Wimbledon: Dankbare Auftaktlose für Zverev und Kerber – Struff gegen Medvedev

London (SID) – Die deutschen Tennisstars Alexander Zverev und Angelique Kerber haben in Wimbledon dankbare Auftaktlose erwischt. Der an Position vier gesetzte French-Open-Halbfinalist Zverev bekommt es in der ersten Runde mit dem Weltranglisten-124. Tallon Griekspoor (Niederlande) zu tun. Kerber, die 2018 auf dem „heiligen Rasen“ den Titel gewonnen hatte, startet gegen Nina Stojanovic (WTA-86.) aus Serbien.

Schon in der dritten Runde könnte es für Kerber jedoch zur Neuauflage des Endspiels vor drei Jahren gegen Serena Williams kommen. Zverev könnte im Viertelfinale auf den Geheimfavoriten Matteo Berrettini aus Italien treffen. Ein Duell mit dem haushohen Titelanwärter Novak Djokovic wäre erst im Finale möglich.

Einen dicken Brocken bekommt Jan-Lennard Struff zum Start vorgesetzt. Der Warsteiner trifft auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev aus Russland. Auch Routinier Philipp Kohlschreiber erwischte bei seiner 16. Wimbledon-Teilnahme mit Kanadier Denis Shapovalov ein hartes Auftaktlos.

Der topgesetzte French-Open-Sieger Djokovic (Serbien) nimmt seine Titelverteidigung gegen den britischen Wimbledon-Debütanten Jack Draper in Angriff. Rekordchampion Roger Federer (Schweiz) hat im Franzosen Adrian Mannarino eine knifflige Auftakthürde.

Die Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung:

MÄNNER

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) – Tallon Griekspoor (Niederlande)

Jan-Lennard Struff (Warstein) – Daniil Medvedev (Russland/Nr. 2)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) – Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 10)

Dominik Koepfer (Furtwangen) – Reilly Opelka (USA/Nr. 27)

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) – Jiry Vesely (Tschechien)

Daniel Masur (Bückeburg) – Soonwoo Kwon (Südkorea)

Oscar Otte (Köln) – Arthur Rinderknech (Frankreich)

FRAUEN

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 25) – Nina Stojanovic (Serbien)

Laura Siegemund (Metzingen) – Ekaterina Alexandrova (Russland/Nr. 32)

Andrea Petkovic (Darmstadt) – Jasmine Paolini (Italien)

Mona Barthel (Neumünster) – Zhu Lin (China)