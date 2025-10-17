ATP Basel 2025: Alle Infos zu den Swiss Indoors
Vom 18. bis zum 26. Oktober 2025 wird das ATP-Turnier in Basel ausgetragen. Hier erfahrt ihr alle Details zum 500er-Event auf der ATP-Tour: Spieler, Preisgeld, Tickets & TV.
ATP Basel 2025: Wo werden die Swiss Indoors gespielt?
Das ATP-Event in Basel findet zeitgleich mit dem 500er-Turnier in Wien statt und ist neben Genf und Gstaad das dritte ATP-Turnier in der Schweiz. Die Swiss Indoors werden in der St. Jakobshalle in Basel ausgetragen. Diese bietet Platz für rund 12.400 Plätze, wodurch es weltweit das drittgrößte Tennisturnier in der Halle ist. Erstmals wurde das Event 1970 ausgetragen. Bis 2007 wechselte man des Öfteren zwischen Hartplatz und Teppichbelag. Schlussendlich wurde nur noch auf Hartplatz gespielt. Die Swiss Indoors gelten traditionell als wichtiger Prüfstein im Endspurt zur Qualifikation für die ATP Finals in Turin. In seiner langjährigen Geschichte hat Basel etliche große Namen gesehen — und oft auch Überraschungssieger hervorgebracht.
Swiss Indoors 2025: Spielplan
|Tag
|Runde
|Spielstart
|Samstag, 18. Oktober
|1. Qualifikationsrunde
|11 Uhr
|Sonntag, 19. Oktober
|2. Qualifikationsrunde
|11 Uhr
|Montag, 20. Oktober
|Erste Runde Hauptfeld
|12 Uhr
|Dienstag, 21. Oktober
|Erste Runde Hauptfeld
|12 Uhr
|Mittwoch, 22. Oktober
|Zweite Runde Hauptfeld
|12 Uhr
|Donnerstag, 23. Oktober
|Zweite Runde Hauptfeld
|12 Uhr
|Freitag, 24. Oktober
|Viertelfinale
|12 Uhr
|Samstag, 25. Oktober
|Halbfinale
|12 Uhr
|Sonntag, 26. Oktober
|Finale
|12 Uhr
ATP Basel 2025: Wer spielt?
Dieses Jahr bei den Swiss Indoors sind die Top-10-Spieler Taylor Fritz und Ben Shelton gemeldet. Zudem bekommt Valentin Vacherot, der Sensationssieger beim Masters-Turnier in Shanghai, eine Wildcard. Auch Altmeister Stan Wawrinka ist dank einer Wildcard dabei. Ebenfalls in Basel am Start sind Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard und Jungstar Joao Fonseca.
|Setzung
|Spieler
|1
|Taylor Fritz
|2
|Ben Shelton
|3
|Holger Rune
|4
|Casper Ruud
|5
|Felix Auger-Aliassime
|6
|Jiri Lehecka
|7
|Jakub Mensik
|8
|Alejandro Davidovich Fokina
|Ugo Humbert
|Denis Shapovalov
|Gabriel Diallo
|Giovanni Mpetshi Perricard
|Alexandre Muller
|Jaume Munar
|Sebastian Baez
|Joao Fonseca
|Lorenzo Sonego
|Valentin Vacherot
|Zizou Bergs
|Giovanni Mpetshi Perricard
|Miomir Kecmanovic
|Benjamin Bonzi
|Marcos Giron
|Jenson Brooksby
|Sebastian Korda
|Henry Berndt
|Stan Wawrinka
Swiss Indoors 2025: Sind Deutsche dabei?
Direkt im Hauptfeld stehen keine deutschen Spieler. Alexander Zverev und Daniel Altmaier spielen beim parallel stattfindenden Turnier in Wien. Jan-Lennard Struff könnte möglicherweise an der Qualifikation teilnehmen.
ATP Basel 2025: Absagen und Wildcards
Der Franzose Arthur Fils, der seit Monaten verletzt ist, ist bislang die einzige prominente Absage bei den Swiss Indoors. Drei der vier Wildcards sind vergeben: Stan Wawrinka, Valentin Vacherot und Henry Bernet, Australian-Open-Sieger bei den Junioren, haben ein direktes Ticket für das Hauptfeld erhalten.
Swiss Indoors 2025: Preisgeld und Weltranglistenpunkte
In Basel werden insgesamt 2.523.045 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger im Einzel erhält 471.825 Euro sowie 500 Weltranglistenpunkte. Der Finalist bekommt 253.875 Euro und 330 Punkte. Im Doppel werden für das Siegerduo 154.980 Euro ausgeschüttet.
ATP BASEL 2025: PREISGELD-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT
|Runde
|Preisgeld im Einzel
|Preisgeld im Doppel
|Sieger
|471.825 €
|154.980 €
|Finale
|253.875 €
|82.650 €
|Halbfinale
|135.300 €
|41.820 €
|Viertelfinale
|69.125 €
|20.910 €
|Achtelfinale
|36.900 €
|10.820 € {1. Runde im Doppel)
|1. Runde
|19.680 €
|–
|2. Quali-Runde
|10.085 €
|–
|1. Quali-Runde
|5.660 €
|–
SWISS INDOORS 2025: PUNKTE-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT
|Runde
|Punkte im Einzel
|Punkte im Doppel
|Sieger
|500
|500
|Finale
|330
|300
|Halbfinale
|200
|180
|Viertelfinale
|100
|90
|2. Runde
|50
|0 (1. Runde im Doppel)
|1. Runde
|0
|–
|2. Quali-Runde
|13 (25 bei Qualifikation)
|–
|1. Quali-Runde
|0
|–
Gibt es noch Tickets für die Swiss Indoors?
Diejenigen, die das Tennis-Turnier vor Ort verfolgen möchten, können sich noch Tickets erwerben. Die Ticketpreise variieren je nach Runde und Platz zwischen 39 Schweizer Franken und 259 Schweizer Franken. Genauere Informationen zu den Ticketpreisen gibt es hier.
ATP Basel 2025: Wo wird das Turnier übertragen?
Die Swiss Indoors werden sowohl vom Pay-TV-Sender Sky als auch vom Streaminganbieter TennisTV gezeigt. Allerdings ist für beide Optionen ein Abonnement notwendig.
ATP BASEL: DIE LETZTEN ZEHN SIEGER IN DER ÜBERSICHT
|Jahr
|Sieger
|Finalist
|Ergebnis
|2024
|Giovanni Mpetshi Perricard
|Ben Shelton
|6:4, 7:6
|2023
|Felix Auger-Aliassime
|Hubert Hurkacz
|7:6(3), 7:6(5)
|2022
|Felix Auger-Aliassime
|Holger Rune
|6:3, 7:5
|2021 & 2020
|Aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen
|2019
|Roger Federer
|Alex de Minaur
|6:2, 6:2
|2018
|Roger Federer
|Marius Copil
|7:6(5), 6:4
|2017
|Roger Federer
|Juan Martin del Potro
|6:7(5), 6:4, 6:3
|2016
|Marin Cilic
|Kei Nishikori
|6:1, 7:6(5)
|2015
|Roger Federer
|Rafael Nadal
|6:3, 5:7, 6:3
|2014
|Roger Federer
|David Goffin
|6:2, 6:2
|2013
|Juan Martin del Potro
|Roger Federer
|7:6(3), 2:6, 6:4