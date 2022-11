ATP Finals 2022: Spieler, Preisgeld & TV

Bei den ATP Finals vom 13. bis 20. November treffen in Turin die besten Spieler der Saison aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zum Format, Spielern, Preisgeld und TV-Übertragung.

Wann und wo finden die ATP Finals 2022 statt?

Seit 2021 finden die ATP Finals in der italienischen Großstadt Turin statt. In diesem Jahr spielen die acht besten Einzelspieler und Doppelpaarungen vom 13. bis 20. November in der größten Indoor-Arena Italiens, der Pala Alpitour. In der Arena finden bis zu 12.000 Zuschauer Platz. Bevor die Saisonendspiele nach Turin verlegt wurden, war die O2-Arena in London für zwölf Jahre Austragungsort. Vor 2009 fanden die Spiele für drei Jahre in Shanghai statt. Zwischen 1990 und 1999 gab es auch deutsche Spielstätten in Frankfurt und Hannover.

ATP Finals 2022: Das Format

Die besten acht Einzelspieler und Doppelteams treten jeweils in Gruppen gegeneinander an. Es werden zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B, gebildet. Gruppe A wird von dem Erstplatzierten vom Race to London angeführt, Gruppe B von dem Zweitplatzierten. Im Gruppen-Modus, nach dem Round Robin-Prinzip, spielt innerhalb einer Gruppe jeder gegen jeden. Alle Teilnehmer bestreiten also drei Vorrunden-Matches. Für das Halbfinale qualifizieren sich je die zwei Gruppenbesten. Gewinner der Gruppe A trifft auf den Zweitplatzierten der anderen Gruppe und umgekehrt. Ab hier wird dann im K.o.-System um den Titel gespielt.

Wer spielt bei den ATP Finals 2022 in Turin?

Mit seinem US Open-Sieg und 6.820 Punkten im Gepäck qualifizierte sich die Nummer eins der Welt Carlos Alcaraz für die ATP Finals 2022. Nachdem der Spanier aber in Paris-Bercy aufgrund einer Bauchmuskelverletzung aufgeben musste, fehlt er auch bei den ATP Finals sowie den Davis Cup-Finals im November. Deshalb führt sein Landsmann Rafael Nadal das Feld in diesem Jahr an. Er qualifizierte sich mit zwei Grand Slam-Siegen (Australian Open und French Open) sowie zwei weiteren Turniersiegen auf der ATP-Tour (Melbourne & Acapulco).

Mit dabei sind ebenfalls Stefanos Tsitsipas, der in diesem Jahr in sieben Endspielen stand und zwei davon gewann (Monte Carlo und Mallorca), sowie French Open- und US Open-Finalist Casper Ruud. Der US-Amerikaner Taylor Fritz qualifizierte sich als letzter Spieler für die ATP Finals. Paris-Bercy-Sieger Holger Rune und der Pole Hubert Hurkacz haben die Chance als Esatzspieler ins Feld zu rücken, falls ein anderer Spieler ausfällt.

Einzel

Spieler Punkte 1 Carlos Alcaraz 6820 2 Rafael Nadal 5820 3 Stefanos Tsitsipas 5350 4 Casper Ruud 5020 5 Daniil Medvedev 4065 6 Felix Auger-Aliassime 3995 7 Andrey Rublev 3530 8 Novak Djokovic 3320 9 Taylor Fritz 2955 10 Holger Rune 2911 11 Hubert Hurkacz 2905

Doppel

Das Doppelfeld führt die Doppel-Paarung Koolhof/Skupski an, die 2023 fünf Titel gemeinsam holten und drei weitere Endspiele erreichten. Am Start sind auch die US Open-Sieger Ram/Salisbury sowie die French Open-Sieger Arevalo/Rojer. Durch ihren Australian Open-Sieg konnte sich auch das australische Duo Kyrgios/Kokkinakis qualifizieren. Die deutschen Spieler Krawietz und Mies verpassten den Start nur knapp, weil sie im Halbfinale von Paris-Bercy scheiterten. Tim Pütz steht mit Doppelpartner Michael Venus auf der Alternate-Liste.

ATP Finals 2022: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

Im vergangenen Jahr gewann Alexander Zverev zum zweiten Mal die ATP Finals. Im Finale 2021 setzte er sich gegen Daniil Medvedev mit 6:4, 6:4 durch. 2018 bezwang er Novak Djokovic im Finale. Vor 2018 stand mit Boris Becker 1996 zuletzt ein deutscher Spieler im Endspiel. Becker entschied sowohl 1988, 1992 als auch 1995 die Endspiele für sich. Auch Michael Stich siegte 1993 bei den ATP Finals.

In diesem Jahr wird Zverev seinen Titel allerdings nicht verteidigen können, da er sich noch immer von seiner Fußverletzung bei den French Open 2022 erholt.

Jahr Sieger Finalist 2021 Alexander Zverev Daniil Medvedev 2020 Daniil Medvedev Dominic Thiem 2019 Stefanos Tsitsipas Dominic Thiem 2018 Alexander Zverev Novak Djokovic 2017 Grigor Dimitrov Rafael Nadal 2016 Andy Murray Novak Djokovic 2015 Novak Djokovic Roger Federer 2014 Novak Djokovic Roger Federer 2013 Novak Djokovic Rafael Nadal 2012 Novak Djokovic Roger Federer 2011 Roger Federer Jo-Wilfried Tsonga 2010 Roger Federer Rafael Nadal

Wie viel Preisgeld erhalten Nadal, Djokovic & Co.?

Insgesamt wird bei den ATP Finals 2022 ein Rekordpreisgeld von 14,75 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Gewinnt ein Einzelspieler die Finals, ohne ein Match zu verlieren, wird er mit einem Preisgeld von 4.740.300 US-Dollar belohnt. Im vergangenen Jahr hätte ein ungeschlagener Sieger knapp die Hälfte bekommen: 2.316.000 US Dollar.

Einzel

Runde Preisgeld in US-Dollar Preisgeld in Euro Alternate-Spieler 150.000 $ 149.139 € Gruppenspiel-Sieg 383.300 $ 381.101 € Halbfinal-Sieg 1.070.000 $ 1.063.863 € Finalsieg 2.200.400 $ 2.187.780 € Ungeschlagener Sieger 4.740.300 $ 4.713.114 €

* Bei den ATP Finals 2022 erhält jeder Spieler alleine für die Teilnahme eine gewisse Summe an Preisgeld, ohne dass er dafür ein Match gewinnen muss. Bestreitet ein Spieler ein Match, bekommt er 160.000 $, bei zwei Matches 240.000 $ und bei drei Partien 320.000 $.

Doppel

Im Doppel fällt die Preisgeld-Vergabe deutlich geringer aus. Obwohl eine Doppelpaarung das Preisgeld durch beide Spieler teilen muss, erhalten sie teilweise weniger als ein Viertel des Preisgeldes eines Einzelspielers.

Runde Preisgeld in US-Dollar Preisgeld in Euro Alternate-Paarung 50.000 $ 49.713 € Gruppenspiel-Sieg 93.300 $ 92.764 € Halbfinal-Sieg 170.000 $ 169.025 € Finalsieg 350.400 $ 348.390 € Ungeschlagener Sieger 930.300 $ 924.964 €

* Bei den ATP Finals 2022 erhält jedes Doppelpaar alleine für die Teilnahme eine gewisse Summe an Preisgeld, ohne dass es dafür ein Match gewinnen muss. Bestreitet ein Team ein Match, bekommt es 52.000 $, bei zwei Matches 97.500 $ und bei drei Partien 130.000 $.

Wie viele Punkte bekommen die Profis bei den ATP Finals 2022?

Runde Punkte Gruppenspiel-Sieg 200 Halbfinal-Sieg 500 Final-Sieg 500 Ungeschlagener Sieger 1.500

ATP Finals 2022 im TV & Stream

Wie in den vergangenen Jahren liegen die TV-Rechte für die ATP Finals bei SkySport. Aber auch die Streaming-Plattform „TennisTV“ überträgt die Matches aus Turin online.