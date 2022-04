Monte Carlo Masters: Alle Infos zum Turnier, Spielern und Streaming

Am kommenden Sonntag beginnen die Monte Carlo Masters. Alle wichtigen Infos zum Turnier, Spielern und Streaming finden Sie hier.

Wann und wo finden die Monte Carlo Masters 2022 statt?

Austragungsort der Monte Carlo Masters ist der Monte Carlo Country Club. Das Turnier beginnt am kommenden Sonntag (10. April) und gipfelt im Finaltag am 17. April. Am Wochenende (9. und 10. April) wird bereits die Qualifikation ausgespielt.

Die erste Ausgabe des Turniers liegt bereits weit in der Vergangenheit: Seit 1897 werden in atemberaubender Kulisse direkt am Mittelmeer die Sieger des Wettbewerbs gekürt. Monte Carlo ist ein Stadtbezirk von Monaco – beliebter Wohnort von Tennisstars wie Novak Djokovic oder Alexander Zverev.

In Monte Carlo messen sich die Top-Stars der ATP-Tour das erste Mal im Jahr bei einem Masters 1000-Turnier auf Asche. Dabei wird es spannend: Wer ist etwas einen Monat vor Roland Garros bereits in Höchstform? Wer muss auf der roten Asche noch an Stellschrauben drehen? Kristallieren sich bereits jetzt Favoriten für den zweiten Grand Slam-Titel des Jahres heraus?

Die Monte Carlo Masters können ein bedeutender Wegweiser in der Vorbereitung auf die French Open sein. Sie sind vor den Turnieren in Madrid und Rom das erste der drei Turniere der Masters 1000-Kategorie, die im Rahmen der europäischen Sandplatz-Saison ausgetragen werden.

Welche Spieler sind bei den Monte Carlo Masters 2022 am Start?

Obwohl Topspieler wie Daniil Medvedev (Leistenbruch), Rafael Nadal (ESP, Stressfraktur einer Rippe) und Matteo Berrettini (ITA, Operation an der rechten Hand) ihre Teilnahme an den Monte Carlo Masters kurzfristig zurückziehen mussten, erwartet die Fans am Mittelmeer ein hochklassig besetztes Turnier. Gespielt wird um insgesamt über fünf Millionen Euro Preisgeld. Folgende Spieler sind in Monte Carlo topgesetzt:

Jo-Wilfried Tsonga (FRA), der in dieser Woche sein baldiges Karriereende nach den French Open in Paris bekannt gab, und Stan Wawrinka (SUI) bekommen von den Organisatoren des Turniers eine Wildcard. Der Deutsche Oscar Otte hat die Möglichkeit, sich über die Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen. Weitere deutsche Vertreter gibt es in der Doppelkonkurrenz: Tim Puetz ist mit Partner Michael Venus (USA) an Position fünf gesetzt. Außerdem erhofft sich das deutsche Duo Kevin Krawietz/Andreas Mies Chancen auf den Titel.

Wer ist der Titelverteidiger?

Im vergangenen Jahr konnte Stefanos Tsitsipas (GRE) vor leeren Rängen seinen ersten Titel in Monte Carlo erringen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren 2021 keine Zuschauer zugelassen. Der Grieche setzte sich im Finale mit 6:3 6:3 gegen Andrey Rublev durch und reihte sich damit in eine illustre Reihe von ehemaligen Turniersiegern ein: Das Turnier in Monte Carlo gewannen unter anderem Björn Borg (SWE), Mats Wilander (SWE), Ivan Lendl (CZE) und Novak Djokovic (SER). Unangefochtener Rekordsieger bleibt jedoch Rafael Nadal (ESP). Seit seinem ersten Triumph in Monte Carlo 2005 durfte er sich insgesamt elfmal als Champion feiern lassen.

Die Turniersieger der letzten 20 Jahre:

Jahr Turniersieger 2021 Stefanos Tsitsipas 2020 Turnier abgesagt 2019 Fabio Fognini 2018 Rafael Nadal 2017 Rafael Nadal 2016 Rafael Nadal 2015 Novak Djokovic 2014 Stan Wawrinka 2013 Novak Djokovic 2012 Rafael Nadal 2011 Rafael Nadal 2010 Rafael Nadal 2009 Rafael Nadal 2008 Rafael Nadal 2007 Rafael Nadal 2006 Rafael Nadal 2005 Rafael Nadal 2004 Guillermo Coria 2003 Juan Carlos Ferrero 2002 Juan Carlos Ferrero

Wo werden die Monte Carlo Masters übertragen?

In diesem Jahr liegen die Übertragungsrechte bei Sky Sport HD. Auch bei Tennis TV kann man das Geschehen am Mittelmeer live verfolgen.