Hamburg Open 2025: Alle Infos zu Teilnehmern, TV und Preisgeld

Hamburg Open 2025. Hier erfahren Sie alle Details zum Tennis-Sandplatzturnier der ATP am Rothenbaum: Teilnehmer, Punkte und TV-Übertragung.

Die Hamburg Open 2025, offiziell bekannt als Bitpanda Hamburg Open, markieren einen wichtigen Höhepunkt der Sandplatzsaison. Nach vielen Jahren im Juli kehrt das Turnier 2025 erstmals in den Mai zurück und dient damit als Vorbereitung für die darauf folgenden French Open. Vom 17. bis 24. Mai 2025 treffen sich also einige der besten Tennisspieler der Welt im traditionsreichen Tennisstadion am Rothenbaum in Hamburg, um sich auf den Grand Slam in Roland Garros einzustimmen. Das Turnier gehört zur Kategorie ATP 500 und zählt zu den traditionsreichsten Sandplatz-Events der Welt.

Austragungsort, Datum und Rahmeninfos zu den Hamburg Open 2025

Das Turnier wird auf den Sandplätzen des Tennisstadion am Rothenbaum ausgetragen, einer der traditionsreichsten Tennisanlagen Deutschlands. Der Center Court bietet Platz für über 10.000 Zuschauer und zählt zu den größten Sandplatzstadien der Welt.

Ort: Tennisstadion am Rothenbaum, Hamburg, Deutschland

Tennisstadion am Rothenbaum, Hamburg, Deutschland Datum: 17. – 24. Mai 2025

17. – 24. Mai 2025 Kategorie: ATP 500

ATP 500 Belag: Sand

Sand Titelverteidiger: Arthur Fils

Spielplan der Hamburg Open 2025

Samstag, 17. Mai: Qualifikation

Qualifikation Sonntag, 18. Mai: Qualifikation und 1. Runde

Qualifikation und 1. Runde Montag, 19. Mai: 1. Runde

1. Runde Dienstag, 20. Mai: Achtelfinale

Achtelfinale Mittwoch, 21. Mai: Achtelfinale

Achtelfinale Donnerstag, 22. Mai: Viertelfinale

Viertelfinale Freitag, 23. Mai: Halbfinale

Halbfinale Samstag, 24. Mai: Finale

Teilnehmerfeld der Hamburg Open 2025

Das Teilnehmerfeld ist gespickt mit einigen Top-Athleten. Noch dazu kehrte der Weltranglistenerste Jannik Sinner nach seiner Dopingsperre wieder zurück auf den Court und wird nach dem Masters in Rom als Nächstes in Hamburg aufschlagen. Folgende Spieler belegen die Plätze eins bis zehn in der Entry List.

Welche deutschen Spieler sind bei den Hamburg Open 2025 am Start?

Neben Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier, die eine Wildcard erhalten haben, könnten weitere deutsche Profis über die Qualifikation oder Wildcards ins Hauptfeld rutschen. Alexander Zverev wird höchstwahrscheinlich nicht am Turnier in seiner Heimatstadt teilnehmen, nachdem er zuvor bereits die Terminierung kritisierte. Durch eine Wildcard könnte er dennoch kurzfristig in das Hauptfeld rücken.

Preisgeld und Punkteverteilung bei den Hamburg Open 2025

Das diesjährige Preisgeld beträgt insgesamt 2,16 Millionen Euro. Die Punkteverteilung folgt den Standards der ATP. Somit erhält der Sieger 500 Weltranglistenpunkte und der zweite Finalist entsprechend 300.

TV-Übertragung und Livestream der Hamburg Open 2025

Sky Deutschland: Überträgt alle Matches live im TV

Überträgt alle Matches live im TV Tennis TV: Internationale Livestream-Plattform für alle ATP-Matches

Hamburg Open: Die Sieger der vergangenen 10 Jahre