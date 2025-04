Tennis Masters Monte Carlo 2025: Infos zu Teilnehmern, TV und Preisgeld

Tennis Masters Monte Carlo: Vom 5. bis zum 13. April wird das erste ATP-Masters der Sandplatzsaison in Monaco gespielt. Hier erfahren Sie alle Details zum Turnier der 1000er-Kategorie: Teilnehmer, Preisgeld, Punkte und TV-Übertragung.

Das Rolex Monte Carlo Masters 2025 zählt zu den traditionsreichsten Turnieren der ATP-Tour und markiert den Start der europäischen Sandplatz-Saison. Vom 5. bis 13. April 2025 trifft sich die Tenniselite im Monte-Carlo Country Club, um einen der begehrtesten Titel der ATP Masters 1000-Serie zu gewinnen.

WO FINDET DAS TENNIS MASTERS MONTE CARLO STATT?

Das Turnier wird im Monte Carlo Country Club in Roquebrune-Cap-Martin, nahe Monaco, ausgetragen. Mit seinem spektakulären Blick auf das Mittelmeer gehört es zu den schönsten Tennisveranstaltungen des Jahres.

Im Gegensatz zu den anderen Turnieren der 1000-Kategorie besteht keine Teilnahmepflicht für die Top-Spieler.

Veranstaltungsort: Monte-Carlo Country Club, Frankreich

Monte-Carlo Country Club, Frankreich Datum: 5. – 13. April 2025

5. – 13. April 2025 Kategorie: ATP Masters 1000

ATP Masters 1000 Belag: Sand

Sand Titelverteidiger: Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas Spielbeginn: Täglich ab 11:00 Uhr

TENNIS MASTERS MONTE CARLO 2025: SPIELPLAN

Das von Rolex gesponserte Event beginnt am Samstag, den 5. April mit der Qualifikation und endet mit den Finals im Einzel und im Doppel am Sonntag, den 13. April. Die Spiele im Fürstentum starten jeden Tag um 11 Uhr (am Finaltag um 12 Uhr), wobei an den letzten beiden Turniertagen, als erste Partie ein Doppel ansteht.

SPIELPLAN: DIE EINZELNEN RUNDEN IN DER ÜBERSICHT

Qualifikation: Samstag, 05. & Sonntag, 06. April

Runde: Montag, 07. bis Dienstag, 08. April Runde: Dienstag, 08. & Mittwoch, 09. April

Achtelfinale: Mittwoch, 09. & Donnerstag, 10. April

Viertelfinale: Freitag, 11. April

Halbfinale: Samstag, 12. April

Finale: Sonntag, 13. April

TEILNEHMER BEIM TENNIS MASTERS MONTE CARLO 2025

Im Gegensatz zu den meisten Masters-Turnieren wie in Indian Wells und Miami (96 Spieler im Hauptfeld) beläuft sich das Teilnehmerfeld im Fürstentum auf 56 Spieler. Die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, ist weiterhin mit einer Dopingsperre belegt. Somit führt Alexander Zverev die Entry List, die vier Wochen vor Turnierbeginn feststand, an.

WELCHE DEUTSCHEN SPIELER GEHEN IN MONTE CARLO AN DEN START?

Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff stehen als deutsche Vertreter im Hauptfeld des Turniers. Im Doppel steht das deutsche Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz im Hauptfeld. Sie starten als dritter Platz der Entry List. Als Siebtplatzierte der Entry List treten der Brasilianer Marcelo Melo und Alexander Zverev an. Jan-Lennard Struff und Alex de Minaur stehen an zweiundzwanzigster Stelle im Hauptfeld.

ROLEX MONTE CARLO MASTERS 2025: WILDCARDS

Bisher wurde erst eine Wildcard für die Rolex Monte-Carlo Masters verteilt. Diese ging an den 38-jährigen Franzosen Richard Gasquet. Da Wildcards meist erst unmittelbar vor Turnierbeginn verteilt werden, ist es nicht verwunderlich, dass drei Tage vor Turnierstart noch keine weiteren Wildcard-Qualifikanten bekanntgegeben wurden.

VERTEILUNG VON PREISGELD UND PUNKTEN BEIM ROLEX MONTE CARLO MASTERS 2025

Mit 6.128.940 Euro Preisgeld fällt die Gewinnsumme etwa 200.000 Euro höher aus als im Vorjahr. Dort wurden insgesamt 5.950.575 Euro ausgeschüttet. Die Punkteverteilung ist deckungsgleich mit den übrigen Masters-Events. In Monte-Carlo erhält der Sieger 946.610 Euro sowie 1000 Ranglisten-Punkte. Der Finalist verdient rund eine halbe Million Euro und bekommt 650 Punkte.

TENNIS MASTERS MONTE CARLO: PREISGELD

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieger 946.610 € 290.410€ Finalist 516.925€ 157.760€ Halbfinale 282.650€ 86.660€ Viertelfinale 154.170€ 47.810€ Achtelfinale 82.465€ 26.275€ 2. Runde 44.220€ 14.350 € (1. Runde im Doppel) 1. Runde 24.500€

TENNIS MASTERS MONTE CARLO: RANGLISTEN-PUNKTE

Runde Punkte im Einzel Punkte im Doppel Sieger 1000 1000 Finalist 650 600 Halbfinale 400 360 Viertelfinale 200 180 Achtelfinale 100 90 2. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 1. Runde 10 2. Quali-Runde 16 (30 bei Qualifikation) 1. Quali-Runde 0

ROLEX MONTE-CARLO MASTERS 2025: TICKETS UND TV-ÜBERTRAGUNG

Da der Austragungsort des Turniers rund acht Autostunden von der deutschen Grenze entfernt ist, bietet das Rolex Masters eine geeignete Gelegenheit, ein 1000er-Turnier live zu verfolgen.

TICKETS

Aufgrund der großen Beliebtheit und der ansprechenden Umgebung des Turniers, sind nur noch vereinzelte Tickets zu erwerben. Die Preise am Qualifikationssamstag starten bei 20 Euro pro Eintrittskarte. Für den Dienstag sind noch wenige Tickets für jeweils 43 Euro zu vergeben. Für Mittwoch und Donnerstag starten die Preise der letzten Karten bei 50 Euro. Alle anderen Tage sind bereits ausverkauft.

TV-ÜBERTRAGUNG

In Deutschland werden alle Matches von Sky übertragen. TennisTV streamt sämtliche Matches online. Für beide Anbieter ist ein Abonnement nötig.

WER IST TITELVERTEIDIGER BEIM TENNIS MASTERS MONTE CARLO?

In den vergangenen drei Jahren überzeugten vor allem Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev. Während Tsitsipas sowohl im Vorjahr als auch 2022 und 2021 als Turniersieger hervorging, gewann Rublev das Turnier 2023. Rekordsieger des Turniers ist Rafael Nadal, der das Event elf Mal gewinnen konnte.

DIE SIEGER DER LETZTEN ZEHN JAHRE IM FÜRSTENTUM