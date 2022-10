ATP Basel: Alle Infos zu den Swiss Indoors 2022

Vom 22. bis 30. Oktober starten die Swiss Indoors in Basel in die 40. Auflage. Hier finden Sie alles Wissenswerte zum ATP-Turnier, Spielern und TV-Übertragung.

Über die Swiss Indoors in Basel

Das drittgrößte Hallenturnier der ATP-Tour findet vom 22. bis 30. Oktober in der St. Jakobshalle in Basel statt. Nach der Qualifikation am Wochenende beginnen montags die Hauptfeld-Matches. Eine Woche lang spielen die Profis vor knapp 9.000 Zuschauern um den Titel und 500 Weltranglistenpunkte.

ATP Basel: Diese Spieler sind dabei

Angeführt wird die Setzliste vom Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Ebenfalls dabei sind zwei weitere Top-Ten Spieler: Casper Ruud und Felix Auger-Aliassime. Mit Spielern wie Nick Kyrgios, Alexander Bublik, Andy Murray und Stan Wawrinka erwarten die Zuschauer vor Ort bzw. am Fernseher weitere spannende Matches. Die ersten Wildcards gingen an die Schweizer Spieler Marc-Andrea Huesler sowie Dominic Stricker. Aus deutscher Sicht ist derzeit nur Tim Pütz (gemeinsam mit Doppelpartner Michael Venus) auf der Meldeliste zu finden.

Entry List Einzel

Entry List Doppel

Setzung Spieler Ranking 1 Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer 11 2 Tim Puetz / Michael Venus 19 3 Marcel Granollers / Horacio Zeballos 23 4 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 33 Ivan Dodig / Austin Krajicek 46 Simone Bolelli / Fabio Fognini 49 Matthew Ebden / Jamie Murray 60 Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 60 Rafael Matos / David Vega Hernandez 65 Hugo Nys / Jan Zielinski 79 Nick Kyrgios / Pedro Martinez 81 Maxime Cressy / Botic van de Zandschulp 450 Lorenzo Musetti / Albert Ramos-Vinolas 867

ATP Basel: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Swiss Indoors in Basel 2020 und 2021 nicht statt. Zuletzt wurden sie 2019 ausgetragen. Hier sicherte sich Roger Federer seinen zehnten Titel.

6:2, 6:2 lautet das deutliche Resultat im Final gegen Alex de Minaur. 💪 @rogerfederer hat im gesamten Turnierverlauf keinen Satz abgegeben und macht das «Stängeli» an seinem Heimturnier perfekt! #swissindoorsbasel #whataweek #srftennis pic.twitter.com/3Lyqf8q5IS — SRF Sport (@srfsport) October 27, 2019

Jahr Sieger Finalist 2019 Roger Federer Alex de Minaur 2018 Roger Federer Marius Copil 2017 Roger Federer Juan Martin del Potro 2016 Marin Cilic Kei Nishikori 2015 Roger Federer Rafael Nadal 2014 Roger Federer David Goffin 2013 Juan Martin del Potro Roger Federer 2012 Juan Martin del Potro Roger Federer 2011 Roger Federer Kei Nishikori 2010 Roger Federer Novak Djokovic 2009 Novak Djokovic Roger Federer 2008 Roger Federer David Nalbandian 2007 Roger Federer Jarrko Nieminen 2006 Roger Federer Fernando Gonzalez

ATP Basel: Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Insgesamt werden in Basel 2.135.350 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Turniersieger erhält zudem 500 Weltranglistenpunkte, der Finalist 300.

Runde Punkte Sieger 500 Finalist 300 Halbfinale 180 Viertelfinale 90 2. Runde 45 1. Runde 0 Qualifikant 20

ATP Basel: Tickets

Tickets für die Qualifikation am Wochenende sind ab 39 Schweizer Franken erhältlich, umgerechnet entspricht das ca. 40 Euro. Tageskarten für die Hauptfeld-Partien gibt es montags ab 79 CHF (also knapp 80 Euro). Hier geht es zum Ticketshop.

Die Swiss Indoors im TV

Wie üblich sind die Matches im Stream von TennisTV zu sehen. Außerdem übertragen das Schweizer Fernsehen sowie SkySport die Partien aus Basel. Allerdings werden die Swiss Indoors bei Sky in einer Konferenz mit dem parallel stattfindenden Turnier in Wien gezeigt.