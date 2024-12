United Cup 2025: Alle Infos zum Teamwettbewerb

Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen startet mit dem United Cup die Tennis-Saison 2025. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Turnier: Teilnehmer, Format, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

Wann und wo wird der United Cup 2025 gespielt?

Der United Cup findet vom 27. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 in den beiden australischen Städten Perth und Sydney statt. In Perth werden die Spiele in der RAC Arena ausgetragen, die bei Tennis-Events Platz für 13.910 Zuschauer bietet. In Sydney wird die Ken Rosewall Arena genutzt, benannt nach dem mehrfachen australischen Grand-Slam-Sieger. Sie bietet Paltz für maximal 10.500 Zuschauer.

Welches Format wird beim United Cup 2025 gespielt?

Insgesamt gehen 18 Nationen in Australien an den Start. Dabei haben sich fünf Länder durch ihren bestplatzierten Einzelspieler in der ATP-Rangliste qualifiziert, fünf Länder durch ihre bestplatzierte Spielerin in der WTA-Rangliste und acht Länder durch die kombinierte Ranglistenposition ihrer bestplatzierten ATP- und WTA-Spieler. Allerdings zählen nur die Ranglistenpositionen von den Stars, die ihr Land beim United Cup vertreten.

Zunächst wird in sechs Gruppen mit jeweils drei Nationen gespielt: drei Gruppen in Perth, drei Gruppen in Sydney. Pro Begegnung wird es ein Herren-Einzel, ein Damen-Einzel und ein Mixed-Doppel geben, alle Spiele im Modus best-of-three. Für das Viertelfinale qualifizieren sich die sechs Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite in der jeweiligen Stadt.

United Cup 2025: Welche Nationen sind dabei?

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F USA Polen Griechenland Italien China Großbritannien Kanada Tschechien Kasachstan Frankreich Deutschland Australien Kroatien Norwegen Spanien Schweiz Brasilien Argentinien

Welche Spielerinnen und Spieler gehen beim United Cup 2025 an den Start?

Preisgeld & Punkte beim United Cup 2025

Insgesamt werden beim Teamwettbewerb 10 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Bei der Aufteilung der Preisgelder wird in Teilnahme, Matchsiege und Teamsiege unterschieden. Das Preisgeld für die Teilnahme variiert je nach Weltranglistenposition.

Preisgeld bei Teilnahme

Ranglistenposition Spieler Nummer 1 Spieler Nummer 2 Spieler Nummer 3 Platz 1-10 200.000 $ 200.000 $ 30.000 $ Platz 11-20 100.000 $ 100.000 $ Platz 21-30 60.000 $ 50.000 $ Platz 31-50 40.000 $ 30.000 $ 15.000 $ Platz 51-100 30.000 $ 20.000 $ Platz 101-250 25.000 $ 15.000 $ 7.500 $ Platz 251+ 20.000 $ 10.000 $ 6.000 $

Preisgeld bei Matchsieg

Runde Einzel Mixed Doppel Gruppenphase 38.325 $ 7.200 $ Viertelfinale 69.500 $ 13.000 $ Halbfinale 132.000 $ 24.750 $ Finale 251.000 $ 47.255 $

Preisgeld bei Teamsieg

Runde Preisgeld pro Spieler Gruppenphase 5.000 $ Viertelfinale 8.025 $ Halbfinale 13.650 $ Finale 23.155 $

Auch die Punkte-Verteilung hängt von der Ranglistenposition der Spieler ab. Je höher der Gegner im Ranking steht, desto mehr Punkte erhält man bei einem Sieg. Insgesamt kann man maximal 500 Punkte erspielen.

Punkte in der Übersicht

Runde Ranglistenposition des Gegners Nr. 1-10 Nr. 11-20 Nr. 21-30 Nr. 31-50 Nr. 51-100 Nr. 101-250 Nr. 251+ Gruppe 55 45 40 35 25 20 15 Viertelfinale 80 65 55 40 35 25 20 Halbfinale 130 105 90 60 40 35 25 Finale 180 140 120 90 60 40 35

Wer überträgt den United Cup 2025?

Alle 75 Partien vom Teamwettbewerb werden bei TennisTV gezeigt. Darüber hinaus überträgt PayTV-Sender Sky das erste Tennis-Turnier im neuen Jahr. Für beide Optionen ist ein Abonnement notwendig.

Titelverteidiger beim United Cup 2025

Im vergangenen Jahr holte sich Team Deutschland den Titel beim United Cup. Im Endspiel setze sich die deutsche Mannschaft rund um Alexander Zverev mit 2:1 gegen Polen durch. Die erste Ausgabe des United Cups vor zwei Jahren gewannen die USA im Finale gegen Italien.