30 Nr. 31–50 Nr. 51–100 Nr. 101–250 Nr. 251+ Finale 180 140 120 90 60 40 35 Halbfinale 130 105 90 60 40 35 25 Viertelfinale 80 65 55 40 35 25 20 Gruppenphase 55 45 40 35 25 20 15

Die Punkteaufteilung auf der WTA-Tour ist wie folgt:

Anzahl der Siege Ranglistenpunkte 5 Matchsiege 500 4 Matchsiege 325 3 Matchsiege 150 2 Matchsiege (1 von 2 im VF, HF oder Finale) 108 2 Matchsiege (Gruppenphase) 90 1 Matchsieg (VF, HF oder Finale) 60 1 Matchsieg (Gruppenphase) 32 0 Matchsiege 1

WER ÜBERTRÄGT DEN UNITED CUP 2026?

Alle 75 Partien vom Teamwettbewerb werden bei TennisTV gezeigt. Darüber hinaus überträgt Pay-TV-Sender Sky den United Cup. Für beide Optionen ist ein Abonnement notwendig.

Wann finden die deutschen Gruppenspiele statt?

Deutschland spielt am 4. Januar 2026 in Sydney zunächst gegen die Niederlande. Am 5. Januar gibt es dann das Duell gegen Polen. Sollte Deutschland seine Gruppe F gewinnen, findet das Viertelfinale am 8. Januar in Sydney statt.

TITELVERTEIDIGER BEIM UNITED CUP 2026

Im vergangenen Jahr holte sich die USA mit Coco Gauff und Taylor Fritz den Titel mit einem Finalsieg gegen Polen. 2024 gewann Deutschland den United Cup mit Alexander Zverev, Angelique Kerber und Laura Siegemund. Die Premierenausgabe des United Cups im Jahr 2023 gewann ebenfalls die USA.