Hamburg European Open: Ergebnisse vom ersten Tag

Bereits am 19. September haben die Hamburg European Open am Rothenbaum mit der Qualifikation begonnen. Seit dem 21. laufen nun die ersten Hauptfeld-Partien. Mit dabei waren unter anderem Andrey Rublev, Tennys Sandgren, Taylor Fritz und Kevin Anderson. Das „Abend-Match“ bestritt die deutsche Doppelpaarung Kevin Krawietz und Andreas Mies.

Schon vor Beginn des Turniers staunte man nicht schlecht, bei einem Blick auf die Entry List der Hamburg European Open 2020. Gleich fünf Top Ten-Spieler waren gemeldet, darunter Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Gael Monfils. Dass nach der Turnierwoche in Rom noch einige Absagen folgen werden, war bewusst. Zwar zog neben Dennis Shapovalov, Pablo Carreno Busta und Alex de Minaur auch Rom-Finalist Diego Schwartzman zurück, dennoch erwarten die Zuschauer spannende Partien.

Koepfer: Viel Selbstvertrauen aus Rom

Nach seiner Viertelfinalteilnahme in Rom qualifizierte sich Dominik Koepfer für einen Platz im Hauptfeld am Rothenbaum. Beim Masters-Event gelang dem Deutschen, der in Florida lebt, der Durchbruch. Über die Quali spielte er sich unter die letzten acht Spieler und besiegte auf seinem Weg dorthin Alex de Minaur, Gael Monfils und Lokalmatador Lorenzo Musetti. Auch Novak Djokovic knüpfte der Deutsche einen Satz im Viertelfinale ab, unterlag schließlich aber mit 3:6, 6:4, 3:6.

Diesen Durchbruch will Koepfer nun für seine erste Teilnahme in Hamburg nutzen. „Diese Woche startet wieder von Null. Das ist nicht ganz leicht, aber aus Rom kann ich viel Selbstvertrauen mitnehmen“, erklärt der 26-Jährige, der am Dienstag gegen Yoshihito Nishioka ins Turnier startet.

Ergebnisse vom ersten Spieltag

Am Montag traten schied bereits Taylor Fritz in zwei recht klaren Sätzen (4:6, 2:6) gegen Qualifikanten Pablo Cuevas aus. Gilles Simon, der bereits in der Qualifikation ausgeschieden war, kam durch die Absage Schwartzmans als Lucky Looser doch noch ins Hauptfeld. Aber auch hier unterlag er in der ersten Runde dem Qualifikant Jiri Vesely mit 5:7, 2:6. Der dritte Qualifikant im Hauptfeld, Tommy Paul, setzte sich jedoch überraschender Weise gegen Kevin Anderson durch, der dank seines Protected Rankings in Hamburg spielen konnte. 6:4, 0:6, 6:4 lautete hier der Endstand aus Sicht von US-Amerikaner Paul.

Der an Position fünf gesetzte Andrey Rublev wurde seiner Favoritenrolle gegen Tennys Sandgren mehr als gerecht. Mit kraftvollen und platzierten Grundschlägen bewies er dem Amerikaner klar, wer der Überlegene ist. 6:3, 6:3 lautete das Ergebnis.

Mies: „Wie wenn man nach Hause kommt“

Im letzten Match des Tages trafen die French Open Sieger aus 2019 Krawietz und Mies auf Raven Klaasen und Oliver Marach. Im ersten Satz verlief die Partie ausgeglichen und spannend. Mit einem knappen Vorsprung setzten sich die Deutschen schließlich im Satztiebreak durch. Auch im zweiten Satz ging es spannend weiter. Beide Teams spielten auf gleich hohem Niveau. Beim Stand von 3:2 gelang den French Open-Siegern aus 2019 schließlich das Break, was sie bis zum Schluss halten konnten. 7:5, 6:3 war der Endstand.

„Es fühlt sich an, wie wenn man nach Hause kommt und wieder auf Sand grinden kann“, freut sich Mies über die Rückkehr auf die rote Asche. Den kleinen Extra-Schub Motivation haben die beiden Doppelspieler vom Publikum bekommen. Rund 800 Zuschauer waren am ersten Turniertag anwesend. „Es war schön wieder vor Publikum zu spielen. Das Match fühlt sich gleich ganz anders an, wenn Zuschauer mitfiebern“, sagte Krawietz in der abschließenden Pressekonferenz.

Spannender Turnier-Dienstag

Während die Hamburg European Open am Montag ruhig in die Woche gestartet sind, ist am zweiten Spieltag volle Power angesagt: Mit Vorjahressieger Nikoloz Basilashvili startet das Turnier am Dienstag. Er trifft auf den an vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Anschließend kämpft Yannick Hanfmann, der eine Wildcard erhielt, gegen Gael Monfils (3). Später sind auch Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff im Einsatz. Kohlschreiber bekommt es mit Fabio Fognini zu tun. Struffi trifft auf den Weltranglisten-16. Karen Khachanov aus Russland.

In der Abendsession, nicht vor 18 Uhr, spielen der an Position eins gesetzte Daniil Medvedev und Ugo Humbert aus Frankreich gegeneinander.

Ebenfalls am Start:

Kei Nishikori vs. Cristian Garin

Lorenzo Sonego vs. Felix Auger-Aliassime

Alexander Bublik (LL) vs. Albert Ramos-Vinolas

Dusan Lajovic vs. Adrian Mannarino

