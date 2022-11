Davis Cup Finals 2022: Teams, Ansetzungen, TV

Vom 22. bis 27. November finden die Davis Cup Finals 2022 in Malaga statt. Hier finden Sie alle Infos zum letzten Turnier des Jahres: Format, Teams, TV-Übertragung.

Wann und wo finden die Davis Cup Finals 2022 statt?

Ende November ist es so weit: die besten Nationen des Jahres treffen bei den Endspielen in Malaga aufeinander. Aus über xx Mannschaften haben sich acht Teams über die Qualifikation und Gruppenphase in die Finals in Malaga gekämpft. Hier treffen Sie nun im K.o.-System aufeinander. Gespielt wird im Sportpalast Martín Carpena in Malaga, einer der ältesten europäischen Städte im Süden Spaniens. In dem Stadion, in dem normalerweise die spanische Top-Basketballmannschaft Unicaja Malaga beheimatet ist, finden bis zu 10.000 Tennisfans Platz.

Wie ist das Format bei den Davis Cup Finals 2022?

Wie schon in der Qualifikation und in der Gruppenphase spielen die Mannschaften zwei Einzel und ein Doppel aus. Im Einzel geht es über zwei Gewinnsätze, im Doppel wird der dritte Satz im Match-Tiebreak bis zehn ausgespielt. Anders als in der Gruppenphase, wo innerhalb in der Gruppen jeder gegen jeden gespielt hat, wird bei den Finals im K.o.-System gespielt. Heißt: der Verlierer ist ausgeschieden, der Gewinner kommt eine Runde weiter.

Wie ist der Spielplan bei den Davis Cup Finals 2022?

Los geht’s am Dienstag, den 22. November mit dem ersten Viertelfinal-Match Australien gegen Niederlande. Bis einschließlich Donnerstagnachmittag finden alle Viertelfinal-Partien statt. Freitag und Samstag werden die Halbfinals ausgespielt. Das Endspiel ist am Sonntag, den 27. November.

Viertelfinale

Dienstag, 22. November, 16 Uhr

Australien vs. Niederlande

Mittwoch, 23. November, 16 Uhr

Kroatien vs. Spanien

Donnerstag, 24. November

10 Uhr: Italien vs. USA

16 Uhr: Deutschland vs. Kanada

Halbfinale

Freitag, 25. November, 16 Uhr

Australien oder Niederlande vs. Kroatien oder Spanien

Samstag, 26. November, 13 Uhr

Italien oder USA vs. Deutschland oder Kanada

Finale: Sonntag, 27. November, 13 Uhr

Welche Spieler sind bei den Davis Cup Finals 2022 am Start? Wer fehlt?

Italien, Kanada und die USA stellen die vermutlich am stärksten aufgestellten Teams, die jeweils einen Top-Ten-Spieler am Start haben. Ursprünglich ging auch Spanien als Mitfavorit auf den Titel ins Rennen, muss nun aber auf die Teilnahme von dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz und dem 22-maligen Grand Slam-Sieger Rafael Nadal verzichten. Auch das Team aus Deutschland geht ohne seinen Top-Spieler an den Start. Alexander Zverev erholt sich noch von seiner Fußverletzung in Paris. Ebenfalls nicht dabei sind Jannik Sinner, John Millman und Nick Kyrgios.

Spanien

Pablo Carreno Busta

Roberto Bautista Agut

Marcel Granollers

Albert Ramos Vinolas

Pedro Martinez

Australien

Alex de Minaur

Thanasi Kokkinakis

Max Purcell

Matthew Ebden

USA

Taylor Fritz

Frances Tiafoe

Tommy Paul

Jack Sock

Kroatien

Marin Cilic

Borna Coric

Borna Gojo

Mate Pavic

Nikola Mektic

Niederlande

Botic van de Zandschulp

Tallon Griekspoor

Tim van Rijthoven

Wesely Koolhof

Matwe Middelkoop

Italien

Matteo Berrettini

Lorenzo Musetti

Lorenzo Sonego

Fabio Fognini

Simone Bolelli

Deutschland

Oscar Otte

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Pütz

Kanada

Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov

Vasek Pospisil

Alexis Galarneau

Gabriel Diallo

Wo werden die Matches der Davis Cup Finals 2022 im TV oder Stream gezeigt?

Das Match der deutschen Mannschaft am 24. November zeigt Servus TV live im FreeTV. Sollte das Team von Kapitän Michael Kohlmann in die nächste Runde einziehen, überträgt ServusTV auch die weiteren Partien. Die Spiele der anderen Mannschaften sind im Stream ServusTV ON zu sehen.