Rolex Paris Masters 2024: Alles zu Spieler, Preisgeld & TV

Ende Oktober startet mit dem Rolex Paris Masters das letzte 1000er-Turnier im Jahr 2024. Hier findet ihr alle Infos zum Tennis-Event in der französischen Hauptstadt: Spieler, Absagen, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

Rolex Paris Masters 2024: Wo und wann wird gespielt?

Das Turnier der 1000er-Kategorie wird vom 26. Oktober bis zum 3. November gespielt. Dabei wird es die letzte Turnier-Auflage sein, die in der Accor Arena im Pariser Stadtteil Bercy ausgetragen wird. Die Halle bietet Platz für 16.800 Zuschauer. Außerdem handelt es sich beim Rolex Paris Masters um das einzige 1000er-Turnier, das in der Halle gespielt wird. Ab der nächsten Saison wird das Tennis-Turnier in der Paris La Defense Arena ausgetragen, die eine Kapazität von 23.000 Plätzen aufweist.

Bei der ersten Auflage des Events im Jahr 1969 wurde zunächst auf Teppich gespielt. Bis 2006 wurde des Öfteren auf Hartplatz und zurück auf Teppich gewechselt. Seit 2007 wird ausschließlich Hartplatz als Untergrund genutzt. Im Vergleich zu mehreren Masters-Turnieren wird in Paris lediglich eine Woche Tennis gespielt.

Wer spielt beim Rolex Paris Masters 2024?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rolex Paris Masters (@rolexparismasters)

In der französischen Hauptstadt werden voraussichtlich alle Top-Stars aus dem Herren-Tennis aufschlagen. Besonders mit Blick auf die ATP-Finals, die Mitte November stattfinden, bietet das letzte Masters-Turnier eine gute Möglichkeit, um viele Punkte zu sammeln und sich für das Saisonfinale zu qualifizieren. Angeführt wird die Setzliste in Paris von Jannik Sinner. Auf den Südtiroler folgen Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Novak Djokovic.

Die Setzliste beim Rolex Paris Masters 2024

ATP Paris 2024: Welche Deutschen sind mit von der Partie?

Im Einzel-Hauptfeld des Tennis-Turnieres sind aus deutscher Sicht lediglich Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dabei. Im Doppelwettbewerb sind Kevin Krawietz und Tim Pütz an Position sieben gesetzt. Außerdem wird Alexander Zverev mit seinem Kumpel Marcelo Melo im Doppel antreten. Jan-Lennard Struff steht gemeinsam mit dem Niederländer Tallon Griekspoor auf der Alternate-Liste (Nachrücker) für das Doppel in Paris Bercy.

Rolex Paris Masters 2024: Preisgeld & Ranglisten-Punkte

Bei der diesjährigen Auflage des Masters in Paris Bercy wird der Sieger mit rund 825.000 Euro sowie 1000 Punkten für die Weltrangliste belohnt. Der Zweitplatzierte erhält rund 450.000 Euro sowie 650 Punkte. Das Sieger-Duo im Doppel verdient 253.369 Euro.

Preisgeld-Verteilung beim Paris Masters 2024

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieg 825.881 € 253.369 € Finale 450.989 € 137.639 € Halbfinale 246.598 € 75.608 € Viertelfinale 134.507 € 41.713 € Achtelfinale 71.946 € 22.923 € 2. Runde 38.381 € 12.517 € (1. Runde im Doppel) 1. Runde 21.373 € – 2. Quali-Runde 10.949 € – 1. Quali-Runde 5.733 € –

Punkte-Verteilung beim Paris Masters 2024

Runde Punkte im Einzel Punkte im Doppel Sieg 1000 1000 Finale 650 600 Halbfinale 400 360 Viertelfinale 200 180 Achtelfinale 100 90 2. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 1. Runde 10 – 2. Quali-Runde 16 (30 bei Qualifikation) – 1. Quali-Runde 0 –

Wo wird das Rolex Paris Masters 2024 übertragen?

Das letzte Tennis-Masters des Jahres wird beim PayTV-Sender Sky gezeigt. Darüber hinaus streamt TennisTV alle Partien aus der französischen Hauptstadt. Für beide Optionen ist ein Abonnement notwendig.

Titelverteidiger beim Rolex Paris Masters 2024

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rolex Paris Masters (@rolexparismasters)

Im vergangenen Jahr konnte sich Novak Djokovic nach einem 6:4, 6:3-Erfolg gegen Grigor Dimitrov zum Champion von Paris krönen. Gleichzeitig war es der siebte Titel für den Serben, wodurch er der Rekordsieger des Masters-Turniers in Frankreich ist. Aus deutscher Sicht war Boris Becker dreimal in Paris Bercy erfolgreich, womit er nach Djokovic die meisten Titel vorweisen kann. Alexander Zverev unterlag 2020 im Finale.

Die Sieger der letzten zehn Jahre in der Übersicht