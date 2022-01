Australian Open 2022: Der erste Tag für die Deutschen

Insgesamt acht deutsche Spielerinnen und Spieler waren am ersten Tag der Australian Open 2022 im Einsatz. Vier von ihnen schafften den Sprung in die nächste Runde.

Autor: Ferdinand von Diepenbroick

Das erste Match um ein Uhr in der Nacht bestritt Peter Gojowzcyk. Allerdings musste er eine deutliche Niederlage gegen Platz 63 der ATP-Weltrangliste, Benjamin Bonzi, einstecken. Dieser entschied das Spiel mit einem klaren 6:3, 6:3, 6:3- Sieg für sich.

Parallel kämpfte Tatjana Maria, aktuell Nummer 287 der Weltrangliste gegen die achtplatzierte Griechin Maria Sakkari. Trotz guter Leistung musste sich die zweifache Mutter mit 4:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben.

Als dritte Deutsche musste Andrea Petkovic am ersten Tag eine Niederlage einstecken. Gegen die amtierende French Open-Siegerin und Weltranglisten-Vierte Barbora Krejcikova kam dies aber nicht unerwartet. Dennoch zeigte sich Petkovic sichtlich enttäuscht über die 2:6, 0:6-Niederlage. „Heute ging gar nichts“, sagte sie später im Gespräch mit Eurosport.

Hanfmann sorgt für Überraschung

Für eine Überraschung sorgte hingegen Qualifikant Yannick Hanfmann. Er gewann überraschend gegen den Australier Thanasi Kokkinakis. Beide Seiten spielten gut. Nach seiner erfolgreichen Turnierwoche mit Turniersieg war der Australier allerdings sichtlich müde. So zog Hanfmann mit einem deutlichen 6:2, 6:3, 6:2-Sieg in die zweite Runde ein.

Am Mittwoch, den 19. Januar, trifft er nun auf Rafael Nadal. Nadal setzte sich zuvor in einem spannenden Spiel gegen Marcos Giron durch einen unglaublichen Return-Ball durch.

Neben Yannick Hanfmann schafften auch Oscar Otte und Dominik Koepfer den Einzug in die nächste Runde. Otte setzte sich gegen Tseng Chun Hsin aus Taiwan mit 6:4, 6:3, 6:2 durch. Als nächstes kämpft er gegen den Italiener Lorenzo Sonego um den Einzug in Runde drei. Koepfer gewann mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:1 gegen den Spanier Carlos Taberner. Am Mittwoch spielt er nun gegen Reilly Opelka aus den USA.

Im letzten Match in der Rod Laver Arena gab es ein deutsches Duell. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev traf auf Daniel Altmaier (ATP 87). Trotz einem deutlichen Unterschied im Ranking ließ Altmaier Zverev nicht davon ziehen und zwang ihn gleich zweimal in den Satz-Tiebreak. Spannende Partie mit dem besseren Ende für Zverev. Endstand: 7:6, 6:1, 7:6.

Deutsche am Dienstag:

Die 2016-Gewinnerin Angelique Kerber steigt erst am Dienstag ins Turniergeschehen ein. Sie startet mit gegen die Estin Kaia Kanepi (WTA 115) um 6:30 Uhr morgens. Auch Jan-Lennard Struff, Maximilian Marterer und Philipp Kohlschreiber bestreiten am Dienstag ihr erstes Match. Struff trifft um ein Uhr auf den Niederländer Botic van de Zandschulp. Marterer bekommt es mit Taylor Fritz zu tun (ca. 6 Uhr morgens) und Kohlschreiber bestreitet um ein Uhr seine Partie gegen Marco Cecchinato.