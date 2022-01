Australian Open 2022: Absagen, TV-Übertragung, Favoriten

Vom 17. bis 30. Januar werden die Australian Open 2022 in Melbourne ausgetragen. Hier gibt es alles Wissenswerte zum ersten Grand Slam-Turnier des Jahres: Spieler, Absagen, die Deutschen, Qualifikation, Corona-Bestimmungen, TV-Übertragungen und Favoriten.

Australian Open: Historisches

Die Australasian Lawn Association, eine Partnerschaft zwischen Australien und Neuseeland, wurde 1904 mit der Intention gegründet, am Davis Cup teilnehmen zu dürfen. Dies war hierfür die notwendige Voraussetzung. Daraufhin wurde 1905 deren erste Meisterschaft im Melbourne Park ausgetragen, bei der 17 Männer antraten. Nach einem ständigen Wechsel des Austragungsortes und dem Rückzug Neuseelandes aus dem Zusammenschluss folgte die Änderung des Namens zu den Australian Championships und 1972 der endgültige Umzug nach Melbourne. 1922 kamen bereits die Damenwettbewerbe sowie die Mixed-Konkurrenzen hinzu. Mit der Erklärung, dass das Turnier „offen“ sei, ging auch der bekannte Name Australian Open einher.

Australian Open 2022: Wer spielt?

Herren:

Aktuell ist noch unklar, ob Novak Djokovic bei den Australian Open 2022 spielen darf. Sollte ihm die Einreise verweigert werden, würde der amtierende US Open-Sieger Daniil Medvedev die Position des Topgesetzten einnehmen. Alexander Zverev würde dann die untere Hälfte des Tableaus als Zweitgesetzter anführen.

Damen:

Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka sind die Höchstgesetzten im Damenfeld. Während Barty bereits zwei Grand Slam-Titel gewinnen konnte, wartet Sabalenka noch auf ihren Major-Durchbruch. Dank des Turniersiegs in Bad Homburg und der Halbfinal-Teilnahme in Wimbledon zählt auch Angelique Kerber wieder zu den gerankten Spielerinnen (15).

Wer fehlt bei den Australian Open 2022?

Besonders bei den Damen gab es einige prominente Absagen. Darunter sind die Vorjahres-Finalistin Jennifer Brady, die Halbfinal-Teilnehmerin aus dem vergangenen Jahr Karolina Muchova und die Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova. Auch beide Williams-Schwestern fehlen 2022 in Melbourne.

Karolina Pliskova

Jennifer Brady

Karolina Muchova

Bianca Andreescu

Serena Williams

Venus Williams

Nadia Podoroska

Laura Siegemund

Wie zu erwarten war, ist auch Roger Federer noch nicht bereit, auf den Court zurückzukehren. Der Schweizer pausiert vermutlich bis mindestens Juni. Abgesagt haben außerdem:

Dominic Thiem

Milos Raonic

Stan Wawrinka

Guido Pella

Tennys Sandgren

Kei Nishikori

Qualifikation Australian Open 2022

Anders als im vergangenen Jahr wird die Qualifikation 2022 wieder in Melbourne eine Woche vor Beginn des Hauptturniers gespielt. 2021 kämpften die Spielerinnen und Spieler in der Qualifikation in Dubai bzw. Doha bereits drei Wochen vor dem eigentlichen Turnierstart. Vom 10. bis 15. Januar findet die Vorrunde also im Melbourne-Park statt.

Bei den Herren führt Andrej Martin die Entry-List an, gefolgt von dem Polen Kamil Majchrzak und Norbert Gambos. Ebenfalls in der Quali gesetzt sind die Deutschen Yannick Hanfmann (9) und Mats Moraing (29). Anna Kalinskaya ist die Topgesetzte der Damen, dahinter kommen Martina Trevisan und Lin Zhu. Aus deutscher Sicht zählen auch Jule Niemeier (17) und Anna-Lena Friedsam (22) zu den Gerankten Spielerinnen.

Herren:

Setzung Spieler Seeding Ranking Entry Ranking 1 Andrej Martin 116 118 2 Kamil Majchrzak 117 116 3 Norbert Gombos 118 117 4 Daniel Elahi Galan 120 120 5 Gilles Simon 122 122 6 Radu Albot 123 123 7 Bernabe Zapata Miralles 124 124 8 Taro Daniel 125 125 9 Yannick Hanfmann 126 126 10 Francisco Cerundolo 127 127 11 Liam Broady 128 128 12 Juan Pablo Varillas 129 129 13 Tomas Martin Etcheverry 130 130 14 Thiago Seyboth Wild 131 131 15 Jurij Rodionov 136 136 16 Alex Bolt 137 137 17 Nikola Milojevic 138 138 18 Alejandro Tabilo 139 139 19 Joao Sousa 140 140 20 Jiri Lehecka 141 141

Damen:

Setzung Spielerin Seeding Ranking Entry-Ranking 1 Anna Kalinskaya 111 111 2 Martina Trevisan 112 112 3 Lin Zhu 114 142 4 Nina Stojanovic 116 114 5 Viktoriya Tomova 117 115 6 Lesia Tsurenko 118 116 7 Chloe Paquet 119 117 8 Kamilla Rakhimova 120 118 9 Sara Errani 121 120 10 Mihaela Buzarnescu 122 121 11 Harriet Dart 123 122 12 Dalma Galfi 124 123 13 Qinwen Zheng 126 125 14 Aleksandra Krunic 128 127 15 Nao Hibino 129 128 16 Anastasia Gasanova 130 129 17 Jule Niemeier 133 132 18 Polona Hercog 134 134 19 Vitalia Diatchenko 137 136 20 Irina Bara 138 137

Welche deutschen Spieler spielen bei den Australian Open 2022?

Sechs deutsche Herren und drei deutsche Damen stehen ohne Qualifikation im Hauptfeld.

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Dominik Koepfer

Peter Gojowczyk

Daniel Altmaier

Oscar Otte

Philipp Kohlschreiber

Angelique Kerber

Andrea Petkovic

Tatjana Maria (PR)

Die Deutschen in der Qualifikation

Die Qualifikation der Australian Open 2022 findet eine Woche vor Beginn des Hauptturniers statt: vom 10. bis 16. Januar. Aus deutscher Sicht sind elf Damen und Herren dabei.

Yannick Hanfmann

Mats Moraing

Tobias Kamke

Daniel Masur

Maximilian Marterer

Matthias Bachinger

Nicola Kuhn

Jule Niemeier

Anna-Lena Friedsam

Katharina Gerlach

Katharina Hobgarski

Deutsche Doppel

Neben den Teilnahmen im Einzel stehen ebenfalls sechs deutsche Damen und Herren auf der Doppel-Entry List. Nach langer Verletzungspause spielen auch die French Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies wieder zusammen.

Tim Pütz/ Michael Venus

Kevin Krawietz/ Andreas Mies

Jan-Lennard Struff/ Dominik Koepfer

Anna-Lena Friedsam/ Raluca Olaru

Andrea Petkovic/ Jaqueline Cristian

Julia Lohoff/ Maryna Zanevska

((alt) Tatjana Maria/ Madison Brengle)

Wildcards bei den Australian Open 2022

Jeweils acht Wildcards werden an Profis verteilt, die den Cut ins Hauptfeld nicht geschafft haben. Während bei den Damen einige australische Spielerinnen von dem Ticket ins Hauptfeld profitieren, sind bei den Herren bislang nur internationale Profis bekannt, darunter Andy Murray.

Diane Perry

Xiyu Wang

Storm Sanders

Maddison Inglis

Robin Anderson

Samantha Stosur

Daria Saville (ehemals Gavrilova)

Andy Murray

Lucas Pouille

Stefan Kozlov

Corona-Bestimmungen bei den Australian Open 2022

Grundsätzlich gilt:

Einreise nur mit vollständiger Impfung

Oder medizinischer Ausnahme-Genehmigung, die von zwei Expertenteams genehmigt werden muss

Nach der Ankunft müssen die Spieler sich testen lassen und sich isolieren, bis das Ergebnis da ist. Fällt der Test negativ aus, dürfen sie sich frei bewegen. Zwischen dem fünften und dem siebten Tag nach der Einreise müssen sie einen zweiten Test machen, ist dieser ebenfalls negativ, haben sie keine Einschränkungen mehr, solange sie nicht in Kontakt mit einer positiv-getesteten Person standen oder Symptome haben.

Grundsätzlich wird aber dazu geraten, sich täglich freiwillig zu testen. Dies ist allerdings nicht verpflichtend.

Erhalten die Spieler einen positiven Test, müssen sie sich ca. sieben Tag in Isolation begeben (die genaue Dauer kann variieren). Erst mit einem negativen Testergebnis und Symptomfreiheit dürfen sie die Isolation beenden.

Sollte jemand Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben, wird zwischen zwei Fällen unterschieden:

Person aus dem eigenen Haushalt: 7-tägige Isolation mit Tests am 1. Und 6. Tag

Person aus einem fremden Haushalt: tägliche Tests für fünf Tage

Neben der Test-Regeln sind die Spieler und ihre Teams dazu verpflichtet auf den Anlagen eine Maske zu tragen, es sei denn sie sitzen, essen, trainieren oder stehen vor den Kameras.

Wo werden die Australian Open 2022 übertragen?

Wie gewohnt sind die Australian Open 2022 bei Eurosport zu sehen. Ab dem 10. Januar startet die Übertragung mit der Qualifikation. Ab dem 17. Januar geht es dann mit den Hauptfeld-Partien weiter. Neben dem Hauptsendern Eurosport 1 und Eurosport 2 kann man weitere Matches auch im Stream verfolgen. Ab 6,99 € pro Monat kann man eine monatlich kündbare Mitgliedschaft bei JOYN oder dem Eurosport-Player erwerben.

Zudem zeigt auch Servus TV täglich das Topspiel des Tages live.

Die Matches starten grundsätzlich um 01 Uhr deutscher Zeit (11 Uhr australische Zeit). Die Nightsessions beginnen um 9 Uhr früh in Deutschland (19 Uhr australische Zeit).

Am 29. Januar findet das Finale der Damen um 6 Uhr morgens statt (16 Uhr australische Zeit). Das Herrenfinale am Sonntag, den 30. Januar, startet zur gleichen Zeit.

Titelverteidiger

2021 setzt Novak Djokovic sich recht deutlich im Endspiel mit 7:5, 6:2 und 6:2 gegen Daniil Medvedev durch. Sollte er 2022 spielen dürfen, müsste er im vierten Jahr in Folge seinen Titel in Down Under verteidigen.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Naomi Osaka zum zweiten Mal den Titel bei den Australian Open. Im Finale bezwang sie die Amerikanerin Jennifer Brady mit 6:4, 6:3. Anschließend fiel die Japanerin in ein mentales Loch, verpasste einige Turniere oder schied früh aus. Dadurch rutschte sie von Weltranglistenposition zwei ab auf Rang 13.

Australian Open: Rekordhalter

Mit seinen neun Australian Open-Titeln ist Djokovic der erfolgreichste Spieler der Open Era. Serena Williams erreichte bisher sieben Titel in der Damenkonkurrenz. Steffi Graf ging 1988 bis 1990 und 1994 als Siegerin des „Happy Slams“ hervor. 2016 triumphierte Angelique Kerber im Finale über Serena Williams mit 6:4, 3:6, 6:4. Boris Becker gewann die Australian Open 1991 und 1996.

Herren:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Novak Djokovic (SRB) Daniil Medvedev 7:5, 6:2 6:2 2020 Novak Djokovic (SRB) Dominic Thiem (AUT) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 2019 Novak Djokovic (SRB) Rafael Nadal (ESP) 6-3 6-2 6-3 2018 Roger Federer (SUI) Marin Cilic (CRO) 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1 2017 Roger Federer (SUI) Rafael Nadal (ESP) 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3 2016 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 6-1 7-5 7-6(3) 2015 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0 2014 Stan Wawrinka (SUI) Rafael Nadal (ESP) 6-3 6-2 3-6 6-3 2013 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2 2012 Novak Djokovic (SRB) Rafael Nadal (ESP) 5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5 2011 Novak Djokovic (SRB) Andy Murray (GBR) 6-4 6-2 6-3 2010 Roger Federer (SUI) Andy Murray (GBR) 6-3 6-4 7-6(11

Damen:

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2021 Naomi Osaka Jennifer Brady 6:4, 6:3 2020 Sofia Kenin (USA) Garbine Muguruza (ESP) 4:6, 6:2, 6:2 2019 Naomi Osaka (JPN) Petra Kvitova (CZE) 7-6(2) 5-7 6-4 2018 Caroline Wozniacki(DEN) Simona Halep (ROU) 7-6(2) 3-6 6-4 2017 Serena Williams (USA) Venus Williams (USA) 6-4 6-4 2016 Angelique Kerber (GER) Serena Williams (USA) 6-4 3-6 6-4 2015 Serena Williams (USA) Maria Sharapova (RUS) 6-3 7-6(5) 2014 Li Na (CHN) Dominika Cibulkova (SVK) 7-6(3) 6-0 2013 Victoria Azarenka (BLR) Li Na (CHN) 4-6 6-4 6-3 2012 Victoria Azarenka (BLR) Maria Sharapova (RUS) 6-3 6-0 2011 Kim Clijsters (BEL) Li Na (CHN) 3-6 6-3 6-3 2010 Serena Williams (USA) Justine Henin (BEL) 6-4 3-6 6-2

Australian Open 2022: Favoriten

Herren

Sofern Novak Djokovic in Melbourne spielen darf, geht er als Topfavorit ins Rennen. Unabhängig davon, ob er spielt oder nicht, stehen die Chancen von Daniil Medvedev Platz eins der Weltrangliste einzunehmen nicht schlecht. Mit seinem ersten Grand Slam-Titel im Rücken (US Open 2021) ist er einer der Favoriten, gefolgt von dem deutschen Alexander Zverev. Mit Selbstvertrauen, einer Goldmedaille und dem ATP-Finals-Sieg sowie reichlich Motivation will der 24-Jährige seinen ersten Major-Sieg einfahren. Dennoch darf man auch Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Matteo Berrettini nicht aus dem Auge verlieren. Auch von Rafael Nadal, der lange pausiert hatte, weiß man, dass er häufig überraschend zu seiner Höchstform auflaufen kann.

Damen

Als Weltranglistenerste und zweifache Major-Gewinnerin geht Australierin Ahsleigh Barty als Favoritin ins Turnier. Mit dem heimischen Publikum im Rücken kann die 25-Jährige zu Höchstformen auflaufen. Obwohl Aryna Sabalenka es noch nie in ein Grand Slam-Finale geschafft hat, zeigte sie bei den US Open 2021 mit ihrer Halbfinal-Teilnahme, dass sie dazu bereit ist. Auch wenn sie bei dem Vorbereitungsturnier in Adelaide in der ersten Runde ausschied, zählt sie als Nummer zwei der Welt zu den Favoritinnen.

Auch US Open-Halbfinalistin Maria Sakkari scheiterte in Adelaide bereits früh, dennoch ist die Griechin topfit und hochmotiviert richtig durchzustarten. Neben Titelverteidigerin Naomi Osaka sollte man bei den Damen immer die „Underdogs“ im Auge behalten. Ons Jabeur, Emma Raducanu, Leylah Fernandez und Elena Rybakina haben schon unter Beweis gestellt, was sie können.