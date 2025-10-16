ATP Wien 2025: Alle Infos zum Turnier, TV und Preisgeld
Vom 18. bis zum 26. Oktober 2025 finden die Erste Bank Open in Wien statt. Hier findet ihr alle Infos zum ATP-Turnier: Teilnehmer, Preisgeld, Tickets & TV-Übertragung.
ATP Wien 2025: Wo finden die Erste Bank Open statt?
Das 500er-Turnier in der österreichischen Hauptstadt findet zeitgleich mit dem 500er-Event in Basel statt. Ausgetragen werden die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Es ist neben dem Sandplatztunier in Kitzbühel das zweite ATP-Turnier in Österreich. Erstmals wurde das Turnier im 1974 ausgetragen. Nachdem zunächst auf Teppichbelägen gespielt wurde, wechselte man später auf Hartplatz. In der Turnierhistorie gab es mehrere Änderungen bezüglich der Turnierkategorie. Zuletzt wurde es 2015 von einem 250er-ATP zu einem 500er-ATP hochgestuft.
Erste Bank Open 2025: Spielplan
|Tag
|Runde
|Spielstart
|Samstag, 18. Oktober
|1. Qualifikationsrunde
|11 Uhr
|Sonntag, 19. Oktober
|2. Qualifikationsrunde
|13 Uhr
|Montag, 20. Oktober
|Erste Runde
|14 Uhr
|Dienstag, 21. Oktober
|Erste Runde
|14 Uhr
|Mittwoch, 22. Oktober
|Zweite Runde
|14 Uhr
|Donnerstag, 23. Oktober
|Zweite Runde
|14 Uhr
|Freitag, 24. Oktober
|Viertelfinale
|14 Uhr
|Samstag, 25. Oktober
|Halbfinale
|14 Uhr
|Sonntag, 26. Oktober
|Finale
|12 Uhr
ATP Wien 2025: Welche Spieler sind dabei?
Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti und Karen Khachanov sind fünf aktuelle Top-10-Spieler für das ATP-Turnier in Wien gemeldet.
|Setzung
|Spieler
|1
|Jannik Sinner
|2
|Alexander Zverev
|3
|Alex de Minaur
|4
|Lorenzo Musetti
|5
|Karen Khachanov
|6
|Andrey Rublev
|7
|Alexander Bublik
|8
|Daniil Medvedev
|Francisco Cerundolo
|Flavio Cobolli
|Tomas Machac
|Stefanos Tsitsipas
|Luciano Darderi
|Tallon Griekspoor
|Alex Michelsen
|Brandon Nakashima
|Cameron Norrie
|Corentin Moutet
|Alexei Popyrin
|Camilo Ugo Carabelli
|Daniel Altmaier
|Nuno Borges
|Alejandro Tabico
|Filip Misolic
|Jurij Rodionov
Erste Bank Open 2025: Die deutschen Teilnehmer
Bei der diesjährigen Ausgabe des ATP-Turniers in Wien stehen mit Alexander Zverev und Daniel Altmaier zwei deutsche Spieler im Hauptfeld.
ATP Wien 2025: Absagen und Wildcard
Zwei der vier Wildcards sind bislang vergeben. Die Lokalmatadoren Filip Misolic und Jurij Rodionov haben den direkten Zugang fürs Hauptfeld bekommen. Verletzungsbedingt absagen mussten Tommy Paul, Frances Tiafoe und Grigor Dimitrov.
Gibt es noch Tickets für die Erste Bank Open 2025 in Wien?
Die Erste Bank Open in Wien gehören zu den zuschauerstärksten Turnieren auf der ATP-Tour. Genaue Informationen über Tickets, die noch zu haben sind, gibt es hier.
Wo wird das ATP-Turnier in Wien übertragen?
Wer sich das Tennisturnier im Fernsehen anschauen möchte, kann das Event beim Pay-TV-Sender Sky oder dem Streaminganbieter TennisTV verfolgen. Für beide Optionen ist ein Abonnement notwendig.
ATP Wien 2025: Preisgeld & Punkte
Insgesamt 2.736.875 Euro werden beim ATP-Turnier in Wien ausgeschüttet. Der Sieger erhält 511.835 Euro und 500 Weltranglistenpunkte.
PREISGELD-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT
|Runde
|Preisgeld im Einzel
|Preisgeld im Doppel
|Sieg
|511.835 €
|168.120 €
|Finale
|275.390 €
|89.660 €
|Halbfinale
|146.765 €
|45.360 €
|Viertelfinale
|74.980 €
|22.690 €
|Achtelfinale
|40.025
|11.740 € (1. Runde im Doppel)
|1. Runde
|21.345 €
|–
|2. Quali-Runde
|10.940 €
|–
|1. Quali-Runde
|6.140 €
|–
PUNKTE-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT
|Runde
|Punkte im Einzel
|Punkte im Doppel
|Sieger
|500
|500
|Finale
|330
|300
|Halbfinale
|200
|180
|Viertelfinale
|100
|90
|2. Runde
|50
|0 (1. Runde im Doppel)
|1. Runde
|0
|–
|2. Quali-Runde
|13 (25 bei Qualifikation)
|–
|1. Quali-Runde
|0
|–
Die Sieger der letzten 10 Jahre bei den Erste Bank Open
DIE SIEGER DER LETZTEN 10 JAHRE BEI DEN ERSTE BANK OPEN
|Jahr
|Sieger
|Finalist
|Ergebnis
|2024
|Jack Draper
|Karen Khachanov
|6:4, 7:5
|2023
|Jannik Sinner
|Daniil Medvedev
|7:6(6), 4:6, 6:3
|2022
|Daniil Medvedev
|Denis Shapovalov
|4:6, 6:3, 6:2
|2021
|Alexander Zverev
|Frances Tiafoe
|7:5, 6:4
|2020
|Andrey Rublev
|Lorenzo Sonego
|6:4, 6:4
|2019
|Dominic Thiem
|Diego Schwartzman
|3:6, 6:4, 6:3
|2018
|Kevin Anderson
|Kei Nishikori
|6:3, 7:63
|2017
|Lucas Pouille
|Jo-Wilfried Tsonga
|6:1, 6:4
|2016
|Andy Murray
|Jo-Wilfried Tsonga
|6:3, 7:66
|2015
|David Ferrer
|Steve Johnson
|4:6, 6:4, 7:5