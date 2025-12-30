United Cup – Tennis

United Cup 2026: Alle Infos zum Teamwettbewerb

Das Tennisjahr 2026 startet zum vierten Mal mit dem United Cup in Australien. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Turnier: Teilnehmer, Format, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

Wann und wo wird der United Cup 2026 gespielt?

Der United Cup findet vom 2. Januar 2024 bis zum 11. Januar 2026 in den beiden australischen Städten Perth und Sydney statt. In Perth wird in den Gruppen A, C und E gespielt sowie zwei Viertelfinalspiele. In Sydney treten die Gruppen B, D und F an. Zudem finden zwei Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale in Australiens größter Stadt statt. In Perth werden die Spiele in der RAC Arena ausgetragen, die bei Tennis-Events Platz für 13.910 Zuschauer bietet. In Sydney wird die Ken Rosewall Arena genutzt, benannt nach dem mehrfachen australischen Grand-Slam-Sieger. Sie bietet Paltz für maximal 10.500 Zuschauer.

Welches Format wird beim United Cup 2026 gespielt?

18 Nationen spielen beim United Cup 2026. Dabei haben sich fünf Länder durch ihren bestplatzierten Einzelspieler in der ATP-Rangliste qualifiziert, fünf Länder durch ihre bestplatzierte Spielerin in der WTA-Rangliste und acht Länder durch die kombinierte Ranglistenposition ihrer bestplatzierten ATP- und WTA-Spieler. Gewertet werden jedoch nur die Ranglistenpositionen von den Spielern, die ihr Land beim United Cup vertreten.

Zunächst wird in sechs Gruppen mit jeweils drei Nationen gespielt: drei Gruppen in Perth, drei Gruppen in Sydney. Pro Begegnung wird ein Herren-Einzel, ein Damen-Einzel und ein Mixed-Doppel gespielt, alle Spiele im Modus best-of-three. Im Mixed wird der dritte Satz als Match-Tiebreak ausgetragen. Für das Viertelfinale qualifizieren sich die sechs Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite in der jeweiligen Stadt.

UNITED CUP 2025: WELCHE NATIONEN SIND DABEI?

Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe F
USAKanadaItalienAustralienGroßbritannienDeutschland
SpanienBelgienFrankreichTschechienGriechenlandPolen
ArgentinienChinaSchweizNorwegenJapanNiederlande

WELCHE SPIELERINNEN UND SPIELER GEHEN BEIM UNITED CUP 2026 AN DEN START?

SetzungNationSpielerinnen/Spieler
1USACoco Gauff, Taylor Fritz
2KanadaVictoria Mboko, Felix Auger-Aliassmime
3ItalienJasmine Paolini, Flavio Cobolli
4AustralienMaya Joint, Alex de Minaur
5GroßbritannienEmma Raducanu, Billy Harris
6DeutschlandEva Lys, Alexander Zverev, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Patrick Zahraj, Mina Hodzic
7BelgienElise Mertens, Zizou Bergs
8FrankreichLois Boisson, Arthur Rinderknech
9PolenIga Świątek, Hubert Hurkacz
10SpanienJessica Bouzaz Maneiro, Jaume Munar
11TschechienBarbora Krejcikova, Jakub Mensik
12GriechenlandMaria Sakkari, Stefanos Tsitsipas
13JapanNaomi Osaka, Shintaro Mochizuki
14ArgentinienSolana Sierra, Sebastia Baez
15NiederlandeSuzan Lamens, Tallon Griekspoor
16SchweizBelinda Bencic, Stan Wawrinka
17NorwegenMalene Helgo, Casper Ruud
18ChinaZhu Lin, Zhizhen Zhang

Preisgeld und Punkte beim United Cup 2026

Insgesamt werden beim Teamwettbewerb 11.170.000 US-Dollar ausgeschüttet. Die Spielerinnen und Spieler können maximal 500 Punkte für die Weltrangliste sammeln. Die erzielten Punkte variieren auf der ATP-Tour je nach Weltranglistenpositionen der Spieler. Die Punkteaufteilung der ATP ist wie folgt:

RundePunkte für Sieg gegen Gegner
Nr. 1–10Nr. 11–20Nr. 21–30Nr. 31–50Nr. 51–100Nr. 101–250Nr. 251+
Finale18014012090604035
Halbfinale1301059060403525
Viertelfinale80655540352520
Gruppenphase55454035252015

Die Punkteaufteilung auf der WTA-Tour ist wie folgt:

Anzahl der SiegeRanglistenpunkte
5 Matchsiege500
4 Matchsiege325
3 Matchsiege150
2 Matchsiege (1 von 2 im VF, HF oder Finale)108
2 Matchsiege (Gruppenphase)90
1 Matchsieg (VF, HF oder Finale)60
1 Matchsieg (Gruppenphase)32
0 Matchsiege1

WER ÜBERTRÄGT DEN UNITED CUP 2026?

Alle 75 Partien vom Teamwettbewerb werden bei TennisTV gezeigt. Darüber hinaus überträgt Pay-TV-Sender Sky den United Cup. Für beide Optionen ist ein Abonnement notwendig.

Wann finden die deutschen Gruppenspiele statt?

Deutschland spielt am 4. Januar 2026 in Sydney zunächst gegen die Niederlande. Am 5. Januar gibt es dann das Duell gegen Polen. Sollte Deutschland seine Gruppe F gewinnen, findet das Viertelfinale am 8. Januar in Sydney statt.

TITELVERTEIDIGER BEIM UNITED CUP 2026

Im vergangenen Jahr holte sich die USA mit Coco Gauff und Taylor Fritz den Titel mit einem Finalsieg gegen Polen. 2024 gewann Deutschland den United Cup mit Alexander Zverev, Angelique Kerber und Laura Siegemund. Die Premierenausgabe des United Cups im Jahr 2023 gewann ebenfalls die USA.

