ATP Basel 2025: Alle Infos zu den Swiss Indoors

Vom 18. bis zum 26. Oktober 2025 wird das ATP-Turnier in Basel ausgetragen. Hier erfahrt ihr alle Details zum 500er-Event auf der ATP-Tour: Spieler, Preisgeld, Tickets & TV.

ATP Basel 2025: Wo werden die Swiss Indoors gespielt?

Das ATP-Event in Basel findet zeitgleich mit dem 500er-Turnier in Wien statt und ist neben Genf und Gstaad das dritte ATP-Turnier in der Schweiz. Die Swiss Indoors werden in der St. Jakobshalle in Basel ausgetragen. Diese bietet Platz für rund 12.400 Plätze, wodurch es weltweit das drittgrößte Tennisturnier in der Halle ist. Erstmals wurde das Event 1970 ausgetragen. Bis 2007 wechselte man des Öfteren zwischen Hartplatz und Teppichbelag. Schlussendlich wurde nur noch auf Hartplatz gespielt. Die Swiss Indoors gelten traditionell als wichtiger Prüfstein im Endspurt zur Qualifikation für die ATP Finals in Turin. In seiner langjährigen Geschichte hat Basel etliche große Namen gesehen — und oft auch Überraschungssieger hervorgebracht.

Swiss Indoors 2025: Spielplan

Tag Runde Spielstart Samstag, 18. Oktober 1. Qualifikationsrunde 11 Uhr Sonntag, 19. Oktober 2. Qualifikationsrunde 11 Uhr Montag, 20. Oktober Erste Runde Hauptfeld 12 Uhr Dienstag, 21. Oktober Erste Runde Hauptfeld 12 Uhr Mittwoch, 22. Oktober Zweite Runde Hauptfeld 12 Uhr Donnerstag, 23. Oktober Zweite Runde Hauptfeld 12 Uhr Freitag, 24. Oktober Viertelfinale 12 Uhr Samstag, 25. Oktober Halbfinale 12 Uhr Sonntag, 26. Oktober Finale 12 Uhr

ATP Basel 2025: Wer spielt?

Dieses Jahr bei den Swiss Indoors sind die Top-10-Spieler Taylor Fritz und Ben Shelton gemeldet. Zudem bekommt Valentin Vacherot, der Sensationssieger beim Masters-Turnier in Shanghai, eine Wildcard. Auch Altmeister Stan Wawrinka ist dank einer Wildcard dabei. Ebenfalls in Basel am Start sind Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard und Jungstar Joao Fonseca.

Swiss Indoors 2025: Sind Deutsche dabei?

Direkt im Hauptfeld stehen keine deutschen Spieler. Alexander Zverev und Daniel Altmaier spielen beim parallel stattfindenden Turnier in Wien. Jan-Lennard Struff könnte möglicherweise an der Qualifikation teilnehmen.

ATP Basel 2025: Absagen und Wildcards

Der Franzose Arthur Fils, der seit Monaten verletzt ist, ist bislang die einzige prominente Absage bei den Swiss Indoors. Drei der vier Wildcards sind vergeben: Stan Wawrinka, Valentin Vacherot und Henry Bernet, Australian-Open-Sieger bei den Junioren, haben ein direktes Ticket für das Hauptfeld erhalten.

Swiss Indoors 2025: Preisgeld und Weltranglistenpunkte

In Basel werden insgesamt 2.523.045 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger im Einzel erhält 471.825 Euro sowie 500 Weltranglistenpunkte. Der Finalist bekommt 253.875 Euro und 330 Punkte. Im Doppel werden für das Siegerduo 154.980 Euro ausgeschüttet.

ATP BASEL 2025: PREISGELD-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieger 471.825 € 154.980 € Finale 253.875 € 82.650 € Halbfinale 135.300 € 41.820 € Viertelfinale 69.125 € 20.910 € Achtelfinale 36.900 € 10.820 € {1. Runde im Doppel) 1. Runde 19.680 € – 2. Quali-Runde 10.085 € – 1. Quali-Runde 5.660 € –

SWISS INDOORS 2025: PUNKTE-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT

Runde Punkte im Einzel Punkte im Doppel Sieger 500 500 Finale 330 300 Halbfinale 200 180 Viertelfinale 100 90 2. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 1. Runde 0 – 2. Quali-Runde 13 (25 bei Qualifikation) – 1. Quali-Runde 0 –

Gibt es noch Tickets für die Swiss Indoors?

Diejenigen, die das Tennis-Turnier vor Ort verfolgen möchten, können sich noch Tickets erwerben. Die Ticketpreise variieren je nach Runde und Platz zwischen 39 Schweizer Franken und 259 Schweizer Franken. Genauere Informationen zu den Ticketpreisen gibt es hier.

ATP Basel 2025: Wo wird das Turnier übertragen?

Die Swiss Indoors werden sowohl vom Pay-TV-Sender Sky als auch vom Streaminganbieter TennisTV gezeigt. Allerdings ist für beide Optionen ein Abonnement notwendig.

ATP BASEL: DIE LETZTEN ZEHN SIEGER IN DER ÜBERSICHT