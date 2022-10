ATP Wien: Alle Infos zu den Erste Bank Open 2022

Vom 24. bis 30. Oktober kämpfen die Topprofis in Wien um 500 Weltranglistenpunkte. Alle wichtigen Infos rund um die Erste Bank Open, Spieler, Preisgeld und TV finden Sie hier.

ATP Wien: Wann und wo wird gespielt?

Parallel zu den Swiss Indoors in Basel finden die Erste Bank Open in Wien vom 24. bis 30. Oktober statt. Gespielt wird auf Hartplatz in der Wiener Stadthalle in Rudolfsheim-Fünfhaus. Es treten viele der Top-Spieler gegeneinander an und kämpfen sowohl um 2,34 Millionen Euro Preisgeld als auch um 500 Punkte für die ATP-Weltrangliste. Am 22. und 23. Oktober haben außerdem einige Spieler die Möglichkeit, sich über die Qualifikation Plätze im Hauptfeld zu sichern. Ab Montag startet dann die erste Runde.

Die Erste Bank Open wurden 1974 zum ersten Mal ausgetragen. Damals wurde um 25.000 US Dollar Preisgeld gespielt. Erst seit 2015 zählt die Veranstaltung zur ATP-500er Serie. Zuvor konnte sich der Sieger nur 250 Punkte auf sein Konto schreiben.

Erste Bank Open 2022: Wer spielt?

Gleich vier Top-Ten-Spieler sind bei dem Turnier der 500-er-Kategorie am Start. Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas führen das Feld an. Gleich hinter ihnen folgen Andrey Rublev und Taylor Fritz. Ebenfalls am Start sind die Italiener Jannik Sinner und Matteo Berrettini sowie der US-Amerikaner Frances Tiafoe, Gael Monfils aus Frankreich und Grigor Dimitrov. Auch Nationalheld Dominic Thiem schlägt in der Hauptstadt Österreichs auf. Zudem werden vier Wildcards für das Hauptfeld vergeben. Aus deutscher Sicht sind lediglich Kevin Krawietz und Andreas Mies im Doppel-Hauptfeld vertreten. Oscar Otte hat die Chance, sich über die Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen.

Entry List Einzel

Entry List Doppel

Setzung Spieler Ranking 1 Rajeev Ram / Joe Salisbury 3 2 Wesley Koolhof / Neal Skupski 7 3 Nikola Mektic / Mate Pavic 15 4 Juan Sebastian Cabal / Robert Farah 30 Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop 45 Kevin Krawietz / Andreas Mies 57 Santiago Gonzalez / Andres Molteni 70 Hubert Hurkacz / Marcelo Melo 77 Daniel Evans / John Peers 115 Karen Khachanov / Andrey Rublev 300 Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez 387 Lukasz Kubot / Fabrice Martin 430 Pedro Cachin / Diego Schwartzman 443

ATP Wien: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

Im vergangenen Jahr siegte acht Jahre nach Tommy Haas wieder ein Deutscher. Alexander Zverev setzte sich im Endspiel gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe durch. In diesem Jahr wird der Deutsche aber in Wien fehlen, da er sich noch von seinem Bänderriss bei den French Open 2022 erholt.

ATP Wien: Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Neben insgesamt 2,34 Millionen Euro Preisgeld kämpfen die Spieler zusätzlich um Punkte für die Weltrangliste. Zwischen zehn und 500 Punkten werden je nach Erreichen der Runde auf dem Weltranglisten-Konto verbucht.

Runde Punkte Sieger 500 Finalist 300 Halbfinale 180 Viertelfinale 90 2. Runde 45 1. Runde 0 Qualifikant 20

ATP Wien: Tickets

Knapp eine Woche vor Turnierbeginn waren noch wenige Tickets im Online-Shop verfügbar. Für die Qualifikation sind Tageskarten ab 19 Euro erhältlich. Die Hauptfeld-Matches kosten 39 Euro und mehr.

Das Turnier im TV

In einer Konferenz-Schaltung werden die Erste Bank-Open gemeinsam mit den Swiss Indoors in Basel auf dem Pay TV-Sender SkySport übertragen. Hier haben Sie Zugang als offizieller Sky-Abonnent. Alternativ können Sie über das Streaming-Portal „Tennis-TV“ die Matches online verfolgen.