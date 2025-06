Wimbledon 2025: Auf wen die deutschen Profis zum Auftakt treffen

Am kommenden Montag werden die Wimbledon Championships bereits zum 138. Mal ausgetragen. Die Auslosung fand am heutigen Freitag statt. Wir werfen einen Blick auf die Auslosung der sieben deutschen Profis.

Erstmals seit 1983 sind nur drei deutsche Herren im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers vertreten: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier. Bei den Damen sind es vier: Tatjana Maria, Eva Lys, Laura Siegemund und Ella Seidel, die sich als einzige Deutsche erfolgreich durch die Qualifikation kämpfte.

Wimbledon 2025: Zverev mit schwieriger Auslosung

Die größten Chancen hat – wie zuletzt jedes Jahr – Alexander Zverev. Erstaunlich: Die deutsche Nummer eins stand in Wimbledon noch nie im Viertelfinale. Natürlich zählt der Deutsche als Nummer drei der Welt trotzdem zu den Topfavoriten auf den Titel. In der kurzen Rasensaison erreichte Zverev bisher ein Finale und ein Halbfinale. In Stuttgart unterlag er seinem „Angstgegner“ Taylor Fritz, in Halle Daniil Medvedev. Beides nicht die Lieblingsgegner des Hamburgers; beide aber, sind nun im gleichen Viertel wie er.

„Ich bin einfach nur müde von dir und möchte dich in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht mehr wiedersehen“, hatte Zverev scherzhaft zu Taylor Fritz während der Siegerehrung in Stuttgart gesagt. Verständlich, denn die Bilanz gegen den US-Amerikaner spricht Bände: Die letzten fünf letzten Duelle gingen an Fritz. Auch das letztjährige Achtelfinale von Wimbledon. 2025 kann Zverev frühstens im Viertelfinale auf Fritz treffen.

Zverevs Weg in @Wimbledon 2025

1R: Rinderknech

2R: Carreno-Busta/Rodesch

3R: Berrettini

AF: Khachanov/Cerundolo

VF: Fritz/Medvedev

HF: Alcaraz

F: Sinner/Djokovic#Wimbledon2025 — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) June 27, 2025

Aber auch in den Runden zuvor hätte sich Zverev durchaus leichtere Gegner vorstellen können. Bereits in Runde 3 könnte er Matteo Berrettini gegenüberstehen, der in Wimbledon 2021 schon im Finale stand. Der Erstrundengegner von „Sascha“ ist der Franzose Arthur Rinderknech (derzeit die Nummer 70 in der Weltrangliste). Gegen ihn geht Zverev als klarer Favorit ins Match, obwohl er noch nie gegen den 29-jährigen Franzosen gespielt hat.

Wimbledon 2025: Struff und Altmaier treffen in Runde 1 auf ungesetzte Spieler

Jan-Lennard Struff hatte schon oft Lospech bei Grand-Slam-Auslosungen. Dieses Jahr wurde er davon zumindest in der ersten Runde verschont. Dort trifft er nämlich auf den Österreicher Filip Misolic. Struff als Favoriten zu bezeichnen, ist dennoch fraglich. Dieses Jahr gewann der Warsteiner nur fünf Matches bei fünfzehn Niederlagen. Ganz anders sieht es bei seinem Gegner aus: Misolic reist mit einer Topform nach Wimbledon. In den letzten zwei Monaten war er zwar überwiegend auf der Challenger-Tour unterwegs, gewann dort aber einige Titel – zum Großteil allerdings auf Sand. Da er mit drei Siegen aus der Quali kommt, dürfte er aber auf Rasen genügend Selbstbewusstsein getankt haben. Sollte Struff dennoch dieses Match für sich entscheiden, könnte in Runde 2 bereits Felix Auger-Aliassime warten. In Runde 3 wäre dann Carlos Alcaraz voraussichtlich sein Gegner.

Auch Daniel Altmaier trifft auf keinen Gesetzten. Mit Gabriel Diallo hat er dennoch ein alles andere als einfaches Los erwischt. Der aufstrebende Kanadier gewann erst vor zwei Wochen seinen ersten Titel auf Rasen (s’Hertogenbosch) und kommt mit jeder Menge Selbstbewusstsein in den All England Lawn Tennis Club. Aber auch Daniel Altmaier muss sich nicht verstecken. An seinen starken Lauf in Roland-Garros möchte er in Wimbledon nun anknüpfen. In Paris gewann er sein Erstrundenmatch gegen Taylor Fritz, der nun in Runde zwei auf ihn warten könnte.

Wimbledon 2025: Machbare Gegnerinnen für deutsche Damen

Auch die Damen sind in der ersten Runde von Hammerlosen verschont worden. Am meisten traut man hier wahrscheinlich Tatjana Maria zu. Der zweifachen Mutter gelang zu Beginn der Rasensaison der Riesen-Coup. Im Londoner Queen’s Club, in dem erstmals seit über 50 Jahren auch die Damen wieder zu Gast waren, besiegte „Tadde“ vier Top 15-Spielerinnen in Serie und gewann den Titel. In Wimbledon darf man ihr also Einiges zutrauen. Im Auftaktmatch wartet die US-Amerikanerin Katie Volynets (derzeit die Nummer 97 der Welt), in der zweiten Runde stünde vermutlich Jessica Pegula bereit. Wie man in Queen’s Club gesehen hat, kann Maria mit ihrem unorthodoxen Spiel auf Rasen selbst mit der Weltspitze mithalten.

Ella Seidel und Eva Lys haben mit Jessica Bouzas Maneiro und Yue Yuan zwei Top 70-Spielerinnen zugelost bekommen. Unschlagbar sind diese sicher nicht. Für Eva Lys ist es bereits die dritte Wimbledon-Teilnahme, für Seidel die erste. Auch wenn das Erreichen des Hauptfelds für Seidel bereits ein toller Erfolg ist, darf sie sich im Auftaktmatch durchaus Chancen ausrechnen. Lys geht als leichte Favoritin in ihr Erstrundenduell.

Wimbledon-Draw 2025 DAMEN 🇩🇪

Stearns 🇺🇸 vs. Siegemund

Yuan 🇨🇳 vs. Lys

Volynets 🇺🇸 vs. Maria

Bouzas Maneiro 🇪🇸 vs. Seidel — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) June 27, 2025

Die schwierigste Aufgabe hat Laura Siegemund. Mit Peyton Stearns hat sie zwar keine gesetzte, aber eine solide Top 40-Spielerin vor der Brust. Aber wie man bei vergangenen Grand-Slam-Turnieren schon oft gesehen hat, ist Siegemund immer für eine Überraschung gut. Seit einigen Jahren liegt bei ihr aber bekanntlich sowieso der Fokus auf dem Doppel, in dem sie sich mit ihrer Partnerin Beatriz Haddad Maia durchaus Titelchancen ausrechnen darf.

Alle Erstrundenpartien mit deutscher Beteiligung im Überblick:

Herren:

Alexander Zverev vs Arthur Rinderknech

Jan-Lennard Struff vs Filip Misolic

Daniel Altmaier vs Gabriel Diallo

Damen:

Tatjana Maria vs Katie Volynets

Eva Lys vs Yue Yuan

Ella Seidel vs Jessica Bouzas Maneiro

Laura Siegemund vs Peyton Stearns

Wimbledon 2025: Popcorn-Matches in Runde eins

Schaut man auf die sogenannten „Popcorn-Matches“ in der ersten Runde, wird man vor allem bei den Damen schnell fündig. Beim Match zwischen Petra Kvitova und Emma Navarro trifft eine ehemalige Wimbledon-Siegerin auf eine aktuelle Top 10-Spielerin. Auch das Match zwischen der Olympiasiegerin Qinwen Zheng und der Weltranglistenersten im Doppel, Katerina Siniakova, dürfte gut besucht sein. Für das britische Publikum sticht aber wahrscheinlich vor allem die Partie der britischen Nummer zwei hinaus: Katie Boulter trifft auf Paula Badosa. Nicht unwahrscheinlich, dass dieses Match auf dem berühmten Center Court stattfindet. Auch bei den Herren dürfte die Begegnung der britischen Nummer eins, Jack Draper, die Masse anziehen. Der an 4 gesetzte Linkshänder trifft in seinem Auftaktmatch auf Sebastian Baez.

Mit Blick auf die Auslosung der Top-Stars fällt vor allem bei Aryna Sabalenka auf, dass bereits in der dritten Runde ein Stolperstein warten könnte: Marketa Vondrousova. Die Tschechin gewann 2022 das Turnier in Wimbledon und letzte Woche erst das WTA 500-Turnier in Berlin. Die Nummer 73 der Welt gewann in Berlin glatt gegen Sabalenka. Diese dürfte also gewarnt sein.

Bei den Herren gibt es eher wenig Auffälligkeiten in den ersten Runden der Top-Stars. Jannik Sinner hat eine vergleichsweise einfache Auslosung und trifft in seinem Premierenmatch auf Landsmann Luca Nardi. Carlos Alcaraz trifft in Runde eins auf Altmeister Fabio Fognini; Taylor Fritz bekommt es mit dem Aufschlags-Giganten Giovanni Mphetsi Perricard zu tun.

Wimbledon 2025: Deutsche Herren starten Montag

Was auch schon fest steht: Die untere Hälfte der Herren spielt am Montag, die obere am Dienstag. Bei den Damen genau andersrum. Da alle drei Herren im unteren Bereich der Auslosung zu finden sind, müssen sie alle bereits am ersten Turniertag ran. Bei den Damen spielen Siegemund und Lys am Montag, Seidel und Maria am Dienstag.