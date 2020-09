French Open: YONEX-Spieler wollen Vollgas geben in Roland Garros

Schaut man sich die Teilnehmerliste im Hauptfeld bei den French Open in Paris an, sind knapp 50 Spieler und Spielerinnen aus 28 Nationen darunter, die auf die Expertise von YONEX vertrauen, unter anderem die dreimaligen Grand-Slam-Sieger Angelique Kerber und Stan Wawrinka.

Traditionell, familiär, detailverliebt und hochqualitativ: Das sind vier Schlagworte, welche die Identität der Firma YONEX passend beschreiben. Im Jahr 1946 begann die Geschichte des Familienunternehmens in Japan. Minoru Yoneyama gründete das Unternehmen. Seit 1981 ist das Unternehmen auch mit einem Sitz in Deutschland vertreten. Der börsennotierte Sportartikelhersteller aus Tokio ist heute vor allem für seine hochwertigen Produkte im Bereich Golf, Badminton und Tennis bekannt.

Wawrinka: „YONEX ist besessen von der ständigen Verbesserung”

Das doppelte „Y“, das Logo von YONEX, steht für den Familiennamen des Gründers Yoneyama. „Yonex ist die Abkürzung für Yoneyama Export“, klärt Carsten Neuhaus, Tennis Promotion Manager Deutschland von YONEX, gegenüber tennis MAGAZIN auf. Die beiden Firmenfarben sind Grün und Blau. Grün symbolisiert die Erde, Blau den Himmel. Das Ganze ist dem Zen-Buddhismus entlehnt. Der Firmensitz von YONEX liegt in Japan, produziert wird zum Großteil in Nigita, der Geburtsstadt des Firmengründers Minoru Yoneyama.

„Bei uns gibt es immer noch sehr viel Handarbeit und Liebe zum Detail. Das ist eine heilige Kuh“, sagt Neuhaus gegenüber tennis MAGAZIN. Ca. 80 Personen sind bei der Produktion eines jeden Schlägers beteiligt. Neuhaus vergleicht ein YONEX-Racket mit einem Samuraischwert, das bei der Fertigung „in Perfektion“ vollendet wird.

Schaut man sich die Teilnehmerliste im Hauptfeld bei den French Open in Paris an, stellt man fest, dass knapp 50 Spieler und Spielerinnen aus 28 Nationen auf die Expertis von YONEX vertrauen, darunter die dreimaligen Grand-Slam-Sieger Angelique Kerber und Stan Wawrinka. „Die Aufmerksamkeit für Details ist nicht von dieser Welt. YONEX ist besessen von der ständigen Verbesserung. Die Art und Weise, wie sie sich an die kleinsten Details anpassen, ist beispiellos“, sagt Wawrinka gegenüber tennis MAGAZIN über die Herstellung seiner Schläger.

Kerber spielt bei French Open um Karriere-Grand-Slam

Kerber spielt bei den French Open um einen möglichen Karriere-Grand-Slam. Der Titelgewinn im Stade Roland Garros fehlt der 32-jährigen Deutschen noch in ihrer Grand-Slam-Sammlung. Kerber spielt seit mehr als 15 Jahren mit Schlägern der Marke YONEX und hat sich damit zu ihren drei Grand-Slam-Titeln (Australian Open 2016, US Open 2016 und Wimbledon 2018) und zur Nummer eins der Welt gespielt. „Angie ist eine sehr liebenswerte und bodenständige Person, die uns im Laufe der Jahre immer dabei geholfen hat, unsere Produkte ständig zu verbessern. Sie ist ein Teil unserer YONEX-Familie und eine sehr geschätzte Ansprechpartnerin in unserem Unternehmen“, erzählt Boris Reichel, Geschäftsführer der YONEX GmbH, gegenüber tennis MAGAZIN. Das derzeitige Aushängeschild von YONEX, Naomi Osaka, musste ihre Teilnahme an den French Open verletzungsbedingt absagen.

Die Matches in Roland Garros werden täglich analysiert auf Eurosport in der Sendung „Matchball Becker“, präsentiert von YONEX. ZU Turnierbeginn standen zwei YONEX-Spieler im Fokus, die sich zum ersten Mal für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifizieren konnten: der Deutsche Daniel Altmaier und Emilio Gomez aus Ecuador. Gomez ist der Sohn von Andres Gomez, der vor 30 Jahren ziemlich sensationell die French Open gewann – mit einem Schläger von YONEX. Ob in diesem Jahr wieder ein Spieler oder eine Spielerin aus der YONEX-Familie in Paris triumphieren wird, werden die kommenden Tage in Roland Garros zeigen.

Die YONEX-Spieler bei den French Open im Überblick:

Damen:

Angelique Kerber

Donna Vekic

Marketa Vondrousova

Elena Rybakina

Dayana Yastremska

Eugenie Bouchard

Daria Gavrilova

Anna Kalinskaya

Katarina Zavatska

Caroline Garcia

Marie Bouzkova

Jessica Pegula

Nao Hibino

Viktoria Kuzmova

Tamara Zidansek

Sorana Cirstea

Fiona Ferro

Timea Babos

Ana Bogdan

Aliona Bolsova

Jasmine Paolini

Kaja Juvan

Vitalia Diatchenko

Varvara Lepchenko

Clara Tauson

Kamilla Rakhimova

Marta Kostyuk

Herren:

Denis Shapovalov

Stan Wawrinka

Casper Ruud

Hubert Hurkacz

Ricardas Berankis

Kamil Majchrzak

Frances Tiafoe

Lloyd Harris

Marton Fucsovics

Marcos Giron

Steve Johnson

Jaume Munar

Alexander Bublik

Radu Albot

Pierre-Hugues Herbert

Emilio Gomez

Jurij Rodionov

Daniel Altmaier

Tomas Machac