Die Swiss Indoors in Basel sind das größte Tennisturnier in der Schweiz.Bild: Imago

ATP Basel 2025: Alle Infos zu den Swiss Indoors

Vom 18. bis zum 26. Oktober 2025 wird das ATP-Turnier in Basel ausgetragen. Hier erfahrt ihr alle Details zum 500er-Event auf der ATP-Tour: Spieler, Preisgeld, Tickets & TV.

ATP Basel 2025: Wo werden die Swiss Indoors gespielt?

Das ATP-Event in Basel findet zeitgleich mit dem 500er-Turnier in Wien statt und ist neben Genf und Gstaad das dritte ATP-Turnier in der Schweiz. Die Swiss Indoors werden in der St. Jakobshalle in Basel ausgetragen. Diese bietet Platz für rund 12.400 Plätze, wodurch es weltweit das drittgrößte Tennisturnier in der Halle ist. Erstmals wurde das Event 1970 ausgetragen. Bis 2007 wechselte man des Öfteren zwischen Hartplatz und Teppichbelag. Schlussendlich wurde nur noch auf Hartplatz gespielt. Die Swiss Indoors gelten traditionell als wichtiger Prüfstein im Endspurt zur Qualifikation für die ATP Finals in Turin. In seiner langjährigen Geschichte hat Basel etliche große Namen gesehen — und oft auch Überraschungssieger hervorgebracht.

Swiss Indoors 2025: Spielplan

TagRundeSpielstart
Samstag, 18. Oktober1. Qualifikationsrunde11 Uhr
Sonntag, 19. Oktober2. Qualifikationsrunde11 Uhr
Montag, 20. OktoberErste Runde Hauptfeld12 Uhr
Dienstag, 21. OktoberErste Runde Hauptfeld12 Uhr
Mittwoch, 22. OktoberZweite Runde Hauptfeld12 Uhr
Donnerstag, 23. OktoberZweite Runde Hauptfeld12 Uhr
Freitag, 24. OktoberViertelfinale12 Uhr
Samstag, 25. OktoberHalbfinale12 Uhr
Sonntag, 26. OktoberFinale12 Uhr

ATP Basel 2025: Wer spielt?

Dieses Jahr bei den Swiss Indoors sind die Top-10-Spieler Taylor Fritz und Ben Shelton gemeldet. Zudem bekommt Valentin Vacherot, der Sensationssieger beim Masters-Turnier in Shanghai, eine Wildcard. Auch Altmeister Stan Wawrinka ist dank einer Wildcard dabei. Ebenfalls in Basel am Start sind Titelverteidiger Giovanni Mpetshi Perricard und Jungstar Joao Fonseca.

SetzungSpieler
1Taylor Fritz
2Ben Shelton
3Holger Rune
4Casper Ruud
5Felix Auger-Aliassime
6Jiri Lehecka
7Jakub Mensik
8Alejandro Davidovich Fokina
Ugo Humbert
Denis Shapovalov
Gabriel Diallo
Giovanni Mpetshi Perricard
Alexandre Muller
Jaume Munar
Sebastian Baez
Joao Fonseca
Lorenzo Sonego
Valentin Vacherot
Zizou Bergs
Giovanni Mpetshi Perricard
Miomir Kecmanovic
Benjamin Bonzi
Marcos Giron
Jenson Brooksby
Sebastian Korda
Henry Berndt
Stan Wawrinka

Swiss Indoors 2025: Sind Deutsche dabei?

Direkt im Hauptfeld stehen keine deutschen Spieler. Alexander Zverev und Daniel Altmaier spielen beim parallel stattfindenden Turnier in Wien. Jan-Lennard Struff könnte möglicherweise an der Qualifikation teilnehmen.

ATP Basel 2025: Absagen und Wildcards

Der Franzose Arthur Fils, der seit Monaten verletzt ist, ist bislang die einzige prominente Absage bei den Swiss Indoors. Drei der vier Wildcards sind vergeben: Stan Wawrinka, Valentin Vacherot und Henry Bernet, Australian-Open-Sieger bei den Junioren, haben ein direktes Ticket für das Hauptfeld erhalten.

Swiss Indoors 2025: Preisgeld und Weltranglistenpunkte

In Basel werden insgesamt 2.523.045 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger im Einzel erhält 471.825 Euro sowie 500 Weltranglistenpunkte. Der Finalist bekommt 253.875 Euro und 330 Punkte. Im Doppel werden für das Siegerduo 154.980 Euro ausgeschüttet.

ATP BASEL 2025: PREISGELD-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT

RundePreisgeld im EinzelPreisgeld im Doppel
Sieger471.825 €154.980 €
Finale253.875 €82.650 €
Halbfinale135.300 €41.820 €
Viertelfinale69.125 €20.910 €
Achtelfinale36.900 €10.820 € {1. Runde im Doppel)
1. Runde19.680 €
2. Quali-Runde10.085 €
1. Quali-Runde 5.660 €

SWISS INDOORS 2025: PUNKTE-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT

RundePunkte im EinzelPunkte im Doppel
Sieger500500
Finale330300
Halbfinale200180
Viertelfinale10090
2. Runde500 (1. Runde im Doppel)
1. Runde0
2. Quali-Runde13 (25 bei Qualifikation)
1. Quali-Runde0

Gibt es noch Tickets für die Swiss Indoors?

Diejenigen, die das Tennis-Turnier vor Ort verfolgen möchten, können sich noch Tickets erwerben. Die Ticketpreise variieren je nach Runde und Platz zwischen 39 Schweizer Franken und 259 Schweizer Franken. Genauere Informationen zu den Ticketpreisen gibt es hier.

ATP Basel 2025: Wo wird das Turnier übertragen?

Die Swiss Indoors werden sowohl vom Pay-TV-Sender Sky als auch vom Streaminganbieter TennisTV gezeigt. Allerdings ist für beide Optionen ein Abonnement notwendig.

ATP BASEL: DIE LETZTEN ZEHN SIEGER IN DER ÜBERSICHT

JahrSiegerFinalistErgebnis
2024Giovanni Mpetshi PerricardBen Shelton6:4, 7:6
2023Felix Auger-AliassimeHubert Hurkacz7:6(3), 7:6(5)
2022Felix Auger-AliassimeHolger Rune6:3, 7:5
2021 & 2020Aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen
2019Roger FedererAlex de Minaur6:2, 6:2
2018Roger FedererMarius Copil7:6(5), 6:4
2017Roger FedererJuan Martin del Potro6:7(5), 6:4, 6:3
2016Marin CilicKei Nishikori6:1, 7:6(5)
2015Roger FedererRafael Nadal6:3, 5:7, 6:3
2014Roger FedererDavid Goffin6:2, 6:2
2013Juan Martin del PotroRoger Federer7:6(3), 2:6, 6:4

