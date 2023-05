Boss Open 2023: Alle Infos zum ATP-Turnier in Stuttgart

Vom 10. bis 18. Juni finden in Stuttgart die Boss Open 2023 statt. Hier finden Sie alle Infos zu Spielern, Tickets, Preisgeld und TV-Übertragung.

Wann und wo finden die Boss Open 2023 statt?

In diesem Jahr werden die Boss Open in der Woche nach den French Open, also vom 10. Bis 18. Juni ausgetragen. Seit 2022 trägt das Turnier den Namen des neuen Titelsponsors „Boss Open“, zuvor hieß es über 42 Jahre „Mercedes Cup“. Bereits seit 14 Jahren veranstaltet die Agentur „Emotion“ das Event am Stuttgarter Weißenhof, das viele Spieler als Vorbereitung auf Wimbledon nutzen. Erst seit 2015 wird hier auf Rasen gespielt, zuvor war es ein Sandplatz-Turnier.

Bis zu 6.500 Zuschauer finden auf dem Center Court der Boss Open 2023 Platz. Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Dominic Thiem und Juan Martin del Potro zählen zu den prominenten Spielern, die in den vergangenen Jahren bei dem Turnier der 250er-Kategorie aufgeschlagen haben.

10 & 11. Juni (Samstag, Sonntag) Qualifikation

12. Juni, Montag, Start Hauptfeld 11 Uhr

17. Juni, Samstag, Halbfinale ab 11.30 Uhr

18. Juni, Sonntag, Finale, Doppel-Endspiel ab 12 Uhr, Einzel-Endspiel nicht vor 15.30 Uhr

Welche Spieler sind bei den Boss Open 2023 dabei?

Angeführt wird das Spielerfeld der Boss Open 2023 von Top-Ten-Spieler Taylor Fritz. Ebenfalls dabei sind Frances Tiafoe, Hubert Hurkacz, Tommy Paul und Lorenzo Musetti. Auch Nick Kyrgios, Titelverteidiger Matteo Berrettini und Madrid-Finalist Jan-Lennard Struff schlagen am Stuttgarter Weißenhof auf. Zudem vergeben die Veranstalter noch Wildcards.

Wo werden die Boss Open 2023 im TV oder Stream übertragen?

Die Boss Open werden 2023 erneut bei ServusTV Deutschland gezeigt. Ab Montag sind de Matches im Free-TV sowie im Stream ServusTV On zu sehen. Außerdem zeigt die Streaming-Plattform „TennisTV“ alle Matches aus Stuttgart.

So teuer sind die Tickets für die Boss Open 2023

Wer die Matches lieber live vor Ort verfolgen möchte, kann sich im Online-Shop der Boss Open Tickets kaufen. Eintrittskarten für die Qualifikation sind ab 25 Euro erhältlich. Tickets für das Hauptfeld, das am Montag startet, gibt es ab 25 Euro aufwärts. Der Preis für Dauerkarten bei den Boss Open 2023 liegt bei 495 Euro.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den Boss Open 2023?

Das Turnier ist mit 718.410 Euro Preisgeld dotiert. Der Turniersieger erhält 109.270 Euro, ein Finalist 63.740 Euro. Die genaue Aufschlüsselung findet ihr hier:

Runde Preisgeld in € Sieger 109.270 Finalist 63.740 Halbfinalist 37.475 Viertelfinalist 21.715 2. Runde 12.610 1. Runde 7.705

Boss Open 2023: Titelverteidiger und Sieger der letzten 10 Jahre

Im vergangenen Jahr setzte sich Italiener Matteo Berrettini im Endspiel gegen Andy Murray mit 6:4, 5:7, 6:3 durch. Berrettini triumphierte damit zum zweiten Mal in Stuttgart, 2019 entschied er das Endspiel gegen Felix Auger-Aliassime für sich. Letzter deutscher Sieger war Michael Stich 1991.

Jahr Sieger Finalgegner Ergebnis 2022 Matteo Berrettini (2) Andy Murray 6:4, 5:7, 6:3 2021 Marin Čilić Félix Auger-Aliassime 7:62, 6:3 2020 abgesagt 2019 Matteo Berrettini (1) Félix Auger-Aliassime 6:4, 7:611 2018 Roger Federer Milos Raonic 6:4, 7:63 2017 Lucas Pouille Feliciano López 4:6, 7:65, 6:4 2016 Dominic Thiem Philipp Kohlschreiber 6:72, 6:4, 6:4 2015 Rafael Nadal (3) Viktor Troicki 7:63, 6:3 2014 Roberto Bautista Agut Lukas Rosol 6:3, 4:6, 6:3