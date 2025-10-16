Erste Bank Open Wien 2025 – Tennis

Die Erste Bank Open in Wien werden seit 1974 ausgetragen.Bild: Imago/ GEPA pictures

ATP Wien 2025: Alle Infos zum Turnier, TV und Preisgeld

Vom 18. bis zum 26. Oktober 2025 finden die Erste Bank Open in Wien statt. Hier findet ihr alle Infos zum ATP-Turnier: Teilnehmer, Preisgeld, Tickets & TV-Übertragung.

Die österreichische Hauptstadt rückt in den Fokus der Tenniswelt: Vom 20. bis 26. Oktober 2025 findet in der Wiener Stadthalle die 51. Auflage der Erste Bank Open statt. Das traditionsreiche ATP-500-Turnier zählt seit Jahren zu den beliebtesten Hallenevents der Tour – bei Spielern wie Fans gleichermaßen geschätzt für sein starkes Teilnehmerfeld, seine familiäre Atmosphäre und die exzellente Organisation.

ATP Wien 2025: Wo finden die Erste Bank Open statt?

Das 500er-Turnier in der österreichischen Hauptstadt findet zeitgleich mit dem 500er-Event in Basel statt. Ausgetragen werden die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Es ist neben dem Sandplatztunier in Kitzbühel das zweite ATP-Turnier in Österreich. Erstmals wurde das Turnier im 1974 ausgetragen. Nachdem zunächst auf Teppichbelägen gespielt wurde, wechselte man später auf Hartplatz. In der Turnierhistorie gab es mehrere Änderungen bezüglich der Turnierkategorie. Zuletzt wurde es 2015 von einem 250er-ATP zu einem 500er-ATP hochgestuft.

Erste Bank Open 2025: Spielplan

TagRundeSpielstart
Samstag, 18. Oktober1. Qualifikationsrunde11 Uhr
Sonntag, 19. Oktober2. Qualifikationsrunde13 Uhr
Montag, 20. OktoberErste Runde14 Uhr
Dienstag, 21. OktoberErste Runde14 Uhr
Mittwoch, 22. OktoberZweite Runde14 Uhr
Donnerstag, 23. OktoberZweite Runde14 Uhr
Freitag, 24. OktoberViertelfinale14 Uhr
Samstag, 25. OktoberHalbfinale14 Uhr
Sonntag, 26. OktoberFinale12 Uhr

ATP Wien 2025: Welche Spieler sind dabei?

Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti und Karen Khachanov sind fünf aktuelle Top-10-Spieler für das ATP-Turnier in Wien gemeldet.

SetzungSpieler
1Jannik Sinner
2Alexander Zverev
3Alex de Minaur
4Lorenzo Musetti
5Karen Khachanov
6Andrey Rublev
7Alexander Bublik
8Daniil Medvedev
Francisco Cerundolo
Flavio Cobolli
Tomas Machac
Stefanos Tsitsipas
Luciano Darderi
Tallon Griekspoor
Alex Michelsen
Brandon Nakashima
Cameron Norrie
Corentin Moutet
Alexei Popyrin
Camilo Ugo Carabelli
Daniel Altmaier
Nuno Borges
Alejandro Tabico
Filip Misolic
Jurij Rodionov

Erste Bank Open 2025: Die deutschen Teilnehmer

Bei der diesjährigen Ausgabe des ATP-Turniers in Wien stehen mit Alexander Zverev und Daniel Altmaier zwei deutsche Spieler im Hauptfeld.

ATP Wien 2025: Absagen und Wildcard

Zwei der vier Wildcards sind bislang vergeben. Die Lokalmatadoren Filip Misolic und Jurij Rodionov haben den direkten Zugang fürs Hauptfeld bekommen. Verletzungsbedingt absagen mussten Tommy Paul, Frances Tiafoe und Grigor Dimitrov.

Gibt es noch Tickets für die Erste Bank Open 2025 in Wien?

Die Erste Bank Open in Wien gehören zu den zuschauerstärksten Turnieren auf der ATP-Tour. Genaue Informationen über Tickets, die noch zu haben sind, gibt es hier.

Wo wird das ATP-Turnier in Wien übertragen?

Wer sich das Tennisturnier im Fernsehen anschauen möchte, kann das Event beim Pay-TV-Sender Sky oder dem Streaminganbieter TennisTV verfolgen. Für beide Optionen ist ein Abonnement notwendig.

ATP Wien 2025: Preisgeld & Punkte

Insgesamt 2.736.875 Euro werden beim ATP-Turnier in Wien ausgeschüttet. Der Sieger erhält 511.835 Euro und 500 Weltranglistenpunkte.

PREISGELD-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT

RundePreisgeld im EinzelPreisgeld im Doppel
Sieg511.835 €168.120 €
Finale275.390 €89.660 €
Halbfinale146.765 €45.360 €
Viertelfinale74.980 €22.690 €
Achtelfinale40.02511.740 € (1. Runde im Doppel)
1. Runde21.345 €
2. Quali-Runde10.940 €
1. Quali-Runde6.140 €

PUNKTE-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT

RundePunkte im EinzelPunkte im Doppel
Sieger500500
Finale330300
Halbfinale200180
Viertelfinale10090
2. Runde500 (1. Runde im Doppel)
1. Runde0
2. Quali-Runde13 (25 bei Qualifikation)
1. Quali-Runde0

Die Sieger der letzten 10 Jahre bei den Erste Bank Open

DIE SIEGER DER LETZTEN 10 JAHRE BEI DEN ERSTE BANK OPEN

JahrSiegerFinalistErgebnis
2024Jack DraperKaren Khachanov6:4, 7:5
2023Jannik SinnerDaniil Medvedev7:6(6), 4:6, 6:3
2022Daniil MedvedevDenis Shapovalov4:6, 6:3, 6:2
2021Alexander ZverevFrances Tiafoe7:5, 6:4
2020Andrey RublevLorenzo Sonego6:4, 6:4
2019Dominic ThiemDiego Schwartzman3:6, 6:4, 6:3
2018Kevin AndersonKei Nishikori6:3, 7:63
2017Lucas PouilleJo-Wilfried Tsonga6:1, 6:4
2016Andy MurrayJo-Wilfried Tsonga6:3, 7:66
2015David FerrerSteve Johnson4:6, 6:4, 7:5

