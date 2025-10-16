ATP Wien 2025: Alle Infos zum Turnier, TV und Preisgeld

Vom 18. bis zum 26. Oktober 2025 finden die Erste Bank Open in Wien statt. Hier findet ihr alle Infos zum ATP-Turnier: Teilnehmer, Preisgeld, Tickets & TV-Übertragung.

Die österreichische Hauptstadt rückt in den Fokus der Tenniswelt: Vom 20. bis 26. Oktober 2025 findet in der Wiener Stadthalle die 51. Auflage der Erste Bank Open statt. Das traditionsreiche ATP-500-Turnier zählt seit Jahren zu den beliebtesten Hallenevents der Tour – bei Spielern wie Fans gleichermaßen geschätzt für sein starkes Teilnehmerfeld, seine familiäre Atmosphäre und die exzellente Organisation.

ATP Wien 2025: Wo finden die Erste Bank Open statt?

Das 500er-Turnier in der österreichischen Hauptstadt findet zeitgleich mit dem 500er-Event in Basel statt. Ausgetragen werden die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Es ist neben dem Sandplatztunier in Kitzbühel das zweite ATP-Turnier in Österreich. Erstmals wurde das Turnier im 1974 ausgetragen. Nachdem zunächst auf Teppichbelägen gespielt wurde, wechselte man später auf Hartplatz. In der Turnierhistorie gab es mehrere Änderungen bezüglich der Turnierkategorie. Zuletzt wurde es 2015 von einem 250er-ATP zu einem 500er-ATP hochgestuft.

Erste Bank Open 2025: Spielplan

Tag Runde Spielstart Samstag, 18. Oktober 1. Qualifikationsrunde 11 Uhr Sonntag, 19. Oktober 2. Qualifikationsrunde 13 Uhr Montag, 20. Oktober Erste Runde 14 Uhr Dienstag, 21. Oktober Erste Runde 14 Uhr Mittwoch, 22. Oktober Zweite Runde 14 Uhr Donnerstag, 23. Oktober Zweite Runde 14 Uhr Freitag, 24. Oktober Viertelfinale 14 Uhr Samstag, 25. Oktober Halbfinale 14 Uhr Sonntag, 26. Oktober Finale 12 Uhr ATP Wien 2025: Welche Spieler sind dabei?

Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti und Karen Khachanov sind fünf aktuelle Top-10-Spieler für das ATP-Turnier in Wien gemeldet.

Erste Bank Open 2025: Die deutschen Teilnehmer

Bei der diesjährigen Ausgabe des ATP-Turniers in Wien stehen mit Alexander Zverev und Daniel Altmaier zwei deutsche Spieler im Hauptfeld.

ATP Wien 2025: Absagen und Wildcard

Zwei der vier Wildcards sind bislang vergeben. Die Lokalmatadoren Filip Misolic und Jurij Rodionov haben den direkten Zugang fürs Hauptfeld bekommen. Verletzungsbedingt absagen mussten Tommy Paul, Frances Tiafoe und Grigor Dimitrov.

Gibt es noch Tickets für die Erste Bank Open 2025 in Wien?

Die Erste Bank Open in Wien gehören zu den zuschauerstärksten Turnieren auf der ATP-Tour. Genaue Informationen über Tickets, die noch zu haben sind, gibt es hier.

Wo wird das ATP-Turnier in Wien übertragen?

Wer sich das Tennisturnier im Fernsehen anschauen möchte, kann das Event beim Pay-TV-Sender Sky oder dem Streaminganbieter TennisTV verfolgen. Für beide Optionen ist ein Abonnement notwendig.

ATP Wien 2025: Preisgeld & Punkte

Insgesamt 2.736.875 Euro werden beim ATP-Turnier in Wien ausgeschüttet. Der Sieger erhält 511.835 Euro und 500 Weltranglistenpunkte.

PREISGELD-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieg 511.835 € 168.120 € Finale 275.390 € 89.660 € Halbfinale 146.765 € 45.360 € Viertelfinale 74.980 € 22.690 € Achtelfinale 40.025 11.740 € (1. Runde im Doppel) 1. Runde 21.345 € – 2. Quali-Runde 10.940 € – 1. Quali-Runde 6.140 € –

PUNKTE-VERTEILUNG IN DER ÜBERSICHT

Runde Punkte im Einzel Punkte im Doppel Sieger 500 500 Finale 330 300 Halbfinale 200 180 Viertelfinale 100 90 2. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 1. Runde 0 – 2. Quali-Runde 13 (25 bei Qualifikation) – 1. Quali-Runde 0 –

Die Sieger der letzten 10 Jahre bei den Erste Bank Open

